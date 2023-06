U21-EM 2023: Warum sind Gavi und Pedri nicht dabei?

Gavi und Pedri sind zwei der talentiertesten jungen Spieler der Welt. Warum spielen sie bei der U21-EM nicht mit?

Spanien trifft bei der U21-EM 2023 in Rumänien und Georgien in seiner Gruppe auf Rumänien, Kroatien und die Ukraine. Vom 21. Juni bis zum 8. Juli geht das Turnier über die Bühne.

Mit Gavi und Pedri verfügt Spanien über zwei der talentiertesten jungen Spieler überhaupt. Schaut man sich den Kader für die U21-EM an, fehlen die beiden Barcelona-Stars darin jedoch.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, warum das so ist.

Könnten Gavi und Pedri vom Alter her noch bei der U21-EM mitspielen?

Gavi ist 18 Jahre alt, Jahrgang 2004. Pedri ist 20, Jahrgang 2002. Beide Mittelfeld-Juwele dürften also vom Alter her auf jeden Fall noch an der U21-EM 2023 teilnehmen.

Alle Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 2000 geboren wurden, sind spielberechtigt. Dennoch ist weder Gavi noch Pedri im spanischen Kader vertreten.

U21-EM: Warum spielt Spanien ohne Gavi und Pedri?

Der Grund dafür ist ganz simpel: Sowohl Gavi als auch Pedri nehmen bereits seit längerem wichtige Rollen in der spanischen A-Nationalmannschaft ein.

Gavi steht daher natürlich auch im Kader für das Final Four der Nations League, bei dem die Spanier im Halbfinale zunächst auf Italien treffen. Pedri allerdings ist auch bei der großen Furia Roja nicht dabei.

Getty Images

Das liegt an einer Verletzung, die den Supertechniker schon in den letzten Wochen der abgelaufenen Saison lahmgelegt hatte. Pedri laboriert an Oberschenkelproblemen und wurde daher von Spaniens Coach Luis de la Fuente nicht berufen. Er hätte die U21-EM also vermutlich wegen seiner Verletzung ohnehin nicht spielen können.

U21-EM 2023: Das sind die Gruppen

Gruppe A Portugal, Niederlande, Belgien, Georgien Gruppe B Spanien, Rumänien, Kroatien, Ukraine Gruppe C England, Deutschland, Tschechien, Israel Gruppe D Frankreich, Italien, Schweiz, Norwegen

Spanien bei der U21-EM: Welche bekannten Spieler sind dabei?

Auch ohne Gavi und Pedri zählt Spanien bei der U21-EM 2023 zu den Favoriten.

Mit Celta Vigos Gabri Veiga wirbelt im Mittelfeld zum Beispiel einer der derzeit aufregendsten jungen Spieler Europas. Zudem ist auch Oihan Sancet von Athletic Bilbao dabei. Und im Sturm soll Abel Ruiz für Tore sorgen, der normalerweise für den portugiesischen Topklub Braga spielt.

U21-EM: Welche Top-Stars könnten außerdem eigentlich noch mitspielen?

Bei Deutschland zum Beispiel wären Jamal Musiala, Florian Wirtz oder Karim Adeyemi noch spielberechtigt.

Auch Jadon Sancho könnte vom Alter her noch dabei sein. Selbst Erling Haaland wäre rein theoretisch noch jung genug, um an der U21-EM 2023 teilzunehmen.