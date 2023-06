Die Endrunde der Nations League 2022/23 findet in der Niederlande statt. In welcher Stadt steigt das Finale?

Keine Weltmeisterschaft, keine Europameisterschaft, dennoch steht in diesem Sommer eine wichtige Entscheidung im Nationalmannschaftsfußball an - die Endrunde der Nations League 2022/23.

Für diese haben sich Kroatien, Italien, Spanien und die Niederlande als Sieger der vier Gruppen der höchsten Kategorie A qualifiziert. Deutschland verpasste als Dritter der Gruppe A3 die Endrunde.

Das Final Four findet vom 14. bis 18. Juni in den Niederlanden statt. im ersten Halbfinale treffen die Niederlande und Kroatien aufeinander (14. Juni), das zweite Halbfinale bestreiten Italien und Spanien (15. Juni). Am 18. Juni steigen das Spiel um Platz 3 und das Finale.

In der Niederlande wird der Sieger der Nations League 2022/23 ermittelt. GOAL verrät, wo das Finale stattfindet.

Nations League 2023: Wo ist das Finale?

Austragungsort des Finales der Nations League 2022/23 ist Rotterdam, die zweitgrößte Stadt der Niederlande. Gespielt wird ab 20.45 Uhr im Stadion Feijenoord, besser bekannt als De Kuip.

Die Heimspielstätte von Feyenoord Rotterdam hat ein Fassungsvermögen von 51.117 Zuschauern. In der Vergangenheit fanden dort mehrere Endspiele europäischer Wettbewerbe und 2000 das Endspiel der Europameisterschaft statt.

Nations League 2023: Die Endrunde im Überblick