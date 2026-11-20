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Der junge Italiener ist mit einer schweren Verletzung von der italienischen U21-Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Der BVB muss mehrere Monate auf Mittelfeldspieler Samuele Inacio verzichten. Dies teilte der Tabellenzweite der Bundesliga am Freitag offiziell mit.

Inacio habe sich bei seinem Länderspieleinsatz für die italienische U21-Auswahl Anfang der Woche gegen Belgien eine Meniskusverletzung zugezogen, "die einen operativen Eingriff erfordert". Inacio werde Borussia Dortmund "mehrere Monate" nicht zur Verfügung stehen, heißt es weiter.

Dortmunds Sportchef Ole Book sagte: "Diese Verletzung ist extrem bitter. Vor allem für Samu, aber auch für Borussia Dortmund. Samu erhält von uns in den kommenden Monaten jede Unterstützung, um wieder vollständig fit zu werden."

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Inacio, der im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbar ist, gehört bei der Borussia zu den größten Talenten. In der vergangenen Saison schaffte er den Sprung in den Profikader von Cheftrainer Niko Kovac und deutete mehrfach sein großes Potenzial an.

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In dieser Spielzeit steht Inacio bei den BVB-Profis bei sieben Einsätzen, in denen ihm drei Tore gelangen.