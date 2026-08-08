Vater von Lionel Messi im Alter von 68 Jahren verstorben

Newell's Old Boys, der Jugendklub von Sohn Lionel aus Rosario, bestätigte den Tod von Jorge Messi am Samstagnachmittag. Er wurde 68 Jahre alt.

"Seine ständige Begleitung und seine Führungsrolle hinter den Kulissen waren entscheidend, um jeden Schritt von Lionel zu unterstützen, von seinen Anfängen bis hin zum höchsten Ruhm im Weltfußball. Danke, dass du ihm beigebracht hast, diese Farben zu lieben", hieß es in dem Statement von Newell's Old Boys.

Jorge Messi begleitete seinen weltberühmten Sohn, der einst schon als 13-Jähriger von Newell's Old Boys zum FC Barcelona wechselte, über dessen Karriere hinweg als Berater. Bereits während der jüngsten WM in Nordamerika war bekannt geworden, dass es um die Gesundheit von Messi senior schlecht stand. Die Familie teilte seinerzeit mit, "dass sich Jorge Messi derzeit in einer gesundheitlichen Krise befindet. Er steht unter ärztlicher Aufsicht und macht im Rahmen seiner Möglichkeiten Fortschritte."

Die TV-Moderatorin Florencia Pena hatte zu Beginn der Weltmeisterschaft fälschlicherweise den Tod von Messis Vater in einer Livesendung beim Streaminganbieter Luzu TV verkündet. Später erklärte sie, sie habe die Falschinformation vom Produktionsteam bekommen und sie für vertrauenswürdig gehalten. "Ich entschuldige mich bei der Familie Messi für die schwere Zeit, die sie durchmacht. Es tut mir unendlich leid, dass ich zu diesem Leid beigetragen habe", zeigte Pena bei Instagram Reue und legte ihre Arbeit bei Luzu TV nieder.

Jorge Messi, geboren 1958, arbeitete zunächst in einer Stahlfabrik. Als er das große Talent seines dritten Sohnes Lionel erfasste, konzentrierte er sich auf die Förderung von dessen Karriere. Der kleingewachsene Lionel wechselte mit 13 Jahren in die Jugendabteilung des FC Barcelona, erhielt eine Hormontherapie, wurde mit 17 Jahren zum Profi und prägte die größte Ära des Klubs, zwischen 2009 und 2015 gewann Barca dreimal die Champions League. Messi gewann achtmal den Ballon d'Or und wurde mit Cristiano Ronaldo zum prägenden Spieler seiner Generation.

Jorge Messi, Vater von vier Kindern, verhandelte die großen Verträge seines Sohnes, so auch bei den Wechseln von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain (2021) und zwei Jahre später zu Inter Miami.