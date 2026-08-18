Tickets für K-Pop Fever sind jetzt im Verkauf für die Live-Tourshow, die die größten K-Pop-Hits auf Bühnen weltweit bringt. Für 2026 sind Termine in Abu Dhabi, Tallinn, Bern und Lugano bestätigt. Direkt aus London kommt die Produktion mit einem Ensemble aus 12 Sängerinnen, Sängern, Tänzerinnen und Tänzern und präsentiert Hymnen von BTS, BLACKPINK, TWICE, Stray Kids und ATEEZ sowie Songs aus dem globalen Phänomen K-pop Demon Hunters.

Die Nachfrage ist enorm: Zwei Shows sind bereits ausverkauft, und für die meisten verbleibenden Termine sind nur noch 1 bis 3 Prozent der Tickets verfügbar. GOAL hat alles, was ihr braucht, um euch jetzt eure K-Pop-Fever-Tickets zu sichern, angefangen bei den günstigsten Plätzen.

Wann ist K-Pop Fever?

K-Pop Fever hat sechs bestätigte Termine zwischen August und November 2026 in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Estland und der Schweiz. Zwei Shows sind bereits ausverkauft, also solltet ihr bei den übrigen schnell sein.

Datum & Uhrzeit Event Ort Tickets Mittwoch, 26. August 2026, Uhrzeit noch offen K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Tickets Samstag, 12. September 2026, 18:00 Uhr K-Pop Fever Kongresshaus, Biel/Bienne, Schweiz Tickets Sonntag, 13. September 2026, 14:00 Uhr K-Pop Fever Alexela Concert Hall, Tallinn, Estland Tickets Samstag, 26. September 2026, 14:00 Uhr K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Tickets Sonntag, 25. Oktober 2026, 19:30 Uhr K-Pop Fever Theatersaal National, Bern, Schweiz Tickets Sonntag, 1. November 2026, 18:00 Uhr K-Pop Fever Palazzo dei Congressi, Lugano, Schweiz Tickets

Wichtig für Fans in der Schweiz: Die Show in Biel/Bienne wurde zweimal verschoben, bevor sie schließlich auf den 12. September gelegt wurde. Alle zuvor gekauften Tickets bleiben gültig. Und nachdem der erste Termin in Abu Dhabi ausverkauft war, wurde am 26. September eine zweite Show in der Etihad Arena angesetzt, die inzwischen ebenfalls fast ausverkauft ist.

Wo kann man K-Pop-Fever-Tickets kaufen?

Der beste Ort, um K-Pop-Fever-Tickets online zu kaufen, ist StubHub. Dort sind alle sechs kommenden Termine an einem Ort gelistet, und jeder Kauf ist durch die FanProtect-Garantie abgesichert, was bedeutet, dass eure Tickets zu 100 Prozent geschützt sind. Da die meisten Shows nur noch ihre letzten 1 bis 3 Prozent an Tickets haben, ist StubHub auch der Ort, an dem verbleibende und weiterverkaufte Plätze auftauchen, wenn Fans sie freigeben. Deshalb lohnt es sich, sogar für die ausverkauften Termine einen Alarm einzurichten.

Tickets werden außerdem über lokale Veranstalter und Vorverkaufsstellen in jedem Markt verkauft, darunter Piletilevi in Estland und die Kassen der Veranstaltungsorte in der Schweiz und in Abu Dhabi, doch auch dort gehen die Kontingente schnell zur Neige. Bei ausverkauften Shows solltet ihr niemals bei inoffiziellen Verkäufern in sozialen Medien kaufen. Ein Angebot auf einem geschützten Marktplatz ist der einzige sichere Weg.

Wie viel kosten K-Pop-Fever-Tickets?

Die günstigsten K-Pop-Fever-Tickets starteten bei etwa 26 Dollar für die Show in Abu Dhabi. Da diese Einstiegskategorie inzwischen ausverkauft ist, sind Sitzplätze in der Kategorie Silver ab rund 42 Dollar derzeit die günstigste verfügbare Option, was dies weiterhin zu einer der erschwinglichsten Möglichkeiten macht, eine K-Pop-Show live zu erleben. Bei den europäischen Stopps lagen die Originalpreise bei ungefähr 25 bis 30 Dollar. Da die meisten Termine fast ausverkauft sind, steigen die Preise für die letzten verbleibenden Plätze, also gilt: Früher kaufen ist günstiger.

