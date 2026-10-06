So bekommen Sie Tickets für Thunder gegen Spurs: NBA-Termine, Ticketpreise und mehr

Das Western-Conference-Duell zwischen Oklahoma City Thunder und den San Antonio Spurs gilt als eine der spannendsten jungen Rivalitäten im modernen Basketball. Mit zwei der dynamischsten Teams der Liga, angeführt von den Superstars Shai Gilgeous-Alexander und Victor Wembanyama, bietet jedes Aufeinandertreffen dieser Franchises hochklassige Action und Wettbewerb auf Elite-Niveau von Korb zu Korb.

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Wann ist Thunder gegen Spurs?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Dienstag, 20. Oktober 2026, um 20:30 Uhr CDT Oklahoma City Thunder gegen San Antonio Spurs Frost Bank Center, San Antonio, TX Tickets

Wo kann man Tickets für Thunder gegen Spurs kaufen?

Offizielle Tickets für Heimspiele der San Antonio Spurs werden in erster Linie über das offizielle Ticketmaster-Portal und die offizielle Team-Website der San Antonio Spurs vertrieben. Hohe Verlängerungsquoten bei Dauerkarten sowie Kontingente für dedizierte Fanclubs bedeuten, dass der allgemeine Vorverkauf für Top-Gegner aus der Western Conference schnell ausverkauft sein kann.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Thunder gegen Spurs?

Die vom primären Ticketschalter veröffentlichten offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für reguläre Spiele der Regular Season im Frost Bank Center beginnen bei etwa 35 $ bis 50 $ für Plätze auf dem oberen Rang und steigen je nach Nachfrage des Gegners auf 250 $ oder mehr für Sitzplätze an der Seitenlinie im Unterrang.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern, wobei Einträge der niedrigsten Preiskategorie bei etwa 82 $ bis 129 $ beginnen.

Alles, was Sie über Thunder gegen Spurs wissen müssen

Das Frost Bank Center in San Antonio, Texas, ist Austragungsort dieses Western-Conference-Spiels und bietet Platz für mehr als 18.000 Fans sowie erstklassige Sichtlinien. Besucher können vor dem Tip-off in den Umläufen der Arena erstklassige Verpflegungsangebote, Merchandise-Shops und stimmungsvolle Aktivitäten vor dem Spiel erleben.



