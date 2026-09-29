Die globale Latin-Pop-Ikone Shakira steht mit ihrer elektrisierenden Las Mujeres Ya No Lloran World Tour weltweit auf der Bühne.

Bekannt für ihren dynamischen Tanzstil und legendäre Chart-Hits wie Hips Don't Lie und Whenever, Wherever, stellt der kolumbianische Star in Stadien und Arenen rund um den Globus weiterhin Kassenrekorde auf.

Da die Tickets für jeden Teil der Tour rasant ausverkauft sind, hat GOAL alle Details zu Tourdaten, Preisen und dazu, wie ihr euch jetzt eure Plätze sichern könnt.

Wann ist Shakira?

Datum & Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets 2. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 3. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 4. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 9. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 10. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 11. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanien Tickets 21. November 2026 um 20:00 Uhr Offlimits Music Festival Etihad Park, Abu Dhabi, VAE Tickets 28. November 2026 um 20:00 Uhr Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Große Pyramide von Gizeh, Kairo, Ägypten Tickets

Wo kann man Shakira-Tickets kaufen?

Offizielle Tickets für Shakiras Las Mujeres Ya No Lloran World Tour wurden über Ticketmaster angeboten, den Hauptanbieter für ihre internationalen Konzerttermine. Fans, die direkt Tickets zum Nennwert suchen, können bei Ticketmaster nach Freigaben aus dem Primärkontingent schauen.

Falls ihr euch beim ersten Verkaufsstart keine Tickets sichern konntet, ist StubHub eine gute Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. StubHub bietet Konzertbesuchern eine leicht zugängliche Plattform, um weltweit verfügbare Sitzplatzbereiche zu durchsuchen.

Wie viel kosten Shakira-Tickets?

Die offiziellen Ticketpreise bei Ticketmaster beginnen bei 85 $ USD für allgemeine Plätze im Oberrang, während Karten in den unteren Rängen und für den Innenraum je nach Stadt und Veranstaltungsort zwischen 180 $ USD und 350 $ USD kosten.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern, mit Einstiegspreisen von rund 109 $ USD.

Hier ist eine kurze Übersicht der Einstiegspreise:

Standard-Oberrang (offiziell): ab 85 $ USD

Unterrang & Innenraum (offiziell): 180 $ USD bis 350 $ USD

Allgemeiner Eintritt auf dem Sekundärmarkt (StubHub): ab 109 $ USD

Alles, was ihr über Shakira wissen müsst

Shakira ist weiterhin eine der erfolgreichsten Latin-Crossover-Künstlerinnen der Musikgeschichte und kann mehrere Grammy Awards sowie jahrzehntelange globale Hit-Singles vorweisen. Mit ihrer Las Mujeres Ya No Lloran World Tour feiert sie ihr von der Kritik gelobtes Album zusammen mit ikonischen Fan-Favoriten.

Jedes Konzert bietet modernste Bühnenproduktion, aufwendige Choreografien und pausenlos energiegeladene Hit-Tracks. Da sich die Kapazitäten der Veranstaltungsorte schnell füllen, wird den Fans geraten, im Voraus zu planen und sich frühzeitig Tickets zu sichern.

Die Veranstaltungsorte empfehlen, deutlich vor Beginn der Show anzureisen, um die Sicherheitskontrollen zu passieren und vor dem Start der Performance problemlos eure Plätze zu finden.