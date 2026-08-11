Transfer-Guru Fabrizio Romano kündigt drastischen Karriere-Schritt an

Mit seinem "Here we go" hat Fabrizio Romano Kult-Status in der Fußball-Branche. In letzter Zeit stand der Transferguru aber auch in der Kritik. Findet seine Zeit als Transfer-Experte nun ein plötzliches Ende?





Auf seinem LinkedIn-Profil veröffentlichte der 33-jährige Italiener am Montag einen Beitrag, in welchem er andeutete, dass sich möglicherweise schon bald ein neues berufliches Kapitel in seinem Leben auftun könnte.

"Ich werde wahrscheinlich nicht mehr lange so im Transfermarkt-Geschäft tätig sein wie bisher: Es ist Zeit, den Ansatz und die Sichtweise zu ändern", schrieb Romano, ohne weiter konkret zu werden. Ob es sich dabei also tatsächlich um ein Ende seiner Tätigkeit als Transfer-Experte oder lediglich um einen weiteren Marketing-Move Romanos handelt, ist unklar.

Nähere Informationen würde es erst nach dem Ende der laufenden Wechselperiode am 1. September geben: "Das wird bald ein anderes Thema sein, nachdem das Transferfenster geschlossen ist", so der Italiener.

Anlass für den LinkedIn-Post war die enorme Resonanz auf seine Exklusivmeldung zum Leihwechsel von Ronald Araujo vom FC Barcelona zum FC Liverpool. Der entsprechende Beitrag erzielte laut Romanos Angaben 49 Millionen Aufrufe, dazu zwei Millionen Likes, 47.000 Kommentare sowie über zwei Millionen Weiterleitungen.

Wieso ist Fabrizio Romano mit Florian Plettenberg aneinandergeraten?

Auch ist unklar, ob die Ankündigung mit der immer stärker aufkeimenden Kritik an seiner Arbeitsweise zusammenhängt. Erst kürzlich hatten sich Romano und Sky-Transferjournalist Florian Plettenberg ein Wortgefecht auf X geliefert und sich dabei einige Vorwürfe an den Kopf geworfen.

Während der Deutsche Romano unterstellte, fremde Exklusiv-Informationen als seine eigenen verkaufen zu wollen und damit die Grundsätze sauberer, journalistischer Arbeit zu untergraben, veröffentlichte der Italiener wiederum private Nachrichten, welche Plettenberg ihm in der Vergangenheit hatte zukommen lassen.

Darüber verhing die Online-Plattform Reddit jüngst eine Sperre gegen Romano, da dieser nach Ansicht der Moderatoren "fragwürdige journalistische Praktiken anwende". Auf der Unterseite Reddit Soccer dürfen Beiträge des Italieners künftig nicht mehr als Quelle verwendet werden. Die Plattform begründet dies unter anderem mit der "wachsenden Unzufriedenheit" vieler Nutzer mit Romano.

Was wird Fabrizio Romano vorgeworfen?

Gleichzeitig gibt es auch moralische Bedenken. In der Stellungnahme hieß es: "Romano habe unter anderem dem wegen Vergewaltigungsvorwürfen in die Kritik geratenen Mason Greenwood eine Plattform geboten." England-Star Greenwood war im Januar 2022 wegen des Verdachts auf Vergewaltigung, Körperverletzung und Morddrohung verhaftet worden. Sein damaliger Verein, Manchester United, suspendierte ihn. Etwa ein Jahr später, im Februar 2023, wurde die Anklage fallengelassen.

Als ausgewiesener Transfer-Experte mit erstaunlich vielen echten Treffern und Überbringer von exklusiven Informationen erreicht Romano tagtäglich ein Millionen-Publikum. In seinen Posts befasst er sich mit den brandaktuellsten Geschehnissen auf dem Transfermarkt. Sein legendäres "Here we go" als Ausdruck eines vollzogenen Transfers wurde zum weltweiten Internet-Phänomen und Markenzeichen des Italieners.