Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Ex-Europameister Spanien empfängt in der Qualifikation für die EM 2020 Schweden. Goal zeigt, wie Ihr das Spiel heute live verfolgen könnt.

Gipfeltreffen in der Gruppe F der EM-Qualifikation: Tabellenführer trifft auf den ärgsten Verfolger . Anstoß im Estadio Santiago Bernabeu von Madrid ist am Montagabend um 20.45 Uhr.

Die Spanier haben vor dem vierten Spieltag noch eine weiße Weste und rangieren mit neun Zählern auf dem Spitzenplatz. Schweden folgt mit der Ausbeute von sieben Punkten und kann die Iberer mit einem Auswärtssieg im direkten Duell überholen. Auf der anderen Seite können die Spanier mit dem vierten Sieg im vierten Spiel bereits ein ordentliches Polster zwischen sich und die Drei-Kronen-Elf legen.

Spanien, das auch in Madrid wieder auf seinen aus familiären Gründen verhinderten Trainer Luis Enrique verzichten muss, startete mit einem 2:1 über Norwegen in die Qualifikation. Es folgte ein Pflichtsieg auf Malta (2:0), ehe am vergangenen Freitag bei den Färöern ein souveränes 4:1 heraussprang. Dabei gelang Isco ein kurioser Treffer.

Die Schweden legten ihrerseits mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Rumänien los und lieferten sich am 2. Spieltag ein spektakuläres 3:3 mit den Norwegern. Drei Treffer fielen dabei in den letzten vier Minuten. Am Freitag gelang die Generalprobe für das Spiel in Spanien mit einem 3:0 gegen Malta, bei dem der ehemalige Bundesligaprofi Marcus Berg mit einem tollen Hackenassist für den Glanzpunkt sorgte.

Spanien empfängt Schweden - Goal zeigt, wie Ihr das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem gibt es hier die Aufstellungen beider Teams, sobald sie veröffentlicht sind.

Spanien vs. Schweden: Das Duell in der Übersicht

Duell Spanien - Schweden Datum 10. Juni 2019 | 20.45 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Spanien vs. Schweden: Kann ich das Spiel heute live im TV sehen?

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen der Furia Roja und den Schweden live und in voller Länge im TV ansehen möchte, der erlebt heute Abend eine Enttäuschung: Das Spiel wird weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen.

Der Grund dafür ist simpel, denn kein Sender hat sich die Übertragungsrechte an den EM-Qualifikationsspielen Spaniens oder Schwedens gesichert.

🙌🏽¡¡¡TE ESPERAMOS!!!🇪🇸



Queremos ganar a Suecia en el Santiago Bernabéu y necesitamos tu apoyo. ¿Contamos contigo?



¡¡¡Hazte YA con tu localidad y apóyanos con tu grito en el estadio!!!



🎟 Entradas en https://t.co/6D3QSb3LCQ #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/fhvI78SRsL — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 9. Juni 2019

Nur weil die Begegnung nicht auf einem TV-Kanal gezeigt wird, bedeutet dies aber nicht, dass interessierte Fußballfans in die Röhre schauen. DAZN überträgt das Spiel im LIVE-STREAM und mit ein paar einfachen Handgriffen wird das Spiel dann auch auf dem Smart-TV laufen.

Spanien vs. Schweden: Die EM-Qualifikation heute im LIVE-STREAM

Dafür braucht es einzig die DAZN-App, welche kostenlos zur Verfügung steht. Wie ihr mit dieser umgeht und was es noch braucht, um das Spiel zwischen Spanien und Schweden heute im LIVE-STREAM zu schauen, steht im nächsten Abschnitt.

Wie im oberen Abschnitt erwähnt, wird Spanien vs. Schweden am Montagabend bei DAZN im LIVE-STREAM gezeigt. Die Übertragung beim Streamingdienst aus Ismaning startet wenige Minuten vor dem Anpfiff.

Kommentator der Partie in der spanischen Hauptstadt ist Uwe Morawe, ihm steht Ex-Profi Sebastian Kneißl als Experte zur Seite.

Um den Stream abrufen zu können, benötigt man ein DAZN-Abonnement. Dieses ist im ersten Monat kostenlos, anschließend werden monatlich 9,99 Euro fällig. Dafür gibt es nicht nur die Spiele der EM-Qualifikation, viele Partien der gerade gestarteten Frauen-Weltmeisterschaft oder später im Sommer die Begegnungen der Copa America! DAZN zeigt auch viele weitere Sportarten und Top-Ligen wie die NBA, NFL, Eishockey, Tennis, Golf und Motorsport.

Als DAZN-Abonnent kann man das "Netflix des Sports" nicht nur im Browser unter www.dazn.com streamen, sondern auch die jeweilige App herunterladen, mit der das Spiel dann auf dem Smart-TV geschaut werden kann. Aber nicht nur der Smart-TV unterstützt die LIVE-STREAMS, auch auf Smartphone, Tablet, Computer etc. kann man sich problemlos Live-Sport anschauen.

Über die folgenden Links gelangt Ihr direkt in den dazugehörigen App-Store:

Spanien vs. Schweden: Die Aufstellungen

Gut eine Stunde vor dem Anpfiff findet Ihr hier die Aufstellungen von Enrique-Vertreter Robert Moreno und Schwedens Cheftrainer Janne Andersson.

Spanien vs. Schweden: Die Highlights bei DAZN

Wer das Spiel verpasst hat oder sich die Höhepunkte nochmal ansehen will, der kann dies ebenfalls bei DAZN tun. Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff stehen die Highlights zur Verfügung.

DAZN stellt außerdem das Spiel im Re-Live zur Verfügung. Es ist noch mehrere Tage möglich, sich Spanien vs. Schweden in voller Länge anzuschauen.

Spanien vs. Schweden heute live im Goal-Ticker verfolgen

Keine Chance oder Lust, Spanien vs. Schweden zu streamen? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr trotzdem stets auf dem Laufenden.

Tore, Chancen, Karten, der Spielverlauf oder Auswechslungen - im kostenlosen Ticker auf unserer Seite verpasst Ihr nichts! Um etwa 20.15 Uhr geht es los und dann gibt es alles Wissenswerte rund um die Partie.