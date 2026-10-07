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Daniel Buse

"Tagelang intensiv darüber gesprochen": Zweifel vor Jürgen Klopps brisantem WM-Interview

Deutschland
Jürgen Klopp

Noch während der WM wurde Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer heiß gehandelt, obwohl er gleichzeitig als TV-Experte im Einsatz war.

Journalist Johannes B. Kerner hat von Diskussionen bei der WM berichtet, wie mit seinem Interviewpartner Jürgen Klopp umzugehen ist. Beide waren beim Turnier in Nordamerika für Magenta im Einsatz, wobei Klopp zusammen mit Thomas Müller und Mats Hummels die Rolle des Experten übernahm. Bereits vor dem ersten Spiel hatte Klopp für Aufsehen gesorgt, als er auf die Aussage, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft bestimme, flapsig antwortete: "Noch."

Klopp begleitete danach die meist schwachen Auftritte des deutschen Teams kritisch. Nach dem blamablen Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zeichnete sich das Ende der DFB-Zusammenarbeit mit Coach Nagelsmann ab - und Klopp rückte schnell als Wunschkandidat in den Fokus der Öffentlichkeit.

"Wir haben tagelang intern intensiv darüber gesprochen, wie wir damit umgehen. Die einen haben gesagt, wir müssen das Thema weglassen. Die anderen: Wir haben den Mann da stehen, das ist unser Experte. Wie kann man das Thema weglassen?", berichtete Kerner nun in der Sport Bild. Die Unsicherheit, wie mit der Situation umzugehen ist, wischte Klopp dann nach Aussage von Kerner selbst weg: "Irgendwann hat Jürgen diesen Knoten zum Platzen gebracht: Er hat einfach gesagt: 'Ich habe eine Idee. Du fragst einfach, was du fragen willst. Und ich antworte, was ich antworten will.' Das haben wir dann gemacht", so der Moderator.

Wie lief das Interview mit Jürgen Klopp zum Bundestrainer-Job?

Kerner fragte Klopp direkt, ob er die Gespräche mit dem DFB bestätigen könne: "Ja, die kann ich bestätigen", bekam er vom Coach eine klare Antwort. "Julian ist zurückgetreten, und der DFB kümmert sich um eine Nachfolgeregelung. Und im Zuge dieser Gedanken, die sie sich gemacht haben, sind sie auf mich zugekommen", ergänzte er.

"Was fehlt zur Einigung?", wollte Kerner dann von Klopp wissen, der antwortete: "Na, Zeit. Ich habe durchaus gesagt, dass ich Interesse an den Gesprächen habe. Es werden intensive Gespräche sein müssen, weil die Probleme, die wir aktuell haben, nicht an der Personalie Julian Nagelsmann hängen."

Noch während der WM reiste eine DFB-Delegation dann in die USA, um weitere Gespräche vor Ort mit Klopp zu führen, der schließlich den Job nach dem Rücktritt Nagelsmanns übernahm. In der Nations League holte er in seinen ersten vier Länderspielen als Hauptverantwortlicher zuletzt einen Sieg und zwei Unentschieden bei einer Niederlage, dem 0:1 gegen Griechenland.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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