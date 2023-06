Vor zwei Jahren gewann Karim Adeyemi mit Deutschland die U21-EM. Könnte er theoretisch auch in diesem Jahr noch dabei sein?

Vom 21. Juni bis zum 8. Juli 2023 findet in Rumänien die U21-Europameisterschaft statt - mit Deutschland. Der deutsche Nachwuchs von Trainer Antonio di Salvo trifft in der Vorrundengruppe C in Georgien auf England, Tschechien und Israel.

Für die deutsche U21 steht viel auf dem Spiel. Die Titelverteidigung ist das Ziel. Vor zwei Jahren gewann Deutschland im Endspiel gegen Portugal mit 1:0. Einer der EM-Helden war Karim Adeyemi, damals noch bei RB Salzburg unter Vertrag.

Danach machte der heute 21-Jährige vier Spiele für die A-Nationalmannschaft und stand im deutschen WM-Kader. Zur Saison 2022/23 wechselte er zu Borussia Dortmund.

U21-EM: Könnte Karim Adeyemi noch mitspielen?

Rein vom Alter her wäre Adeyemi bei der diesjährigen U21-EM spielberechtigt, da alle Spieler teilnehmen dürfen, die am oder nach dem 1. Januar 2000 geboren wurden. Diese Voraussetzung würde er erfüllen, da er am 18. Januar 2002 zur Welt kam.

Adeyemi wäre wohl auch trotz der im Juni anstehenden Länderspiele der A-Nationalmannschaft ein Kandidat für die Teilnahme in Rumänien und Georgien gewesen, eine Verletzung lässt daraus aber nichts werden.

Der Offensivspieler zog sich am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 05 einen Muskelfaserriss zu, der ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwingt. Deshalb wurde er auch nicht in den erweiterten EM-Kader berufen.

U21-EM: Der erweiterte Kader von Deutschland

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Christian Früchtl (Austria Wien), Nico Mantl (Aalborg BK)

Abwehr: Maximilian Bauer (FC Augsburg), Jordan Beyer (Burnley FC), Yann-Aurel Bisseck (Aarhus GF), Marton Dardai (Hertha BSC), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg), Henning Matriciani (FC Schalke), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld/Angriff: Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Denis Huseinbasic (1. FC Köln), Yannik Keitel (SC Freiburg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tom Krauß (FC Schalke), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Patrick Osterhage (VfL Bochum), Kevin Schade (FC Brentford), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Jan Thielmann (1. FC Köln), Nelson Weiper (FSV Mainz 05), Noah Weißhaupt (SC Freiburg)

Karim Adeyemi im Steckbrief