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Der frühere Dortmunder Angreifer Donyell Malen trifft in der Serie A für die AS Roma weiter nach Belieben.

Im Auswärtsspiel bei Parma Calcio führte der Niederländer den italienischen Hauptstadtklub mit vier Treffern praktisch im Alleingang zum 5:1 (1:0)-Erfolg. Mit zwölf Toren in elf Spielen ist Malen derzeit der beste Torjäger in Italiens erster Liga.

Mit seinen vier Toren stellte der 27-Jährige darüber hinaus eine über 60 Jahre alte Bestmarke der Roma ein - seit exakt 66 Jahren ist Malen der erste Spieler der Giallorossi, der mehr als 25 Tore in einem Kalenderjahr erzielte. Zuletzt gelang das dem ehemaligen argentinischen Stürmer Pedro Manfredini, der 1960 26 Treffer für die Römer erzielt hatte.

Gegen Parma traf Malen in der 39. Minute erstmals. Nach dem Ausgleich durch Nesta Elphefe (54.) brachte er die Roma wieder auf Kurs (68.). Nachdem Rodrigo Mora erhöhte (71.), schob Malen noch zwei weitere Treffer hinterher (77./90.).

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Auf welchem Platz liegt die AS Roma in der Serie A?

Damit bleibt Rom als Tabellenzweiter auf den Fersen von Stadtrivale Lazio. Der Spitzenreiter gewann problemlos mit 3:0 (1:0) gegen US Lecce. Beide Klubs trennen zwei Punkte.

Mit 36 Toren stellt die Roma die mit Abstand beste Offensive der Liga. Die Giallorossi sind die erste Mannschaft seit 76 Jahren, die nach zwölf Saisonspielen in der Serie A mehr als 35 Tore erzielt hat - zuletzt gelang dies den beiden Mailänder Klubs Inter und Milan (beide 38) sowie Juventus (37) in der Saison 1950/51.