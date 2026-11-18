ANYMA bringt seine spektakuläre Show ÆDEN für ein unvergessliches Erlebnis elektronischer Musik nach Abu Dhabi. Matteo Milleri tritt im Yas Gateway Park North im Rahmen der offiziellen Afterparty des Formel-1-Grand-Prix auf.

GOAL hat alle Informationen zum Veranstaltungsort, zu den Plätzen und dazu, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern könnt, damit Ihr dieses spektakuläre Event nicht verpasst.

Wann findet ANYMA presents ÆDEN statt?

Datum und Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets Freitag, 4. Dezember 2026, 22:30 Uhr ANYMA presents ÆDEN Yas Gateway Park North, Abu Dhabi Tickets

Wo kann man Tickets für ANYMA presents ÆDEN kaufen?

Wer sich einen Platz sichern möchte, findet Tickets auf der offiziellen Verkaufsplattform Ticketmaster AE. Sie ist die erste Anlaufstelle für Tickets mit allgemeinem Einlass und für Stehplatzplattformen am Veranstaltungsort.

GrintaHub ist eine Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf dieser Zweitmarktplattform können Fans nach verfügbaren Tickets für stark nachgefragte Veranstaltungen suchen.

Was kosten Tickets für ANYMA presents ÆDEN?

Die günstigsten Tickets für dieses mit Spannung erwartete Event sind bei offiziellen Anbietern wie Ticketmaster AE bereits ab 495 AED erhältlich. Die Preise hängen von der gewählten Stehplatzkategorie und der Nähe zur Bühne ab.

Sollten die offiziellen Kontingente für den allgemeinen Einlass ausverkauft sein, bieten Zweitmarktplattformen wie GrintaHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern.

Alles Wissenswerte über ANYMA presents ÆDEN

Der bevorstehende Auftritt verspricht einen großen Abend für Fans elektronischer Musik: ANYMA übernimmt für die offizielle Grand-Prix-Afterparty die Hauptstadt. Er ist weltweit für seine bahnbrechende digitale Kunst und seine filmreifen Techno-Sets bekannt. Auch dieser Auftritt verspricht, die Grenzen der Live-Unterhaltung zu verschieben.

Der Yas Gateway Park North auf Yas Island bietet den passenden Rahmen unter freiem Himmel für diese monumentale Show. Fans, die auf die Insel reisen, können vor Beginn der Musik auch das lebhafte Unterhaltungsviertel in der Umgebung genießen. Die Veranstaltung ist ausschließlich für Personen ab 21 Jahren zugänglich und soll das Motorsportwochenende mit einer großen Feier abrunden.