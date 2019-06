Verunglückter Jose Antonio Reyes in Spanien beigesetzt

Unter großer Anteilnahme ist der spanische Ex-Nationalspieler Jose Antonio Reyes in seiner Heimatstadt beerdigt worden.

Der frühere spanische Nationalspieler Jose Antonio Reyes ist zwei Tage nach seinem tödlichen Autounfall in seiner Heimatstadt Utrera beigesetzt worden. Mehrere hundert Menschen nahmen an der Zeremonie teil. Der Sarg war mit einer Fahne des bedeckt, mit dem Reyes dreimal die gewonnen hatte.

Reyes war am Samstag im Alter von 35 Jahren ums Leben gekommen. Vor dem Champions-League-Finale in Madrid zwischen dem und (2:0) am Samstagabend gab es eine Schweigeminute.

Inzwischen berichten spanische Medien, dass Reyes bei hoher Geschwindigkeit jenseits von 200 km/h ein Reifen geplatzt sei und er deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Der frühere spanische Nationaltorhüter Santiago Canizares hatte bei Twitter gefordert, Reyes solle angesichts dieser "Raserei" nicht "als Held verehrt" werden.