Deutschland spielt ohne Florian Wirtz bei der U21-EM. Wir verraten Euch, warum der Jungstar nicht dabei ist.

Bei den momentan größten deutschen Talenten kommt einem schnell der Name Florian Witz in den Sinn. Der 20 Jahre alte Offensivspieler hat sich durch starke Leistungen bei Bayer Leverkusen längst in das Notizbuch von europäischen Topvereinen gespielt und ist auch fester Bestandteil der Nationalmannschaft.

Alterstechnisch könnte Wirtz bei der anstehenden U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien für Deutschland auflaufen. Er wurde von U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo aber nicht nominiert.

Vor zwei Jahren wurde Wirtz mit der U21 Europameister. Nachdem er während der Vorrunde für die A-Nationalmannschaft im Einsatz war, wurde er für die Endrunde nachnominiert. In dieser erzielte er im Halbfinale gegen die Niederlande (2:1) beide Tore und gewann wenig später den Titel.

In Kürze beginnt die U21-EM 2023. Wir verraten Euch, warum Florian Wirtz nicht für Deutschland spielt.

Deutsche U21: Warum spielt Florian Wirtz nicht?

Bundestrainer Hansi Flick schob einer möglichen Teilnahme von Wirtz an der U21-EM 2023 früh einen Riegel vor. "Es gibt Spieler, die dem Ganzen etwas entwachsen sind. Und da gehört Flo nicht aufgrund seines Alters, sondern aufgrund seiner vielen Einsätze national wie international dazu. Deshalb planen wir auch im Sommer eher bei uns mit ihm", sagte Flick Mitte März.

So kam es jetzt auch. Anstatt bei der U21-EM zu spielen, steht Wirtz in Flicks Kader für die Juni-Testspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien.

Getty Images

U21-EM: Der erweiterte Kader von Deutschland

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Christian Früchtl (Austria Wien), Nico Mantl (Aalborg BK)

Abwehr: Maximilian Bauer (FC Augsburg), Jordan Beyer (Burnley FC), Yann-Aurel Bisseck (Aarhus GF), Marton Dardai (Hertha BSC), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg), Henning Matriciani (FC Schalke), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld/Angriff: Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Denis Huseinbasic (1. FC Köln), Yannik Keitel (SC Freiburg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tom Krauß (FC Schalke), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Patrick Osterhage (VfL Bochum), Kevin Schade (FC Brentford), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Jan Thielmann (1. FC Köln), Nelson Weiper (FSV Mainz 05), Noah Weißhaupt (SC Freiburg)

Florian Wirtz im Steckbrief