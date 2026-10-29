So kauft Ihr Tickets für Canelo gegen Mbilli bei „Mexico vs The World“: Termine, Ticketpreise und mehr

Boxfans bereiten sich auf einen großen Abend mit Titelkämpfen vor: Pound-for-Pound-Superstar Saul Canelo Alvarez trifft in Riad, Saudi-Arabien, auf den ungeschlagenen Champion Christian Mbilli. Die Boxveranstaltung „Mexico vs The World“ findet an Halloween im Rahmen der Riyadh Season in The Venue statt und bringt internationale Spitzenboxer zusammen.

GOAL liefert alle Informationen dazu, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern und diesen Kampf der Riyadh Season live erleben könnt.

Wann findet Canelo gegen Mbilli bei „Mexico vs The World“ statt?

Datum und Uhrzeit Kampf Ort Tickets Samstag, 31. Oktober 2026, um 19:00 Uhr AST Canelo Alvarez gegen Christian Mbilli The Venue, Riad, Saudi-Arabien Tickets

Wo gibt es Tickets für Canelo gegen Mbilli bei „Mexico vs The World“?

Tickets für die Boxveranstaltung „Mexico vs The World“ sind über den offiziellen Erstverkauf und Zweitmarkt-Plattformen erhältlich:

Offizielle Tickets im Erstverkauf: Die wichtigste Ticketplattform für die Veranstaltung ist webook.com. Dort läuft der offizielle allgemeine Vorverkauf für Veranstaltungen der Riyadh Season.

Die wichtigste Ticketplattform für die Veranstaltung ist webook.com. Dort läuft der offizielle allgemeine Vorverkauf für Veranstaltungen der Riyadh Season. Zweitmarkt-Plattformen: Wenn das Kartenkontingent auf der offiziellen Plattform erschöpft ist, bietet GrintaHub eine Alternative. Verfügbare Plätze findet Ihr direkt auf der GrintaHub-Ticketseite für Canelo gegen Mbilli.

Der allgemeine Ticketverkauf läuft bereits online. Das weltweite Interesse an Canelo Alvarez’ Rückkehr in den Ring in Saudi-Arabien wächst. Wer sich frühzeitig Tickets sichert, hat die besten Chancen auf Plätze in der gewünschten Kategorie, bevor die Kontingente ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Canelo gegen Mbilli bei „Mexico vs The World“?

Der Besuch dieses WM-Kampfs ist außergewöhnlich günstig: Offizielle Tickets gibt es bereits ab 50 SAR. Damit ist es eine der erschwinglichsten Gelegenheiten des ganzen Jahres, einen WM-Kampf auf höchstem Niveau live in Riad zu verfolgen.

Auf webook.com gibt es offizielle Tickets in folgenden Preiskategorien:

Einsteigerkategorie: ab 50 SAR

Allgemeiner Einlass 1: ab 100 SAR

Platin: ab 300 SAR

Diamant: ab 400 SAR

Offizielle Tickets in der günstigsten Kategorie gibt es ab 50 SAR. Falls das offizielle Kartenkontingent ausverkauft ist, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die Preise beginnen dort je nach Kategorie und Nachfrage bei etwa 150 SAR.

Alles Wissenswerte zu Canelo gegen Mbilli bei „Mexico vs The World“