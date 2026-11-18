The Chainsmokers und The Script bringen ihre großen Hits für einen unvergesslichen Konzertabend nach Abu Dhabi. Das Star-Duo und die gefeierte irische Rockband stehen gemeinsam als Hauptacts beim Yasalam After Race Concert auf der Bühne und beschließen das mit Spannung erwartete Formel-1-Grand-Prix-Wochenende.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Veranstaltungsort, zu den Platzkategorien und dazu, wie Sie sich jetzt Tickets sichern können, damit Sie dieses Event nicht verpassen.

Wann treten The Chainsmokers und The Script auf?

Datum und Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets Sonntag, 6. Dezember 2026, 18:00 Uhr The Chainsmokers & The Script Etihad Park, Yas Island, Abu Dhabi Tickets

Wo gibt es Tickets für The Chainsmokers und The Script?

Wer sich einen Platz sichern möchte, kann Tickets über die offiziellen Verkaufsplattformen Ticketmaster AE und die offizielle Website des Yas Marina Circuit kaufen. Dort gibt es reguläre Eintrittskarten und Zugang zum Golden Circle am Veranstaltungsort.

GrintaHub ist eine Anlaufstelle, falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf dieser Zweitmarkt-Plattform können Fans nach verfügbaren Tickets für stark nachgefragte Veranstaltungen suchen.

Wie viel kosten Tickets für The Chainsmokers und The Script?

Die günstigsten Ticketoptionen für das mit Spannung erwartete Event beginnen bei nur 395 AED für ein Golden-Circle-Upgrade über offizielle Anbieter wie Ticketmaster AE und die Ticketkasse des Abu Dhabi Grand Prix. Die Preise für Tickets mit vollem Zugang zum Konzert und zum Rennen variieren je nach gewählter Platzkategorie und Nähe zur Bühne.

Sollten die offiziellen regulären Kontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine weitere Möglichkeit, kurzfristig Plätze zu ergattern.

Alles Wissenswerte über The Chainsmokers und The Script

Musikfans erwartet ein großer Konzertabend, wenn die Yasalam After Race Concerts die Formel-1-Saison beschließen. The Chainsmokers sind weltweit für ihre energiegeladenen Electronic-Dance-Sets und großen Kollaborationen bekannt. The Script werden ihre unverwechselbare Mischung aus gefühlvollen Texten und kraftvollen Rockmelodien präsentieren.

Der Etihad Park auf Yas Island bietet die passende Kulisse unter freiem Himmel für diese große Show. Fans, die auf die Insel reisen, können vor Konzertbeginn auch das lebhafte Unterhaltungsviertel in der Umgebung genießen. Mit zwei großen internationalen Acts auf einer Bühne wird die Veranstaltung am Sonntagabend zum krönenden Abschluss des Motorsportwochenendes.