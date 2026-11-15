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Spain v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD6Getty Images
Jochen Tittmar

Vom Punkt erfolgreich: Englands Harry Kane stellt Uralt-Rekord ein

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Der Ballon-d'Or-Sieger schnappt sich die nächste Bestmarke, die er sich aber erst einmal teilen muss.

Englands Kapitän Harry Kane hat beim Nations-League-Spiel in Spanien das 1:0 per Elfmeter für die Three Lions erzielt und damit eine uralte Bestmarke eingestellt. Durch diesen Treffer in der Fremde avancierte der 33-Jährige zu erst dem zweiten Akteur in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft, dem in sieben aufeinanderfolgenden Auswärtspartien mindestens ein Tor gelang.

Zuvor hatte lediglich Tom Finney dieses Kunststück vollbracht. Dem ehemaligen Offensivspieler war diese Serie im Zeitraum zwischen September 1946 und Mai 1948 gelungen.

Für Kane gehen damit die Tage mit besonderen Momenten unvermindert weiter. Kürzlich vor dem 2:1-Sieg gegen Kroaten im Londoner Wembley-Stadion wurde der Bayern-Stürmer im Beisein des englischen Thronfolgers Prinz William sowie der Torhüter-Legende Peter Shilton nachträglich für seinen Gewinn des Ballon d'Or geehrt. Auf den Rängen würdigten die Zuschauer dies mit einer großflächigen Choreografie.

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Für den englischen Fußball endete mit Kanes Wahl zum Weltfußballer eine lange Durststrecke: Vor dem Torjäger hatte zuletzt Michael Owen im Jahr 2001 die Auszeichnung in das Mutterland des Fußballs geholt.

Spain v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD6Getty Images

Meiste Länderspiele für England: Wen löste Rekordhalter Harry Kane ab?

Durch seinen Einsatz gegen die Kroaten absolvierte Kane zudem sein 126. Länderspiel für die Three Lions überholte damit den bisherigen Spitzenreiter Shilton, der die Bestmarke über Jahrzehnte hinweg gehalten hatte. Kane sagte anschließend: "Ich denke, es ist einer der größten Meilensteine meiner Karriere."

Auch die heimische wie internationale Presse feierte den Ballon-d'Or-Gewinner. Die Daily Mail schrieb etwa: "Kane gehört in die Ruhmeshalle des Fußballs, weil er einer der tödlichsten Stürmer der Geschichte ist. Er gehört in die Ruhmeshalle wegen der Bescheidenheit, die er an den Tag legt, und wegen seines Engagements, sich ständig zu verbessern." Der Schweizer Blick fragte: "Wann wird er zum Ritter geschlagen?"

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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