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Besiktas JK v Midtjylland - UEFA Europa League 2026/27 Second Qualifying Round First LegGetty Images Sport
Jochen Tittmar

So langsam wird es unheimlich! Türkische Presse verteilt erneut Lobeshymnen auf Alexander Nübel von Besiktas

Europa League Qualification
Beşiktaş - FK Kauno Zalgiris
Beşiktaş
Alexander Nübel

Alexander Nübel kassiert bei Besiktas weiterhin keine Gegentore.

Alexander Nübel überzeugt nach seinem Wechsel zu Besiktas weiterhin und blieb auch im sechsten Spiel in Folge ohne Gegentor.

Die Mannschaft des neuen Trainers Vincenzo Italiano bleibt damit auf Kurs: Mit dem 3:0-Erfolg gegen den litauischen Vertreter FK Kauno Zalgiris im Hinspiel der Europa-League-Playoffs steht der türkische Topklub bereits mit einem Bein in der Ligaphase des Wettbewerbs 2026/27. Die Treffer für den Klub vom Bosporus erzielten Hyeon-Gyu Oh in der 6. Minute, Michael Amir Murillo in der 12. Minute sowie Orkun Kökcü in der 59. Minute.

Der herausragende Akteur der bisherigen Spielzeit bleibt allerdings der Mann im Gehäuse: Nübel absolvierte gegen den Klub aus Kaunas seine sechste Pflichtspielpartie für den neuen Arbeitgeber und blieb zum sechsten Mal in Serie ohne Gegentor.

Die türkische Presse reagierte erneut erfreut. "Nübel ist eine Mauer - er lässt keine Tore zu", adelte die Tageszeitung Hürriyet den Neuzugang: "Er hat mit seinen Leistungen im schwarz-weißen Trikot für Aufsehen gesorgt."

Besiktas v Kauno Zalgiris - UEFA Europa League 2026/27 Play-off First LegGetty Images

Besiktas setzt Siegesserie fort

Nübel stand von 2020 bis 2026 beim FC Bayern München unter Vertrag, konnte sich dort jedoch nie nachhaltig durchsetzen und verzeichnete in diesem Zeitraum lediglich vier Pflichtspieleinsätze für den Rekordmeister. Seine Leihe zum VfB Stuttgart verlief dagegen erfolgreich.

Für Besiktas war das Resultat gegen den Außenseiter zugleich der sechste Erfolg im sechsten Spiel unter Italiano. Bevor am kommenden Donnerstag das Rückspiel ansteht, muss man am 2. Spieltag der Süper Lig bei Alanyaspor antreten. Dort soll sich der positive Trend fortsetzen, der auch durch die massiven Investitionen auf dem Transfermarkt begünstigt wurde.

Knapp 67 Millionen Euro gaben die Verantwortlichen des Klubs nämlich bereits für neues Personal aus. Neben Nübel, der im Juli für knapp sechs Millionen Euro vom FC Bayern München fest verpflichtet worden war, tätigte Besiktas weitere teure Transfers.

Besiktas v Kauno Zalgiris - UEFA Europa League 2026/27 Play-off First LegGetty Images

Wen hat Besiktas neu verpflichtet?

Der zuvor von Benfica geliehene Kökcü wurde für 30 Millionen Euro fest an den Klub gebunden. Zudem verstärkten sich die Istanbuler ablösefrei mit Dusan Vlahovic von Juventus Turin und holten für 18 Millionen Euro Leandro Trossard vom FC Arsenal.

Allerdings gab es beim Sieg gegen Zalgiris einen Rückschlag: Trossard verletzte sich im Laufe der Begegnung und musste vorzeitig ausgewechselt werden.

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Häufig gestellte Fragen

Besiktas Istanbul wurde im März 1903 gegründet.

Besiktas Istanbul ist ein mitgliedergeführter Verein. Die Profifußball-Abteilung ist in einer Aktiengesellschaft organisiert, an welcher der Stammverein mit rund 70 Prozent die Stimmenmehrheit hält. Die restlichen 30 Prozent befinden sich im Streubesitz an der Istanbuler Börse.

Das Stadion trägt den offiziellen Namen Tüpras Stadyumu. Es wird aber oft weiterhin als Besiktas Park bezeichnet.

Das Tüpras Stadyumu bietet Platz für 42.684 Zuschauer.

Besiktas Istanbul hat insgesamt 37 Titel gewonnen. Diese Sammlung umfasst unzählige nationale Meisterschaften, 11 Siege im türkischen Pokal sowie 10 Erfolge im türkischen Supercup.

Besiktas Istanbul hat insgesamt 16 nationale Meisterschaftstitel gewonnen.

Der Rekordspieler von Besiktas ist Mehmet Özdilek, der insgesamt 491 Pflichtspiele für den Verein absolvierte.

Feyyaz Ucar ist der Rekordhalter. Er schoss insgesamt 186 Tore für den Verein.

Der Portugiese Ricardo Quaresma war zum Beispiel mehrere Jahre bei Besiktas unter Vertrag. In der Vergangenheit trugen weitere Top-Akteure das Trikot des Vereins, darunter der deutsche Nationalspieler Mario Gomez und Portugals Abwehr-Ikone Pepe. Auch Rafa Silva war von 2024 bis 2026 Teil des Vereins.

Zu bekannten Namen gehören John Toshack, der Spanier Vicente del Bosque sowie die deutschen Trainer Christoph Daum, Hans-Peter Briegel und Bernd Schuster. 

Der bekannteste Spitzname von Besiktas ist "Kara Kartallar" (die Schwarzen Adler).

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