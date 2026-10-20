Spektakulärer Plan: Übernimmt der Eigentümer eines europäischen Giganten zusammen mit Cristiano Ronaldo den saudischen Meister AL-Nassr?

Al-Nassr FC soll mittlerweile Schulden in Höhe von 800 Millionen Ryal (190 Millionen Euro) angehäuft haben. Der saudische Staatsfons PiF, der den amtierenden Meister 2023 übernahm , soll bereits seit Monaten einen Verkauf der Anteile prüfen. Unter den Interessenten für einen Kauf des Spitzenklubs soll sich auch Gerry Cardinale befinden, ein Italoamerikanischer Geschäftsmann, der mit seiner RedBird Capital unter anderem die AC Milan kontrolliert und auch Anteile an den Baseball-Giganten New York Yankees hält.

Cardinale soll sich bereits zweimal mit Vertretern des PiF getroffen haben. Im Gespräch ist eine Übernahme von 70 Prozent von Al-Nassr mit seiner RedBird Capital. Dies berichtet die US-amerikanische auf Finanzthemen spezialisierten Website Semaphore.

Demnach sollen neben Cardinale noch mindestens vier weitere Personen investieren wollen - unter ihnen auch der berühmteste Spieler der Saudi-Pro-League: Cristiano Ronaldo.

Dem Bericht zufolge könnte das Geschäft eine Milliarde Riyal (238 Millionen Euro). Zusätzlich sollen die Schulden abgebaut werden und ein umfassendes Investitionsprogramm ausgehandelt werden. Die Gespräche sollen sich allerdings noch noch in einem frühen Stadium befinden, eine endgültige Einigung gibt es bislang nicht.

„Ronaldo kam als Spieler zu Al-Nassr, blieb Fan und will nun Eigentümer werden: Das sagen Menschen aus dem Umfeld von Al-Nassr“, wird der Experte Mohammed Al-Anzi zitiert.







