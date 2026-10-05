Die globale Latin-Pop-Ikone Shakira steht mit ihrer elektrisierenden Las Mujeres Ya No Lloran World Tour weltweit auf der Bühne.

Bekannt für ihren dynamischen Tanzstil und legendäre Chart-Hits wie Hips Don't Lie und Whenever, Wherever, sprengt der kolumbianische Star weiterhin Kassenrekorde in Stadien und Arenen auf der ganzen Welt.

Da die Tickets für jeden Abschnitt der Tour rasend schnell ausverkauft sind, hat GOAL alle Details zu Tourdaten, Preisen und dazu, wie ihr euch jetzt eure Plätze sichern könnt.

Wann ist Shakira?

Datum & Uhrzeit Event Ort Tickets 2. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 3. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 4. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 9. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 10. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 11. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 21. November 2026 um 20:00 Uhr Offlimits Music Festival Etihad Park, Abu Dhabi, VAE Tickets 28. November 2026 um 20:00 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Great Pyramid of Giza, Kairo, Ägypten Tickets

Wo kann man Shakira-Tickets kaufen?

Offizielle Tickets für Shakiras Las Mujeres Ya No Lloran World Tour wurden über Ticketmaster angeboten, den primären Ticketanbieter für ihre internationalen Konzerttermine. Fans, die direkt Tickets zum Nennwert suchen, können bei Ticketmaster nach Freigaben aus dem Primärkontingent schauen.

Falls ihr euch im ersten Verkaufsdurchgang keine Tickets sichern könnt, ist StubHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. StubHub bietet Konzertbesuchern eine leicht zugängliche Plattform, um weltweit verfügbare Sitzplatzbereiche zu durchsuchen.

Wie viel kosten Shakira-Tickets?

Die offiziellen Ticketpreise bei Ticketmaster beginnen bei 85 $ USD für allgemeine Plätze im Oberrang, während Tickets für untere Ränge und den Innenraum je nach Stadt und Veranstaltungsort zwischen 180 $ USD und 350 $ USD kosten.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Weiterverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich Last-Minute-Plätze zu sichern, mit Einstiegspreisen von rund 109 $ USD.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Einstiegspreise:

Standard Oberrang (offiziell): Ab 85 $ USD

Unterrang & Innenraum (offiziell): 180 $ USD bis 350 $ USD

Allgemeiner Zugang Sekundärmarkt (StubHub): Ab 109 $ USD

Alles, was du über Shakira wissen musst

Shakira bleibt eine der erfolgreichsten Latin-Crossover-Künstlerinnen der Musikgeschichte und kann auf mehrere Grammy Awards sowie jahrzehntelange globale Hit-Singles verweisen. Ihre Las Mujeres Ya No Lloran World Tour feiert ihr von der Kritik gelobtes Album neben ikonischen Fan-Favoriten.

Jedes Konzert bietet eine hochmoderne Bühnenproduktion, aufwendige Choreografien und ununterbrochen energiegeladene Hit-Tracks. Da sich die Kapazitäten der Veranstaltungsorte schnell füllen, wird Fans geraten, im Voraus zu planen und sich früh Tickets zu sichern.

Die Veranstaltungsorte empfehlen, deutlich vor Beginn der Show anzukommen, um die Sicherheitskontrollen zu passieren und eure Plätze ohne Probleme zu finden, bevor die Vorstellung beginnt.