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shakira ticketsGetty Images
Book Shakira Tickets
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So kauft ihr Shakira-Tickets: Termine, Ticketpreise und mehr

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So sichert ihr euch Tickets für Shakira

Die globale Latin-Pop-Ikone Shakira steht mit ihrer elektrisierenden Las Mujeres Ya No Lloran World Tour weltweit auf der Bühne.

Bekannt für ihren dynamischen Tanzstil und legendäre Chart-Hits wie Hips Don't Lie und Whenever, Wherever, stellt der kolumbianische Star in Stadien und Arenen rund um den Globus weiterhin Kassenrekorde auf.

Da die Tickets für jeden Teil der Tour rasant ausverkauft sind, hat GOAL alle Details zu Tourdaten, Preisen und dazu, wie ihr euch jetzt eure Plätze sichern könnt.

Wann ist Shakira?

Datum & Uhrzeit

Veranstaltung

Ort

Tickets

2. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

3. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

4. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

9. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

10. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

11. Oktober 2026 um 20:30 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Iberdrola Music, Madrid, Spanien

Tickets

21. November 2026 um 20:00 Uhr

Offlimits Music Festival

Etihad Park, Abu Dhabi, VAE

Tickets

28. November 2026 um 20:00 Uhr

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Große Pyramide von Gizeh, Kairo, Ägypten

Tickets

Wo kann man Shakira-Tickets kaufen?

Offizielle Tickets für Shakiras Las Mujeres Ya No Lloran World Tour wurden über Ticketmaster angeboten, den Hauptanbieter für ihre internationalen Konzerttermine. Fans, die direkt Tickets zum Nennwert suchen, können bei Ticketmaster nach Freigaben aus dem Primärkontingent schauen.

Falls ihr euch beim ersten Verkaufsstart keine Tickets sichern konntet, ist StubHub eine gute Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. StubHub bietet Konzertbesuchern eine leicht zugängliche Plattform, um weltweit verfügbare Sitzplatzbereiche zu durchsuchen.

Wie viel kosten Shakira-Tickets?

Die offiziellen Ticketpreise bei Ticketmaster beginnen bei 85 $ USD für allgemeine Plätze im Oberrang, während Karten in den unteren Rängen und für den Innenraum je nach Stadt und Veranstaltungsort zwischen 180 $ USD und 350 $ USD kosten.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern, mit Einstiegspreisen von rund 109 $ USD.

Hier ist eine kurze Übersicht der Einstiegspreise:

  • Standard-Oberrang (offiziell): ab 85 $ USD
  • Unterrang & Innenraum (offiziell): 180 $ USD bis 350 $ USD
  • Allgemeiner Eintritt auf dem Sekundärmarkt (StubHub): ab 109 $ USD

Alles, was ihr über Shakira wissen müsst

Shakira ist weiterhin eine der erfolgreichsten Latin-Crossover-Künstlerinnen der Musikgeschichte und kann mehrere Grammy Awards sowie jahrzehntelange globale Hit-Singles vorweisen. Mit ihrer Las Mujeres Ya No Lloran World Tour feiert sie ihr von der Kritik gelobtes Album zusammen mit ikonischen Fan-Favoriten.

Jedes Konzert bietet modernste Bühnenproduktion, aufwendige Choreografien und pausenlos energiegeladene Hit-Tracks. Da sich die Kapazitäten der Veranstaltungsorte schnell füllen, wird den Fans geraten, im Voraus zu planen und sich frühzeitig Tickets zu sichern.

Die Veranstaltungsorte empfehlen, deutlich vor Beginn der Show anzureisen, um die Sicherheitskontrollen zu passieren und vor dem Start der Performance problemlos eure Plätze zu finden.

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