Vorfall in der Kabine: Brasilien-Superstar Neymar leistet sich offenbar den nächsten Eklat

Einem Bericht von Globo Esporte zufolge beschimpfte Neymar den 21-jährigen Mittelfeldspieler Bontempo als "Sch***e" und merkte spöttisch an, dieser werde in der kommenden Saison in der zweitklassigen Serie B spielen. Zudem soll Neymar den 19-jährigen Verteidiger Ananias in einem respektlosen Tonfall für vermeintlich mangelhafte technische Qualitäten kritisiert haben.

Santos führte dank eines Treffers von Neymar zur Pause mit 1:0. Nach dem Seitenwechsel drehte der Tabellenletzte Chapecoense das Spiel, das 1:2 fiel durch ein Eigentor von Ananias. Kurz vor Schluss sorgte Neymar mit einem verwandelten Elfmeter für den Endstand von 2:2. Es war Neymars erster Auftritt für Santos seit seiner Rückkehr von der WM.

Die beiden betroffenen Spieler wollten die Vorfälle auf Anfrage von Globo Esporte nicht bestätigen und sprachen lediglich von einer "allgemeinen Zurechtweisung" seitens Neymars. Der Superstar selbst soll am Sonntag, dem Tag nach dem Vorfall, nicht am Training teilgenommen und das Klubgelände ohne Erlaubnis vorzeitig verlassen haben.

Neymar kehrte 2025 zum FC Santos zurück

Dem Bericht zufolge sind nicht nur seine Mitspieler, sondern auch die Trainer und die Klubführung von Neymars Verhalten verärgert. Grundsätzlich sei das Verhältnis zwischen dem 34-jährigen Superstar und dem Rest der Mannschaft angespannt. Bei misslungenen Spielzügen auf dem Feld soll Neymar regelmäßig abfällige Gesten in Richtung seiner Kollegen zeigen.

Vor einigen Monaten habe Neymar seinen damaligen Kollegen Deivid Washington (mittlerweile beim FC Chelsea aktiv) derart kritisiert, dass dieser in Tränen ausgebrochen sei. Robinho Jr. hat er bei einer Trainingseinheit sogar geschlagen, wofür sich Neymar später öffentlich entschuldigte.

Nach vielen Jahren beim FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Al-Hilal war Neymar im Januar 2025 zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Seitdem gelangen ihm in 44 Pflichtspielen 19 Tore und acht Assists. Trotz Neymar steckt Santos aktuell im Abstiegskampf.