Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Brentford gegen Tottenham Hotspur beginnt am 22. Aug. 2026 um 12:30 Uhr EST und 17:30 Uhr GMT.

Brentford will noch einen draufsetzen

Nur die Tordifferenz verhinderte im Mai, dass die Bees sich für Europa qualifizierten, doch auf dem Transfermarkt haben sie gute Geschäfte gemacht. In diesem Sommer haben sie mehr als 60 Mio. £ ausgegeben und dabei ihren Transferrekord gebrochen, um den malischen Nationalspieler Mamadou Sangare von Lens zu verpflichten. Zudem wurden mit Callum Wilson und Jaidon Anthony zwei bewährte Premier-League-Spieler geholt, um die Offensivoptionen zu verstärken.

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Thiago ist der Schlüssel

Kann der brasilianische Schlüsselspieler Igor Thiago seine Heldentaten aus der vergangenen Saison wiederholen? Er tat genug, um sich einen Platz im WM-Kader Brasiliens zu sichern, traf in den letzten sechs Spielen seines Teams jedoch nur einmal, was zeigt, dass der 27-Jährige ein Spieler mit wechselhafter Form sein kann. Dennoch wurde seine Ausbeute von 22 Toren nur von Erling Haalands 27 übertroffen.

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Star-Neuzugang Sangare soll dem Mittelfeld der Bees mehr Schärfe verleihen

Als Lens in der vergangenen Saison nahe dran war, PSG den Ligue-1-Titel streitig zu machen, spielte Mamadou Sangaré eine Schlüsselrolle. Brentfords Mittelfeld hat in den vergangenen beiden Spielzeiten Jordan Henderson und Christian Nørgaard verloren, doch Sangaré bringt andere Stärken mit. Opta-Statistiken aus der vergangenen Saison zeigten, dass nur Elliot Anderson und Bayer Leverkusens Exequiel Palacios in Europas fünf Topligen im Schnitt mehr Ballgewinne verzeichneten. Trainer Andrews freut sich über seinen Neuzugang und sagte, dass er der Mannschaft etwas gebe, das sie zuvor nicht hatte.

Abhängigkeit von Standardsituationen

Brentford erzielte in der vergangenen Saison 10 Tore nach Standards, das war gemeinsam der niedrigste Wert des Klubs in einer Premier-League-Saison, und nur drei Teams der Liga hatten eine schwächere Bilanz. Dennoch war kein Klub der Liga stärker auf Freistöße, Ecken und Einwürfe angewiesen, um Abschlüsse zu kreieren. 41,2 % ihrer Abschlüsse kamen aus Standardsituationen, nur Union Berlin und Getafe lagen bei diesem Wert in Europas fünf Topligen höher.

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Die spendierfreudigen Spurs wollen eine schreckliche Saison 2025/26 vergessen machen

Sechs prominente Neuzugänge haben in der Vorbereitung bei Tottenham allesamt überzeugt, nachdem der Klub in der vergangenen Saison nur knapp dem gefürchteten Abstieg entgangen war. Das neue Mittelfeldduo für 185 Mio. £ aus Sandro Tonali und Mateus Fernandes ist ebenso auffällig wie die Verteidiger Marcos Senesi und Jan Paul van Hecke. Sie könnten am ersten Spieltag gebraucht werden, da Star-Verteidiger Micky van de Ven in der Vorbereitung keine einzige Sekunde zum Einsatz kam. Auch Pedro Porro, Mohammed Kudus und Destiny Udogie standen in der Vorbereitung nicht auf dem Platz, weshalb der neue Linksverteidiger Andy Robertson beginnen sollte. Der 20-jährige Archie Gray könnte als Rechtsverteidiger starten. Das vielseitige Talent führte den Klub in der Vorbereitung nach Cristian Romeros Wechsel zu Atletico Madrid als Kapitän aufs Feld.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Brentford (433): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter; Janelt, Sangare, Jensen; Ouattara, Thiago, Schade.

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson; Tonali, Bergvall; Moore, Gallagher, Tel; Richarlison.

Teamnews & Kader

Keith Andrews muss beim Auftaktspiel verletzungsbedingt auf Yehor Yarmoliuk und Sepp van den Berg verzichten. Eine voraussichtliche Startelf wurde noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Tottenham reist mit einer langen Verletztenliste an, die De Zerbis Kaderbreite von Beginn an auf die Probe stellen wird. Wilson Odobert, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mateus Fernandes, James Maddison und Dominic Solanke fallen allesamt aus. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde nicht genannt, und die laufenden Transferaktivitäten des Klubs könnten das Bild vor dem Anpfiff noch verändern.

Form

Brentfords letzte fünf Ergebnisse zeigen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 4:2-Sieg gegen Rennes in einem Testspiel, während das letzte Premier-League-Spiel der vergangenen Saison mit einem 1:1 gegen Liverpool endete. Die Bees spielten zudem 2:2 gegen Crystal Palace, ehe sie eine 0:3-Niederlage gegen Manchester City hinnehmen mussten. Komplettiert wurde diese Serie durch einen 3:0-Sieg gegen West Ham. In diesen fünf Spielen erzielte Brentford neun Tore und kassierte sieben.

Tottenhams letzte fünf Ergebnisse zeigen vier Siege und ein Unentschieden, auch wenn diese Bilanz fast ausschließlich auf Testspielen basiert. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Getafe, davor wurde Chelsea in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 besiegt. Außerdem feierten die Spurs in ihrer Vorbereitung Siege gegen Sydney FC, Auckland FC und Milton Keynes Dons. Das Fehlen von Pflichtspielen macht ihre Form vor dem Premier-League-Auftakt schwer einzuschätzen.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Januar 2026 im Gtech Community Stadium mit einem 0:0. Tottenham gewann das Rückspiel im Dezember 2025 zu Hause mit 2:0. In den vergangenen fünf Premier-League-Duellen gewann Tottenham dreimal, Brentford kein einziges Mal, und zwei Partien endeten unentschieden. In diesem Zeitraum erzielte Tottenham 10 Tore, Brentford drei.