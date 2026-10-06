Das Duell in der Western Conference zwischen Oklahoma City Thunder und den San Antonio Spurs gilt als eine der spannendsten jungen Rivalitäten im modernen Basketball. Mit zwei der dynamischsten Teams der Liga, angeführt von den Superstars Shai Gilgeous-Alexander und Victor Wembanyama, liefert jedes Aufeinandertreffen dieser Franchises actionreichen Basketball und hochklassigen Wettbewerb von Korb zu Korb.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Spieltermin, Preisen und dazu, wie Sie noch heute Ihre Tickets kaufen können.

Wann ist Thunder gegen Spurs?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Dienstag, 20. Oktober 2026, um 20:30 Uhr CDT Oklahoma City Thunder gegen San Antonio Spurs Frost Bank Center, San Antonio, TX Tickets

Wo kann man Thunder gegen Spurs kaufen?

Offizielle Tickets für Heimspiele der San Antonio Spurs werden in erster Linie über das offizielle Ticketmaster-Portal und die offizielle Team-Website der San Antonio Spurs vertrieben. Viele Verlängerungen von Dauerkarten und reservierte Kontingente für Fanclubs bedeuten, dass der allgemeine Erstverkauf für Top-Gegner aus der Western Conference schnell ausverkauft sein kann.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Thunder gegen Spurs?

Die vom offiziellen Vorverkauf für reguläre Saisonspiele im Frost Bank Center veröffentlichten Ticketpreise zum Nennwert beginnen bei etwa 35 $ bis 50 $ für Plätze auf dem Oberrang und steigen je nach Nachfrage des Gegners auf 250 $ oder mehr für Sitzplätze an der Seitenlinie im Unterrang.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die günstigsten Angebote beginnen dort bei etwa 82 $ bis 129 $.

Alles, was Sie über Thunder gegen Spurs wissen müssen

Das Frost Bank Center in San Antonio, Texas, ist Austragungsort dieses Western-Conference-Spiels und bietet Platz für mehr als 18.000 Fans sowie Sichtlinien der Spitzenklasse. Besucher können vor dem Tip-off in den Umläufen der Arena erstklassige Verpflegung, Merchandise-Shops und stimmungsvolle Festivitäten vor dem Spiel erleben.



