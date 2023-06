Die U21-Europameisterschaft 2023 wird in zwei Ländern ausgetragen. In welchen, verrät Euch GOAL.

Da in diesem Sommer keine Weltmeisterschaft und keine Europameisterschaft für A-Nationalmannschaften stattfindet, rückt ein anderes Turnier vermehrt in den Fokus: Die U21-Europameisterschaft.

Bei dieser spielen vom 21. Juni bis 8. Juli 16 Nationen um den Sieg. Vor zwei Jahren wurde Deutschland U21-Europameister. Auch für die diesjährigen Titelkämpfe ist der deutsche Nachwuchs qualifiziert.

In diesem Sommer steigt die U21-Europameisterschaft. In welchen Ländern diese stattfindet, zeigt Euch GOAL.

Wo findet die U21-EM 2023 statt?

Die diesjährige U21-Europameisterschaft wurde von der UEFA an zwei osteuropäische Länder vergeben: Rumänien und Georgien.

Spielorte für das Turnier sind acht Stadien, jeweils vier in Rumänien und Georgien, in fünf Städten. In jedem Land sind zunächst jeweils zwei Vorrundengruppen beheimatet. Die Gruppen A und C spielen in Georgien, die Gruppen B und D in Rumänien.

(C)Getty Images

Deutschland bestreitet als Teil der Gruppe C seine Vorrundenspiele in den georgischen Städten Kutaissi und Batumi. Spielort der Gruppe A ist Tiflis (Georgien), der Gruppe B Bukarest (Rumänien) und der Gruppe C Cluj-Napoca. Das Finale findet am 8. Juli im georgischen Batumi statt.

Die Spielorte der U21-EM 2023 im Überblick