So setzt sich die Preisstruktur bei der Show in Abu Dhabi zusammen, dem größten Termin der Tour:

Bronze: ab rund 26 Dollar, die ursprünglich günstigste Kategorie, inzwischen ausverkauft

Silver: ab rund 42 Dollar, derzeit die günstigste verfügbare Sitzplatzkategorie

Gold und Diamond: mittlere Kategorien mit näherem Blick auf die Bühne

Platinum Floor: bis zu rund 121 Dollar für das Premium-Erlebnis im Innenraum

Europäische Stopps: Originalpreis von ungefähr 25 bis 30 Dollar, abhängig vom Veranstaltungsort

Kinder: Kinder unter zwei Jahren haben auf dem Schoß eines Elternteils freien Eintritt, und an ausgewählten Stopps wurden vergünstigte Kindertickets angeboten

Grundsätzlich gilt: Wer früh kauft, sichert sich die beste Auswahl an Plätzen zum niedrigsten Preis, und StubHub ist der richtige Ort, um alles zu vergleichen, was noch verfügbar ist.

Alles, was ihr über K-Pop Fever wissen müsst

K-Pop Fever ist eine Live-Tourproduktion aus London, die den Sound, die Choreografien und das Spektakel der größten K-Pop-Acts der Welt auf die Bühne bringt. Ein 12-köpfiges Ensemble aus Sängerinnen, Sängern, Tänzerinnen und Tänzern präsentiert eine durchgehende Setlist mit BTS, BLACKPINK, TWICE, ROSE, Stray Kids und ATEEZ sowie Fan-Favoriten aus KPop Demon Hunters, darunter Songs von HUNTR/X und den Saja Boys. Unterstützt wird das Ganze von einer großen LED-Wand, einer dynamischen Lichtshow und Bühnenvisuals, die die Atmosphäre eines K-Pop-Konzerts im großen Stil einfangen sollen.

Das Timing könnte kaum besser sein. K-Pop erreicht 2026 einen historischen Höhepunkt, mit BTS zurück auf Tour, TWICE und aespa, die auf mehreren Kontinenten Arenen ausverkaufen, und K-Pop Demon Hunters, das eine völlig neue Generation zu Fans macht. Für viele von ihnen sind Shows wie K-Pop Fever die zugänglichste und erschwinglichste Möglichkeit, diese Energie live zu erleben. Wie schnell diese Tour ausverkauft ist, beweist das deutlich, nachdem nach dem verschwundenen ersten Termin in Abu Dhabi eine zweite Show hinzugefügt wurde.

Freut euch auf zwei Stunden voller energiegeladener Performances, ein Publikum, das jedes Wort kennt, und eine Show, die zum Mitsingen gemacht ist. Lightsticks sind optional, aber ausdrücklich empfohlen.

Alles, was ihr über die Veranstaltungsorte von K-Pop Fever wissen müsst

K-Pop Fever spielt in jeder Stadt in einer anderen Location, sodass jeder Stopp seinen eigenen Charakter hat. Die Shows in Abu Dhabi finden in der Etihad Arena auf Yas Island statt, der größten Indoor-Entertainment-Location der VAE und einem regelmäßigen Austragungsort für globale Superstars. Tallinns Alexela Concert Hall ist ein modernes Konzerthaus im Herzen der estnischen Hauptstadt, während die Termine in der Schweiz durch das Kongresshaus in Biel/Bienne, den Theatersaal National in Bern und den Palazzo dei Congressi in Lugano führen, allesamt zentrale und gut erreichbare Hallen.

Ein paar allgemeine Tipps sorgen dafür, dass jeder Termin reibungslos abläuft. Kommt früh, denn Tourproduktionen beginnen in der Regel pünktlich, und die Türen öffnen oft eine Stunde vor Showbeginn. Beachtet außerdem, dass die Shows in Tallinn und Abu Dhabi Matineen um 14:00 Uhr sind, also plant euren Tag entsprechend. Prüft vor der Anreise die Website eures Veranstaltungsorts auf Regeln zu Taschen, Parkmöglichkeiten und Optionen für öffentliche Verkehrsmittel, da sich die Vorgaben zwischen den Städten unterscheiden. Und schließlich werden eure Tickets digital über StubHub zugestellt, also stellt sicher, dass euer Handy geladen ist und das Ticket heruntergeladen wurde, bevor ihr ankommt.

Bereit, das Fieber zu spüren? Da zwei Shows ausverkauft sind und die übrigen kurz davorstehen, sichert euch eure K-Pop-Fever-Tickets noch heute bei StubHub, bevor die letzten Plätze verschwinden.