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Während seiner aktiven Profi-Laufbahn hatte Wayne Rooney dunkle Gedanken. Er wollte sich sogar das Leben nehmen.

Der ehemalige englische Nationalspieler Wayne Rooney hat zu den Glanzzeiten seiner Karriere mit Selbstmordgedanken gespielt. Zudem habe er sich während einer Phase, in der er einen "psychischen Tiefpunkt" erreicht hatte, oft zwei Tage am Stück betrunken, offenbarte der 41-Jährige im Podcast "Life At The Midpoint". Er sei, sagte der Rekordtorschütze von Manchester United, ausgerechnet nach der Geburt seines Sohnes Kai 2009 niedergeschlagen gewesen.

"Rückblickend kann ich sagen, ich war egoistisch, aber ich wusste, dass ich durch etwas hindurchging, womit ich extrem zu kämpfen hatte", sagte Rooney. Er sei, ergänzte er, aber auch "an einen Punkt gekommen, an dem man Selbstmord in Erwägung zieht. Man will einfach niemanden um sich haben. Ich wollte keine Leute auf der Straße sehen. Ich wollte nicht in Geschäfte gehen." Wohlgefühlt habe er sich nur auf dem Fußballplatz.

Rooney hatte 2008 zunächst seine Jugendfreundin Coleen geheiratet, im selben Jahr gewann er als einer der Stars von Manchester United die Champions League. Seine Probleme, so der 120-malige Nationalspieler (53 Tore), seien auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei den Red Devils aufgetreten.

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Wenn er zurückblicke, sagte Rooney, "war ich wahrscheinlich auf dem Höhepunkt meiner Karriere, ich hatte einen kleinen Sohn bekommen, ich war verheiratet". Es hätte der "glücklichste Zeitpunkt meines Lebens" sein sollen, "und das war er nicht. Es war vermutlich der Tiefpunkt, wegen der egoistischen Dinge, die ich getan habe." Zu dieser Zeit sorgte Rooney immer wieder auch für Skandale. Diese "schlechten Entscheidungen abseits des Platzes" hätten ihn bedrückt.

Letztendlich hätten ihm seine Mutter und vor allem seine Frau Coleen "enorm geholfen", erklärte Rooney. "Sie hätte gehen können, so schlimm war es, aber sie ist bei mir geblieben und hat mir geholfen, da durchzukommen." Seit Montag ist Rooney, der mittlerweile als TV-Experte arbeitet, als Teilnehmer Kandidat in der britischen Version des "Dschungelcamps" zu sehen.