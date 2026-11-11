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Der Dortmunder darf sich bei den Three Lions vorstellen - aber ein Ex-Nationalspieler weiß nicht, warum.

Chris Waddle, ehemaliger englischer Nationalspieler, kann die Nominierung von Jobe Bellingham von Borussia Dortmund für die Three Lions nicht verstehen. "Da gibt es jede Menge Fragezeichen", sagte der 65-Jährige bei iGaming.com. "Warum werden andere Spieler aus der Premier League, die dort gut spielen und Schlagzeilen machen, nicht nominiert? Das ist schon seltsam", befand er.

England-Trainer Thomas Tuchel nominierte den 21 Jahre alten Jobe Bellingham erstmals, sodass er nun im Kader auf seinen älteren Bruder Jude trifft, der für Real Madrid aufläuft. Auch Jude hatte zuvor das Trikot des BVB getragen - und Tuchel hatte die Schwarz-Gelben zwischen 2015 und 2017 trainiert. "Die haben den angepriesen", glaubte Waddle an gelungene Dortmunder Werbung für ihren Spieler.

"Wer weiß, ob das nicht alles ein Gefallen für seinen alten Klub Dortmund ist", spekulierte Waddle in Richtung Tuchel. Er konnte die Nominierung nicht nachvollziehen: "Ich habe Dortmund in dieser Saison ein- oder zweimal gesehen. Er hat es dort ordentlich gemacht, aber er hat auch nicht das Team an die Hand genommen", sagte er. Im zentralen Mittelfeld der Borussen hat Bellingham mit Spielern wie Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha oder Konstantinos Karetsas große Konkurrenz.

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"Wenn er jetzt für England einen guten Job macht, finde ich das natürlich gut. Aber ich hab das, wie so viele Leute, nicht kommen sehen. Das ist eine seltsame Nominierung", gestand Waddle, der mit einem Einsatz des jüngeren Bellinghams - wenn überhaupt - in einem der beiden anstehenden Nations-League-Duelle der Engländer rechnet: "Wenn er ran darf, dann wahrscheinlich im ersten Spiel gegen Kroatien, denn gegen Spanien wird Tuchel seine stärkste Mannschaft bringen müssen", sagte Waddle.