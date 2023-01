Waldhof Mannheim vs. 1860 München im TV und LIVE STREAM: Wird die 3. Liga heute live übertragen?

Im ersten Spiel der Rückrunde empfängt Waldhof Mannschein zu Hause 1860 München. GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels.

Heute Nachmittag (14. Januar 2023) treffen Waldhof Mannheim und 1860 München in der 3. Liga aufeinander. Anstoß der Partie im Carl-Benz-Stadion in Mannheim ist um 14 Uhr.

Ein Blick auf die Tabelle verrät uns, dass die beiden Mannschaften nur vier Punkte trennen. Die Münchener Löwen stehen aktuell mit 30 Punkten auf Platz sechs der Tabelle, Waldhof Mannheim mit 26 Punkten auf Platz acht. 1860 München will wieder zurück in die 2. Liga. Dafür sollte man sich allerdings nicht gleich zu Beginn der Rückrunde einen Ausrutscher leisten. Ob sich die Mannschaft von Michael Köllner durchsetzen kann, erfahren wir heute ab 14:00 Uhr.

Bleibt dran, um zu erfahren, wo Ihr das Spiel zwischen Mannheim und den Münchener Löwen heute im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Die Daten zur Partie

Begegnung Waldhof Mannheim vs. 1860 München Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 14. Januar - 14 Uhr Spielort Carl-Benz-Stadion (Mannheim)

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Wo läuft das Spiel im TV?

Viele Spiele der 3. Liga werden auch im Free-TV übertragen. Wo die heutige Partie zu sehen ist, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Getty Images

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Die Übertragung im BR

Der BR, kurz für Bayerischer Rundfunk, überträgt das gesamte Spiel live im TV. Ihr könnt dort pünktlich um 14:00 Uhr einschalten und die Partie live verfolgen. Für die Übertragung des BR im Free-TV müsst Ihr natürlich nichts bezahlen.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Die TV-Übertragung beim SWR und SR

Auch der Saarländische Rundfunk und der Südwest-Rundfunk zeigen die 90 Minuten der Begegnung zwischen Mannheim und 1860 München live im TV.

Beide Sender findet Ihr im frei empfangbaren Fernsehen, die Übertragung startet bei beiden mit dem Anstoß um 14:00 Uhr.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Mit MagentaSport zusehen

Bei MagentaSport könnt Ihr die Partie ebenfalls live sehen. Hierbei handelt es sich um den Pay-TV-Sender der Telekom. Dieser zeigt als einziger Sender ausnahmslos alle Partien der 3. Liga live, also könnt Ihr dort natürlich auch die heutige Begegnung sehen.

Allerdings müsst Ihr dafür dann auch bezahlen, denn wie der Begriff Pay-TV schon vorausschickt, ist das Zusehen dort nicht umsonst möglich.

Ein Abonnement bei MagentaSport kostet Euch 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo, oder 9,95 Euro für ein Jahresabo. Sobald Ihr dann ein solches abgeschlossen habt, bekommt Ihr Zugriff auf das gesamte Programm von MagentaSport. Dort könnt Ihr nämlich außer der 3. Liga noch die deutsche Frauen-Bundesliga oder die DEL sehen.

Wer schon Kunde bei der Telekom ist, der kann sein Abo übrigens zu vergünstigten Konditionen abschließen. Ihr müsst dann für ein Monatsabo nur 9,95 Euro bezahlen und für ein Jahresabo 4,95 Euro pro Monat.

Getty Images

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel der 3. Liga per LIVE-STREAM zu verfolgen. Wo genau, das erklären wir Euch jetzt.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Die LIVE-STREAMS des BR, SR und SWR

Alle drei der Dritten Fernsehprogramme bieten Euch einen LIVE-STREAM zum Spiel an. Diese STREAMS findet Ihr dann immer auf den jeweiligen Websites der Sender. Sobald also das Spiel angepfiffen wird, könnt Ihr es dann auch in einem STREAM eurer Wahl sehen.

Diese sind natürlich ebenfalls völlig kostenlos. Die Links zu den LIVE-STREAMS haben wir hier einmal für Euch herausgesucht:

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Der LIVE-STREAM von MagentaSport

Den LIVE-STREAM von MagentaSport findet Ihr auch der Website des Pay-TV-Senders. Um Zugriff darauf zu bekommen, müsst Ihr Euch aber erst mit euren Zugangsdaten dort einloggen, und die erhaltet Ihr nur, wenn Ihr ein gültiges Abo abschließt.

Umsonst könnt Ihr bei MagentaSport also weder die Pay-TV-Übertragung noch den LIVE-STREAM sehen.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Mit OneFootball und MagentaSport zum LIVE-STREAM

Die letzte Möglichkeit wie Ihr zusehen könnt, kommt durch die Kooperation der Fußball-Plattform OneFootball und MagentaSport zustande. Mit OneFootball könnt Ihr Euch nämlich ein Spiel eurer Wahl aus der 3. Liga aussuchen und bekommt dann für 2,99 Euro exklusiv Zugang zum LIVE-STREAM für diese Partie.

Wer also nur bestimmte Spiele der 3. Liga sehen möchte und kein langfristiges Abonnement braucht, der ist hier genau richtig. Einfach das Spiel auswählen, 2,99 Euro bezahlen und schon könnt Ihr die 90 Minuten im STREAM bei MagentaSport sehen.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Die Startformationen der Teams

Mannheim: Bartels - Jans, Riedel, Seegert, Rossipal - Wagner, Bahn, Martinovic, Lebeau, Winkler - Sohm

1860 München: Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder, Vrenezi, Kobylanski, Holzhauser, Skenderovic - Bär