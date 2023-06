U21-EM 2023: Wer könnte eigentlich noch für Deutschland spielen?

Deutschland tritt bei der U21-EM 2023 als Titelverteidiger an. Welche Jungstars könnten vom Alter her noch mitspielen?

Vom 21. Juni bis zum 8. Juli findet in Rumänien und Georgien die U21-EM 2023 statt. Deutschland hat die Qualifikation für das Turnier gemeistert, trifft in Gruppe C auf Tschechien, England und Israel.

Die DFB-Elf geht dabei als Titelverteidiger an den Start, schließlich hat Deutschland die vergangene Auflage 2021 gewonnen.

Im Kader der deutschen U21 sind einige bekannte Gesichter vertreten. Aber gibt es nicht noch andere Spieler, die vom Alter her eigentlich noch bei der EM mitspielen könnten?

GOAL gibt Euch in diesem Artikel einen Überblick.

U21-EM 2023: Könnte Jamal Musiala noch mitspielen?

Jamal Musiala ist bekanntlich bereits fester Bestandteil der A-Nationalmannschaft. Dabei könnte der Bayern-Star bei der U21-EM 2023 locker noch für die DFB-Junioren spielen.

Der Stichtag für das Turnier in Rumänien und Georgien ist nämlich der 1. Januar 2000. Alle Spieler, die an diesem Tag oder danach geboren wurden, dürfen teilnehmen.

Musialas Geburtstag ist der 26. Februar 2003. Der 20-Jährige dürfte also nicht nur bei der aktuellen U21-EM spielen, sondern rein theoretisch sogar noch bei der nächsten Auflage im Jahr 2025.

Deutschland bei der U21-EM: Könnte Florian Wirtz vom Alter her mitspielen?

Florian Wirtz ist wie Musiala Jahrgang 2003. Auch das Supertalent von Bayer Leverkusen könnte also bei der U21-EM 2023 noch für Deutschland spielen.

Allerdings ist auch Wirtz bekanntlich schon im Kader von Bundestrainer Hansi Flick gesetzt, so auch für die Testspiele im Juni. Bei der vergangenen U21-EM in 2021 war der damals 18-Jährige übrigens noch teilweise dabei - und trug unter anderem mit beiden Toren beim 2:1-Halbfinalsieg gegen die Niederlande zum Titelgewinn bei.

U21-EM 2023: Dürfte Karim Adeyemi noch mitspielen?

Auch Adeyemi, geboren im Januar 2002, könnte genau wie Musiala und Wirtz vom Alter her noch bei der U21-EM für Deutschland spielen.

Möglicherweise wäre der Offensivspieler von Borussia Dortmund, der bislang vier A-Länderspiele absolviert hat, bei dem Turnier in Rumänien und Georgien auch dabei gewesen. Allerdings macht eine Verletzung, die sich Adeyemi im letzten Bundesligaspiel gegen Mainz zuzog, eine Teilnahme unmöglich.

U21-EM: Was ist mit Felix Nmecha?

Für die Länderspiele im März hatte Hansi Flick Felix Nmecha erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert, beim 2:3 gegen Belgien kam der Mittelfeldspieler auch zu seinem Debüt.

Für die Länderspiele im Juni wäre Nmecha vermutlich wieder von Flick berufen worden, allerdings musste der Wolfsburger verletzt absagen. Auch die U21-EM hätte er so also womöglich ohnehin nicht spielen können, obwohl er vom Alter her noch spielberechtigt wäre (geboren am 10. Oktober 2000).

U21-EM: Könnte Nico Schlotterbeck vom Alter her noch spielen?

Beim jüngsten Titelgewinn 2021 war Nico Schlotterbeck einer der Schlüsselspieler der deutschen U21. In allen Turnierspielen stand er seinerzeit auf dem Platz.

Mittlerweile ist Schlotterbeck fester Bestandteil der A-Nationalmannschaft, war bei der WM 2022 dabei. Bei der U21-EM 2023 dürfte der Mann von Borussia Dortmund aber ohnehin nicht mehr mitspielen. Geboren am 1. Dezember 1999 ist Schlotterbeck genau einen Monat zu alt.

Deutschland bei der U21-EM: Warum ist Malick Thiaw nicht dabei?

Geboren am 8. August 2001 wäre Malick Thiaw vom Alter her noch bei der U21-EM 2023 spielberechtigt. Der Innenverteidiger von der AC Milan fehlt aber im deutschen Kader.

Das liegt schlichtweg daran, dass Thiaw zum zweiten Mal in Folge bei der A-Mannschaft von Trainer Hansi Flick dabei ist. Der 21-Jährige steht im Kader für die Länderspiele im Juni, nachdem er bereits im März dabei gewesen war.

U21-EM 2023: Das ist der Kader von Deutschland

TOR Noah Atubolu (SC Freiburg), Christian Früchtl (Austria Wien), Nico Mantl (Aalborg BK) ABWEHR Maximilian Bauer (FC Augsburg), Yann-Aurel Bisseck (Aarhus GF), Marton Dardai (Hertha BSC), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg), Henning Matriciani (FC Schalke), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Tan-Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) MITTELFELD / ANGRIFF Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Denis Huseinbasic (1. FC Köln), Yannik Keitel (SC Freiburg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tom Krauß (FC Schalke), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Kevin Schade (FC Brentford), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Nelson Weiper (Mainz 05), Noah Weißhaupt (SC Freiburg)

Für Jordan Beyer vom englischen Premier-League-Aufsteiger FC Burnley und Jan Thielmann (1. FC Köln) ist der Traum von der U21-EM in Georgien und Rumänien geplatzt. Das Duo musste verletzungsbedingt aus dem Trainingslager des Titelverteidigers abreisen und fliegt somit am Sonntag nicht mit zu dem Turnier. Damit steht auch der finale EM-Kader fest, DFB-Trainer Antonio Di Salvo hätte bis Mittwochabend sein Aufgebot ohnehin von 25 auf 23 Namen reduzieren müssen.

"Die Verletzungen von Jordan und Jan sind für uns, aber vor allem für die beiden Jungs extrem bitter", sagte Di Salvo: "Dass ihr EM-Traum so kurz vor dem Turnier platzt, tut mir persönlich sehr leid für sie." Über die Art der Verletzungen machten weder der DFB noch einer der betroffenen Vereine Angaben.

Thielmann reagierte enttäuscht auf sein EM-Aus. Es sei "brutal schwer, die richtigen Worte zu finden", schrieb der immer wieder von Verletzungen geplagte Offensivspieler bei Instagram: "Dennoch wünsche ich der Mannschaft ein erfolgreiches Turnier. Auf dass wir als Europameister zurückkommen."

Zuvor war bereits Patrick Osterhage (VfL Bochum) ausgefallen, Di Salvo gab sich dennoch kämpferisch. "Wir müssen jetzt nach vorne blicken. Wir hatten im Vorfeld bewusst mehr als 23 Spieler nominiert - auch, um auf mögliche Verletzungen reagieren zu können. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir trotz der Ausfälle sehr gut für die Europameisterschaft aufgestellt sind", sagte der DFB-Trainer.

Am Sonntag bricht die DFB-Auswahl nach Georgien auf, das erste EM-Spiel findet am 22. Juni (18.00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen Israel statt. Die weiteren Vorrundenspiele in der Gruppe C gegen Tschechien (25. Juni) und England (28.) werden in Batumi gespielt, dort wird das Team auch sein Hauptquartier aufschlagen. (SID)