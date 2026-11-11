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Daniel Buse

"Seltsame Nominierung": Warum will England-Coach Thomas Tuchel einen BVB-Star dabeihaben?

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Der Dortmunder darf sich bei den Three Lions vorstellen - aber ein Ex-Nationalspieler weiß nicht, warum.

Chris Waddle, ehemaliger englischer Nationalspieler, kann die Nominierung von Jobe Bellingham von Borussia Dortmund für die Three Lions nicht verstehen. "Da gibt es jede Menge Fragezeichen", sagte der 65-Jährige bei iGaming.com. "Warum werden andere Spieler aus der Premier League, die dort gut spielen und Schlagzeilen machen, nicht nominiert? Das ist schon seltsam", befand er.

England-Trainer Thomas Tuchel nominierte den 21 Jahre alten Jobe Bellingham erstmals, sodass er nun im Kader auf seinen älteren Bruder Jude trifft, der für Real Madrid aufläuft. Auch Jude hatte zuvor das Trikot des BVB getragen - und Tuchel hatte die Schwarz-Gelben zwischen 2015 und 2017 trainiert. "Die haben den angepriesen", glaubte Waddle an gelungene Dortmunder Werbung für ihren Spieler.

"Wer weiß, ob das nicht alles ein Gefallen für seinen alten Klub Dortmund ist", spekulierte Waddle in Richtung Tuchel. Er konnte die Nominierung nicht nachvollziehen: "Ich habe Dortmund in dieser Saison ein- oder zweimal gesehen. Er hat es dort ordentlich gemacht, aber er hat auch nicht das Team an die Hand genommen", sagte er. Im zentralen Mittelfeld der Borussen hat Bellingham mit Spielern wie Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha oder Konstantinos Karetsas große Konkurrenz.

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"Wenn er jetzt für England einen guten Job macht, finde ich das natürlich gut. Aber ich hab das, wie so viele Leute, nicht kommen sehen. Das ist eine seltsame Nominierung", gestand Waddle, der mit einem Einsatz des jüngeren Bellinghams - wenn überhaupt - in einem der beiden anstehenden Nations-League-Duelle der Engländer rechnet: "Wenn er ran darf, dann wahrscheinlich im ersten Spiel gegen Kroatien, denn gegen Spanien wird Tuchel seine stärkste Mannschaft bringen müssen", sagte Waddle.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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