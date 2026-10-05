Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
shakira ticketsGetty Images
Book Shakira Tickets
Übersetzt von

So kauft ihr Tickets für Shakira: Termine, Ticketpreise und mehr

SHOPPING

So können Sie sich Tickets für Shakira sichern

Die globale Latin-Pop-Ikone Shakira steht mit ihrer elektrisierenden Las Mujeres Ya No Lloran World Tour weltweit auf der Bühne.

Bekannt für ihren dynamischen Tanzstil und legendäre Chart-Hits wie Hips Don't Lie und Whenever, Wherever, sprengt der kolumbianische Star weiterhin Kassenrekorde in Stadien und Arenen auf der ganzen Welt.

Da die Tickets für jeden Abschnitt der Tour rasend schnell ausverkauft sind, hat GOAL alle Details zu Tourdaten, Preisen und dazu, wie ihr euch jetzt eure Plätze sichern könnt.

Wann ist Shakira?

Datum & Uhrzeit

Event

Ort

Tickets

2. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

3. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

4. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

9. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

10. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

11. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

21. November 2026 um 20:00 Uhr

Offlimits Music Festival

Etihad Park, Abu Dhabi, VAE

Tickets

28. November 2026 um 20:00 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Great Pyramid of Giza, Kairo, Ägypten

Tickets

Wo kann man Shakira-Tickets kaufen?

Offizielle Tickets für Shakiras Las Mujeres Ya No Lloran World Tour wurden über Ticketmaster angeboten, den primären Ticketanbieter für ihre internationalen Konzerttermine. Fans, die direkt Tickets zum Nennwert suchen, können bei Ticketmaster nach Freigaben aus dem Primärkontingent schauen.

Falls ihr euch im ersten Verkaufsdurchgang keine Tickets sichern könnt, ist StubHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. StubHub bietet Konzertbesuchern eine leicht zugängliche Plattform, um weltweit verfügbare Sitzplatzbereiche zu durchsuchen.

Wie viel kosten Shakira-Tickets?

Die offiziellen Ticketpreise bei Ticketmaster beginnen bei 85 $ USD für allgemeine Plätze im Oberrang, während Tickets für untere Ränge und den Innenraum je nach Stadt und Veranstaltungsort zwischen 180 $ USD und 350 $ USD kosten.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Weiterverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich Last-Minute-Plätze zu sichern, mit Einstiegspreisen von rund 109 $ USD.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Einstiegspreise:

  • Standard Oberrang (offiziell): Ab 85 $ USD
  • Unterrang & Innenraum (offiziell): 180 $ USD bis 350 $ USD
  • Allgemeiner Zugang Sekundärmarkt (StubHub): Ab 109 $ USD

Alles, was du über Shakira wissen musst

Shakira bleibt eine der erfolgreichsten Latin-Crossover-Künstlerinnen der Musikgeschichte und kann auf mehrere Grammy Awards sowie jahrzehntelange globale Hit-Singles verweisen. Ihre Las Mujeres Ya No Lloran World Tour feiert ihr von der Kritik gelobtes Album neben ikonischen Fan-Favoriten.

Jedes Konzert bietet eine hochmoderne Bühnenproduktion, aufwendige Choreografien und ununterbrochen energiegeladene Hit-Tracks. Da sich die Kapazitäten der Veranstaltungsorte schnell füllen, wird Fans geraten, im Voraus zu planen und sich früh Tickets zu sichern.

Die Veranstaltungsorte empfehlen, deutlich vor Beginn der Show anzukommen, um die Sicherheitskontrollen zu passieren und eure Plätze ohne Probleme zu finden, bevor die Vorstellung beginnt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen