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Marcus Rashford, ehemaliger Teamkollege von Lamine Yamal beim FC Barcelona, traut dem Teenager in seiner Karriere ganz Großes zu.

"Mal sehen, was er noch erreicht, aber wenn er am Ende sieben Ballons d’Or gewinnt, würde mich das nicht überraschen", sagte Rashford, der nach der Leihe zu den Katalanen wieder zu Manchester United zurückgekehrt ist, bei einer Fragerunde der Zeitung Manchester Evening News. Bei der Ende Oktober verkündeten Abstimmung zum besten Spieler des Jahres 2026 belegte Lamine Yamal noch den dritten Platz hinter Sieger Harry Kane (FC Bayern München) und Kylian Mbappe (Real Madrid).

Rashford traut Lamine Yamal jedenfalls ganz Großes zu: "Ich habe noch nie einen Spieler in diesem Alter gesehen, der so talentiert ist wie er. Für mich ist er derjenige, der dem Niveau von Messi im Laufe der Jahre am nächsten gekommen ist", erklärte er. Bei den Katalanen gab es nach dem überraschenden Abgang des Superstars viele Jahre lang eine Suche nach einem Nachfolger - die nun laut Rashford beendet sein dürfte.

Messi ist aktuell der Rekordhalter bei den Goldenen Bällen, denn er sicherte sich diese Auszeichnung gleich achtmal, zuletzt 2023, nachdem er mit Argentinien die Weltmeisterschaft in Katar gewonnen hatte. Damit liegt er vor seinem ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo, der den Ballon d'Or fünfmal gewinnen konnte. Das Duo prägte die Ära zwischen 2008 und 2023, als nur in Ausnahmefällen andere Spieler bei der Vergabe des Preises triumphieren konnten.

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Lamine Yamal spielt in der laufenden Saison ganz stark auf: In 15 Pflichtspielen für die Katalanen kommt er auf 13 Tore und 11 Assists. Rashford wurde von Barca im Sommer nicht fest verpflichtet, seine Position auf dem linken Flügel besetzte der Klub mit Karim Adeyemi, der vom BVB geholt wurde.