Bei der U21-EM 2023 ist auch England dabei. Könnte Jadon Sancho theoretisch noch für die jungen Three Lions spielen?

Gegen Ende der abgelaufenen Saison zeigte Jadon Sancho bei Manchester United wieder ansteigende Form, steuerte einen Assist zum 4:1 gegen Chelsea bei und traf beim 2:1 gegen Fulham selbst.

Für die anstehenden Länderspiele von Englands A-Nationalmannschaft wurde der frühere Dortmunder dennoch nicht nominiert. Zuletzt stand er im Oktober 2021 im Kader der Three Lions.

Könnte Sancho stattdessen eigentlich vom Alter her noch die U21-EM spielen? Und ist er vielleicht sogar dabei?

Könnte Jadon Sancho noch U21 spielen?

England ist bei der U21-EM 2023 in Rumänien und Georgien dabei. In Gruppe C treffen die jungen Three Lions dabei unter anderem auf Deutschland, die weiteren Vorrundengegner sind Israel und Tschechien.

Rein von seinem Alter könnte Sancho noch im englischen Kader stehen. Alle Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 2000 geboren wurden, sind spielberechtigt. Und Sancho kam am 25. März 2000 zur Welt, er könnte bei der aktuellen U21-EM also dabei sein.

Allerdings wurde er von Englands U21-Nationaltrainer Lee Carsley nicht berufen. Stattdessen sind unter anderem Curtis Jones vom FC Liverpool, Arsenals Emile Smith Rowe oder Noni Madueke vom FC Chelsea dabei.

Könnte Jadon Sancho noch bei der U21-EM spielen? Das sind die Gruppen

Gruppe A Portugal, Niederlande, Belgien, Georgien Gruppe B Spanien, Rumänien, Kroatien, Ukraine Gruppe C England, Deutschland, Tschechien, Israel Gruppe D Frankreich, Italien, Schweiz, Norwegen

U21-EM: Wer ist bei Deutschland dabei?

Die deutsche U21 von Trainer Antonio di Salvo geht bekanntlich als Titelverteidiger ins Turnier.

Prominente Namen im Kader der DFB-Junioren sind zum Beispiel Josha Vagnoman, Luca Netz, Tom Krauß, Ansgar Knauff, Kevin Schade oder Youssoufa Moukoko.

Allerdings sind auch ein paar Stars nicht dabei, die eigentlich noch spielberechtigt wären. In diese Kategorie fallen unter anderem Jamal Musiala und Florian Wirtz.