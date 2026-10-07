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Russell Peters ticketsGetty Images
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So kaufen Sie Tickets für Russell Peters: Termine, Ticketpreise und mehr

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So sichern Sie sich Tickets für Russell Peters

Die globale Comedy-Ikone Russell Peters steht wieder auf der Bühne und bringt seinen unverwechselbaren Beobachtungshumor, seine blitzschnelle Interaktion mit dem Publikum und seine scharfsinnigen kulturellen Einblicke in Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt. Bekannt für bahnbrechende Specials wie Outsourced und Deported zieht Peters mit seinen ungefilterten Stand-up-Auftritten weiterhin riesige internationale Menschenmengen an.

Wenn Sie seine legendäre Liveshow persönlich erleben möchten, GOAL versorgt Sie umfassend mit den neuesten Termindetails und Tipps, wie Sie sich noch heute Ihre Plätze sichern können.

Wann ist Russell Peters Stand-up?

Datum & Uhrzeit

Veranstaltungen

Ort

Tickets

15. Okt. 2026 um 19:30 Uhr

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Tickets

16. Okt. 2026 um 19:00 Uhr

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Tickets

16. Okt. 2026 um 21:30 Uhr

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Tickets

17. Okt. 2026 um 19:00 Uhr

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Tickets

17. Okt. 2026 um 21:30 Uhr

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Tickets

25. Okt. 2026 um 20:00 Uhr

Russell Peters Live

Etihad Arena, Abu Dhabi, VAE

Tickets

7. Nov. 2026 um 20:00 Uhr

Russell Peters Live

The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, USA

Tickets

10. Nov. 2026 um 19:30 Uhr

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australien

Tickets

11. Nov. 2026 um 19:30 Uhr

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australien

Tickets

12. Nov. 2026 um 19:30 Uhr

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australien

Tickets

13. Nov. 2026 um 19:30 Uhr

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australien

Tickets

12. Nov. 2026 um 20:00 Uhr

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Tickets

13. Nov. 2026 um 19:30 Uhr

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Tickets

4. Dez. 2026 um 19:00 Uhr

Russell Peters Live

Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, USA

Tickets

6. Dez. 2026 um 20:00 Uhr

Russell Peters Live

Hard Rock Live, Hollywood, FL, USA

Tickets

21. Jan. 2027 um 19:00 Uhr

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Tickets

22. Jan. 2027 um 19:00 Uhr

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Tickets

22. Jan. 2027 um 21:15 Uhr

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Tickets

23. Jan. 2027 um 19:00 Uhr

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Tickets

28. Jan. 2027 um 19:30 Uhr

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Tickets

29. Jan. 2027 um 19:00 Uhr

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Tickets

29. Jan. 2027 um 21:15 Uhr

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Tickets

30. Jan. 2027 um 19:00 Uhr

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Tickets

30. Jan. 2027 um 21:30 Uhr

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Tickets

4. Feb. 2027 um 20:00 Uhr

Russell Peters Live

The American Comedy Co, San Diego, CA, USA

Tickets

11. Feb. 2027 um 20:00 Uhr

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Tickets

12. Feb. 2027 um 19:30 Uhr

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Tickets

13. Feb. 2027 um 19:00 Uhr

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Tickets

19. Feb. 2027 um 20:00 Uhr

Russell Peters Live

Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada

Tickets

20. Feb. 2027 um 20:00 Uhr

Russell Peters Live

Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada

Tickets

28. Aug. 2027 um 20:45 Uhr

Russell Peters Live

The Comedy Zone, Charlotte, NC, USA

Tickets

Wo kann man Russell-Peters-Tickets kaufen?

Zu den offiziellen primären Ticketanbietern für die Tour gehören Ticketmaster und Ticketplattformen der Veranstaltungsorte wie Live Nation.

Falls die offiziellen allgemeinen Ticketkontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Russell Peters Stand-up?

Die offiziellen Ticketkontingente bei primären Verkaufsstellen beginnen je nach Stadt, Veranstaltungsort und Sitzbereich bei 75 US-Dollar.

Falls die offiziellen allgemeinen Ticketkontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Dort beginnen die Preise je nach aktueller Verfügbarkeit bei 65 US-Dollar.

Alles, was Sie über Russell Peters Stand-up wissen müssen

Die Liveauftritte von Russell Peters bieten 75 bis 90 Minuten scharfsinnige, temporeiche Beobachtungskomik und dynamische Interaktion mit dem Publikum und ziehen weltweit riesige Menschenmengen an. Die meisten großen Veranstaltungsorte haben Altersbeschränkungen, nach denen Besucherinnen und Besucher mindestens 16 oder 18 Jahre alt sein müssen, und viele internationale Tourstopps sind strikt telefonfreie Veranstaltungen, bei denen gesicherte Taschen verwendet werden, um ein intensives Liveerlebnis zu gewährleisten. Während die offiziellen primären Ticketkontingente bei 75 US-Dollar beginnen, sind Plätze häufig schnell ausverkauft, was sekundäre Plattformen zu einer idealen Alternative macht, um kurzfristig Einzeltickets über die weltweiten Tourdaten hinweg zu finden.

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