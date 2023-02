Wann ist der Super Bowl 2023? Tag, Uhrzeit, Teams und Halbzeit-Show

Der Super Bowl 2023 steht vor der Tür. Wann findet das NFL-Finale statt? GOAL hat Infos zu Tag, Uhrzeit, Teams und Halbzeit-Show.

Das Warten auf das größte NFL-Spiel des Jahres hat für alle Football-Fans endlich ein Ende. Im Super Bowl 2023 wird im State Farm Stadium in Glendale (Arizona) der neue Champion der besten Liga der Welt gesucht. Aber wann steigt das Event eigentlich? GOAL hat alle Informationen zu Tag, Uhrzeit, Teams und Halbzeit-Show gesammelt und beantwortet die wichtigsten Fragen nachfolgend.

Es ist das Duell der beiden besten Teams der Regular Season und zweier Star-Quarterbacks: der Super Bowl 2023. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird im State Farm Stadium in Glendale, Arizona (USA) der neue NFL-Champion gesucht.

Mit den Philadelphia Eagles, dem Sieger der NFC, und den Kansas City Chiefs, Gewinner der AFC, treten zwei absolute Top-Mannschaften gegeneinander an. Gelingt es der Eagles-Defense um Haason Reddick, mit Patrick Mahomes den besten Quarterback der laufenden Saison zu bremsen? Wie performt Chiefs-Star Chris Jones gegen die beste Offensive Line der Liga? Diese und weitere Fragen werden schon bald im Super Bowl 2023 beantwortet.

Wann ist der Super Bowl 2023? Infos zu Tag und Uhrzeit des NFL-Finals

Ausgetragen wird das NFL-Endspiel in der Nacht von Sonntag (12. Februar) auf Montag (13. Februar).

Der Kickoff ist für 0.30 Uhr deutscher Zeit geplant, der Abpfiff dürfte zwischen 4.00 Uhr und 5.00 Uhr erfolgen.

Wann ist der Super Bowl 2023? Infos zu den NFL-Teams - Philadelphia Eagles

Mit einer Bilanz von 14-3 pflügten die Philadelphia Eagles durch die Regular Season und ließen auch in den Playoffs nichts anbrennen. Erst wurden die New York Giants in die Schranken gewiesen (38:7), im Anschluss hatten auch die San Francisco 49ers keine Chance (31:7).

Im Super Bowl wird es für das Team von Head Coach Nick Sirianni offensiv vor allem darauf ankommen, das Laufspiel über Quarterback Jalen Hurts zu etablieren. Dazu dürften Shot Plays auf die Wide Receiver DeVonta Smith und A.J. Brown eine Rolle einnehmen. Defensiv gilt es, Chiefs-Tackle Jones Einhalt zu gebieten.

Wann ist der Super Bowl 2023? Infos zu den NFL-Teams - Kansas City Chiefs

Ähnlich dominant präsentierten sich in der Regular Season auch die Kansas City Chiefs (ebenfalls 14-3), in den Playoffs hatte das Team von Head Coach Andy Reid aber mehr Schwierigkeiten als der Finalgegner. Auf das 27:20 gegen die Jacksonville Jaguars, bei dem sich Quarterback Mahomes am Knöchel verletzte, folgte ein 23:20-Erfolg über die Cincinnati Bengals.

Viel wird im Super Bowl von Mahomes' Gesundheitszustand abhängen. Ist der Spielmacher fit, kann sich die Eagles-Defense - eine der besten der NFL - warm anziehen, denn der Favorit auf den MVP-Titel kann mit dem Ei in der Hand nahezu alles. Auf defensiver Seite dürfte neben dem bereits erwähnten Jones die Secondary im Fokus stehen, um die Kreise der Eagles-Receiver einzuengen.

Wann ist der Super Bowl 2023? Die Infos zur Halbzeit-Show mit Rihanna

Wie in jedem Jahr wird auch 2023 eine große Show während der Halbzeitpause stattfinden. Als Act tritt eine der beliebtesten Musikerinnen des vergangenen Jahrzehnts auf: RnB-Star Rihanna.

Der Beginn der Halbzeit-Show wird wohl so gegen 2.00 Uhr nachts sein, insgesamt dauert der Auftritt ca. 15 Minuten.

Wann ist der Super Bowl 2023: Live-Übertragung in Free-TV und STREAM bei ProSieben und DAZN

