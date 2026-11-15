Vom Punkt erfolgreich: Englands Harry Kane stellt Uralt-Rekord ein

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Der Ballon-d'Or-Sieger schnappt sich die nächste Bestmarke, die er sich aber erst einmal teilen muss.

Englands Kapitän Harry Kane hat beim Nations-League-Spiel in Spanien das 1:0 per Elfmeter für die Three Lions erzielt und damit eine uralte Bestmarke eingestellt. Durch diesen Treffer in der Fremde avancierte der 33-Jährige zu erst dem zweiten Akteur in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft, dem in sieben aufeinanderfolgenden Auswärtspartien mindestens ein Tor gelang.

Zuvor hatte lediglich Tom Finney dieses Kunststück vollbracht. Dem ehemaligen Offensivspieler war diese Serie im Zeitraum zwischen September 1946 und Mai 1948 gelungen.

Für Kane gehen damit die Tage mit besonderen Momenten unvermindert weiter. Kürzlich vor dem 2:1-Sieg gegen Kroaten im Londoner Wembley-Stadion wurde der Bayern-Stürmer im Beisein des englischen Thronfolgers Prinz William sowie der Torhüter-Legende Peter Shilton nachträglich für seinen Gewinn des Ballon d'Or geehrt. Auf den Rängen würdigten die Zuschauer dies mit einer großflächigen Choreografie.

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Für den englischen Fußball endete mit Kanes Wahl zum Weltfußballer eine lange Durststrecke: Vor dem Torjäger hatte zuletzt Michael Owen im Jahr 2001 die Auszeichnung in das Mutterland des Fußballs geholt.

Getty Images

Meiste Länderspiele für England: Wen löste Rekordhalter Harry Kane ab?

Durch seinen Einsatz gegen die Kroaten absolvierte Kane zudem sein 126. Länderspiel für die Three Lions überholte damit den bisherigen Spitzenreiter Shilton, der die Bestmarke über Jahrzehnte hinweg gehalten hatte. Kane sagte anschließend: "Ich denke, es ist einer der größten Meilensteine meiner Karriere."

Auch die heimische wie internationale Presse feierte den Ballon-d'Or-Gewinner. Die Daily Mail schrieb etwa: "Kane gehört in die Ruhmeshalle des Fußballs, weil er einer der tödlichsten Stürmer der Geschichte ist. Er gehört in die Ruhmeshalle wegen der Bescheidenheit, die er an den Tag legt, und wegen seines Engagements, sich ständig zu verbessern." Der Schweizer Blick fragte: "Wann wird er zum Ritter geschlagen?"