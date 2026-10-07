Die globale Comedy-Ikone Russell Peters steht wieder auf der Bühne und bringt seinen unverwechselbaren Beobachtungshumor, seine blitzschnelle Interaktion mit dem Publikum und seine scharfsinnigen kulturellen Einblicke in Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt. Bekannt für bahnbrechende Specials wie Outsourced und Deported zieht Peters mit seinen ungefilterten Stand-up-Auftritten weiterhin riesige internationale Menschenmengen an.

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Wann ist Russell Peters Stand-up?

Datum & Uhrzeit Veranstaltungen Ort Tickets 15. Okt. 2026 um 19:30 Uhr Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA Tickets 16. Okt. 2026 um 19:00 Uhr Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA Tickets 16. Okt. 2026 um 21:30 Uhr Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA Tickets 17. Okt. 2026 um 19:00 Uhr Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA Tickets 17. Okt. 2026 um 21:30 Uhr Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA Tickets 25. Okt. 2026 um 20:00 Uhr Russell Peters Live Etihad Arena, Abu Dhabi, VAE Tickets 7. Nov. 2026 um 20:00 Uhr Russell Peters Live The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, USA Tickets 10. Nov. 2026 um 19:30 Uhr Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Australien Tickets 11. Nov. 2026 um 19:30 Uhr Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Australien Tickets 12. Nov. 2026 um 19:30 Uhr Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Australien Tickets 13. Nov. 2026 um 19:30 Uhr Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Australien Tickets 12. Nov. 2026 um 20:00 Uhr Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, USA Tickets 13. Nov. 2026 um 19:30 Uhr Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, USA Tickets 4. Dez. 2026 um 19:00 Uhr Russell Peters Live Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, USA Tickets 6. Dez. 2026 um 20:00 Uhr Russell Peters Live Hard Rock Live, Hollywood, FL, USA Tickets 21. Jan. 2027 um 19:00 Uhr Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA Tickets 22. Jan. 2027 um 19:00 Uhr Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA Tickets 22. Jan. 2027 um 21:15 Uhr Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA Tickets 23. Jan. 2027 um 19:00 Uhr Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA Tickets 28. Jan. 2027 um 19:30 Uhr Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA Tickets 29. Jan. 2027 um 19:00 Uhr Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA Tickets 29. Jan. 2027 um 21:15 Uhr Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA Tickets 30. Jan. 2027 um 19:00 Uhr Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA Tickets 30. Jan. 2027 um 21:30 Uhr Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA Tickets 4. Feb. 2027 um 20:00 Uhr Russell Peters Live The American Comedy Co, San Diego, CA, USA Tickets 11. Feb. 2027 um 20:00 Uhr Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, USA Tickets 12. Feb. 2027 um 19:30 Uhr Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, USA Tickets 13. Feb. 2027 um 19:00 Uhr Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, USA Tickets 19. Feb. 2027 um 20:00 Uhr Russell Peters Live Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada Tickets 20. Feb. 2027 um 20:00 Uhr Russell Peters Live Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada Tickets 28. Aug. 2027 um 20:45 Uhr Russell Peters Live The Comedy Zone, Charlotte, NC, USA Tickets

Wo kann man Russell-Peters-Tickets kaufen?

Zu den offiziellen primären Ticketanbietern für die Tour gehören Ticketmaster und Ticketplattformen der Veranstaltungsorte wie Live Nation.

Falls die offiziellen allgemeinen Ticketkontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Russell Peters Stand-up?

Die offiziellen Ticketkontingente bei primären Verkaufsstellen beginnen je nach Stadt, Veranstaltungsort und Sitzbereich bei 75 US-Dollar.

Falls die offiziellen allgemeinen Ticketkontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Dort beginnen die Preise je nach aktueller Verfügbarkeit bei 65 US-Dollar.

Alles, was Sie über Russell Peters Stand-up wissen müssen

Die Liveauftritte von Russell Peters bieten 75 bis 90 Minuten scharfsinnige, temporeiche Beobachtungskomik und dynamische Interaktion mit dem Publikum und ziehen weltweit riesige Menschenmengen an. Die meisten großen Veranstaltungsorte haben Altersbeschränkungen, nach denen Besucherinnen und Besucher mindestens 16 oder 18 Jahre alt sein müssen, und viele internationale Tourstopps sind strikt telefonfreie Veranstaltungen, bei denen gesicherte Taschen verwendet werden, um ein intensives Liveerlebnis zu gewährleisten. Während die offiziellen primären Ticketkontingente bei 75 US-Dollar beginnen, sind Plätze häufig schnell ausverkauft, was sekundäre Plattformen zu einer idealen Alternative macht, um kurzfristig Einzeltickets über die weltweiten Tourdaten hinweg zu finden.