Die globale Comedy-Ikone Russell Peters steht wieder auf der Bühne und bringt seinen unverwechselbaren Beobachtungshumor, seine blitzschnelle Interaktion mit dem Publikum und seine scharfsinnigen kulturellen Einblicke in Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt. Bekannt für bahnbrechende Specials wie Outsourced und Deported zieht Peters mit seinen ungefilterten Stand-up-Auftritten weiterhin riesige internationale Menschenmengen an.
Wenn Sie seine legendäre Liveshow persönlich erleben möchten, GOAL versorgt Sie umfassend mit den neuesten Termindetails und Tipps, wie Sie sich noch heute Ihre Plätze sichern können.
Wann ist Russell Peters Stand-up?
Datum & Uhrzeit
Veranstaltungen
Ort
Tickets
15. Okt. 2026 um 19:30 Uhr
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
16. Okt. 2026 um 19:00 Uhr
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
16. Okt. 2026 um 21:30 Uhr
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
17. Okt. 2026 um 19:00 Uhr
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
17. Okt. 2026 um 21:30 Uhr
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
25. Okt. 2026 um 20:00 Uhr
Russell Peters Live
Etihad Arena, Abu Dhabi, VAE
7. Nov. 2026 um 20:00 Uhr
Russell Peters Live
The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, USA
10. Nov. 2026 um 19:30 Uhr
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australien
11. Nov. 2026 um 19:30 Uhr
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australien
12. Nov. 2026 um 19:30 Uhr
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australien
13. Nov. 2026 um 19:30 Uhr
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australien
12. Nov. 2026 um 20:00 Uhr
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
13. Nov. 2026 um 19:30 Uhr
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
4. Dez. 2026 um 19:00 Uhr
Russell Peters Live
Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, USA
6. Dez. 2026 um 20:00 Uhr
Russell Peters Live
Hard Rock Live, Hollywood, FL, USA
21. Jan. 2027 um 19:00 Uhr
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
22. Jan. 2027 um 19:00 Uhr
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
22. Jan. 2027 um 21:15 Uhr
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
23. Jan. 2027 um 19:00 Uhr
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
28. Jan. 2027 um 19:30 Uhr
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
29. Jan. 2027 um 19:00 Uhr
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
29. Jan. 2027 um 21:15 Uhr
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
30. Jan. 2027 um 19:00 Uhr
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
30. Jan. 2027 um 21:30 Uhr
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
4. Feb. 2027 um 20:00 Uhr
Russell Peters Live
The American Comedy Co, San Diego, CA, USA
11. Feb. 2027 um 20:00 Uhr
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
12. Feb. 2027 um 19:30 Uhr
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
13. Feb. 2027 um 19:00 Uhr
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
19. Feb. 2027 um 20:00 Uhr
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada
20. Feb. 2027 um 20:00 Uhr
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada
28. Aug. 2027 um 20:45 Uhr
Russell Peters Live
The Comedy Zone, Charlotte, NC, USA
Wo kann man Russell-Peters-Tickets kaufen?
Zu den offiziellen primären Ticketanbietern für die Tour gehören Ticketmaster und Ticketplattformen der Veranstaltungsorte wie Live Nation.
Falls die offiziellen allgemeinen Ticketkontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.
Wie viel kosten Tickets für Russell Peters Stand-up?
Die offiziellen Ticketkontingente bei primären Verkaufsstellen beginnen je nach Stadt, Veranstaltungsort und Sitzbereich bei 75 US-Dollar.
Falls die offiziellen allgemeinen Ticketkontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Dort beginnen die Preise je nach aktueller Verfügbarkeit bei 65 US-Dollar.
Alles, was Sie über Russell Peters Stand-up wissen müssen
Die Liveauftritte von Russell Peters bieten 75 bis 90 Minuten scharfsinnige, temporeiche Beobachtungskomik und dynamische Interaktion mit dem Publikum und ziehen weltweit riesige Menschenmengen an. Die meisten großen Veranstaltungsorte haben Altersbeschränkungen, nach denen Besucherinnen und Besucher mindestens 16 oder 18 Jahre alt sein müssen, und viele internationale Tourstopps sind strikt telefonfreie Veranstaltungen, bei denen gesicherte Taschen verwendet werden, um ein intensives Liveerlebnis zu gewährleisten. Während die offiziellen primären Ticketkontingente bei 75 US-Dollar beginnen, sind Plätze häufig schnell ausverkauft, was sekundäre Plattformen zu einer idealen Alternative macht, um kurzfristig Einzeltickets über die weltweiten Tourdaten hinweg zu finden.