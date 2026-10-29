So kauft Ihr Tickets für Canelo gegen Mbilli bei „Mexico vs The World“: Termine, Ticketpreise und mehr

Boxfans bereiten sich auf einen großen Abend mit Titelkämpfen vor: Pound-for-Pound-Superstar Saul Canelo Alvarez trifft in Riad, Saudi-Arabien, auf den ungeschlagenen Champion Christian Mbilli. Die Boxveranstaltung „Mexico vs The World“ findet an Halloween im Rahmen der Riyadh Season in The Venue statt und bringt internationale Spitzenboxer zusammen.
GOAL liefert alle Informationen dazu, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern und diesen Kampf der Riyadh Season live erleben könnt.
Wann findet Canelo gegen Mbilli bei „Mexico vs The World“ statt?
Datum und Uhrzeit
Kampf
Ort
Tickets
Samstag, 31. Oktober 2026, um 19:00 Uhr AST
Canelo Alvarez gegen Christian Mbilli
The Venue, Riad, Saudi-Arabien
Wo gibt es Tickets für Canelo gegen Mbilli bei „Mexico vs The World“?
Tickets für die Boxveranstaltung „Mexico vs The World“ sind über den offiziellen Erstverkauf und Zweitmarkt-Plattformen erhältlich:
- Offizielle Tickets im Erstverkauf: Die wichtigste Ticketplattform für die Veranstaltung ist webook.com. Dort läuft der offizielle allgemeine Vorverkauf für Veranstaltungen der Riyadh Season.
- Zweitmarkt-Plattformen: Wenn das Kartenkontingent auf der offiziellen Plattform erschöpft ist, bietet GrintaHub eine Alternative. Verfügbare Plätze findet Ihr direkt auf der GrintaHub-Ticketseite für Canelo gegen Mbilli.
Der allgemeine Ticketverkauf läuft bereits online. Das weltweite Interesse an Canelo Alvarez’ Rückkehr in den Ring in Saudi-Arabien wächst. Wer sich frühzeitig Tickets sichert, hat die besten Chancen auf Plätze in der gewünschten Kategorie, bevor die Kontingente ausverkauft sind.
Wie viel kosten Tickets für Canelo gegen Mbilli bei „Mexico vs The World“?
Der Besuch dieses WM-Kampfs ist außergewöhnlich günstig: Offizielle Tickets gibt es bereits ab 50 SAR. Damit ist es eine der erschwinglichsten Gelegenheiten des ganzen Jahres, einen WM-Kampf auf höchstem Niveau live in Riad zu verfolgen.
Auf webook.com gibt es offizielle Tickets in folgenden Preiskategorien:
- Einsteigerkategorie: ab 50 SAR
- Allgemeiner Einlass 1: ab 100 SAR
- Platin: ab 300 SAR
- Diamant: ab 400 SAR
Offizielle Tickets in der günstigsten Kategorie gibt es ab 50 SAR. Falls das offizielle Kartenkontingent ausverkauft ist, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die Preise beginnen dort je nach Kategorie und Nachfrage bei etwa 150 SAR.
Alles Wissenswerte zu Canelo gegen Mbilli bei „Mexico vs The World“
- Der Hauptkampf: Saul Canelo Alvarez fordert den ungeschlagenen WBC-Champion Christian Mbilli in einem auf zwölf Runden angesetzten Kampf um den WBC-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht heraus.
- Das Motto: Unter dem Titel „Mexico vs The World“ treten mexikanische Spitzenboxer in mehreren Gewichtsklassen gegen internationale Topgegner an.
- Weitere wichtige Kämpfe: Jaime Munguia trifft im Supermittelgewicht auf Nikita Zon, Rafael Espinoza verteidigt seinen Titel im Federgewicht gegen Ricardo Blandon, und David Picasso tritt im Superbantamgewicht gegen Carl Martin an.
- Ort und Zeit: Die Veranstaltung findet am Samstag, 31. Oktober 2026, in The Venue in Boulevard City, Riad, statt. Die Vorkämpfe beginnen um 19:00 Uhr AST.
- Übertragung: Die gesamte Veranstaltung wird weltweit live auf DAZN PPV gestreamt. Die Einmärsche zum Hauptkampf sind für etwa 00:30 Uhr AST (21:30 Uhr GMT) geplant.