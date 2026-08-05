Wie Videos in den Sozialen Medien zeigen, lieferte sich der 34-Jährige nach dem Viertelfinal-Einzug im brasilianischen Pokal mit seinem Klub Santos FC am Dienstag beim Club do Remo (1:0) vor der Teamkabine einen verbalen Schlagabtausch mit der gegnerischen Klubführung und verhöhnte diese anschließend, indem er provokant tanzte, die Muskeln spielen ließ und sogar die Zunge rausstreckte.

Remos Präsident Antonio Carlos Texeira äußerte anschließend seine Empörung und bezeichnete Neymar, der in einem hitzigen Pokalspiel nach seiner Einwechslung den Siegtreffer von Rony (74.) vorbereitet hatte, als "Penner". Es bleibe "das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Santos hat das nicht nötig. Und dieser Penner Neymar, der von einer Horde Kinder vergöttert wird, hat sich wie ein Clown benommen und uns dann auch noch provoziert. Wir sind selbst schuld daran, dass wir solche Typen wie ihn vergöttern", sagte Texeira.

Schon auf dem Weg zum Spielertunnel war Neymar zuvor mit gegnerischen Fans aneinandergeraten. Diese hatten ihn das ganze Spiel mit Ausrufen wie "Vai tomar no cu" (vergleichbar mit "Verpiss dich") beschimpft. "Danke für die Unterstützung", schrieb Neymar anschließend sarkastisch zu einem Video davon in seiner Instagram-Story. Zudem teilte er ein Bild aus dem Flieger mit dem Kommentar "Ziel erreicht" sowie einem Zwinkeremoji.

Neymar wehrt sich gegen Eklat-Vorwürfe: "Völlig falsch!"

Bereits im Mai hatte Neymar mit einer Ohrfeige gegen seinen 18 Jahre alten Mitspieler Robinho Junior für negative Schlagzeilen gesorgt. Erst am Sonntag hatte das große brasilianische Medium Globo Esporte berichtet, dass der 34-jährige Superstar nach dem 2:2 gegen Chapoecense zwei junge Kollegen hart angegangen und im Zuge dessen sogar beleidigt habe. Unter anderem soll Neymar den 21-jährigen Mittelfeldspieler Bontempo als "Sch***e" bezeichnet haben, auch der 19-jährige Verteidiger Ananias wurde namentlich genannt.

In einer Videobotschaft bei Instagram bezeichnete Neymar diesen Bericht als "völlig falsch" und sagte: "An alle, die diese Informationen verbreitet haben: Bitte hört damit auf. Verbreitet keine Lügen." In der Kabine habe lediglich "eine Diskussion" stattgefunden. "Wir alle haben unsere Meinung geäußert. Wir haben uns selbst zur Rechenschaft gezogen, was ganz natürlich ist, denn wir verlangen immer das Beste von uns selbst. Wir sind ehrgeizig und wollen gewinnen. Aber es gab keine Schelte und keine Schuldzuweisungen an die jungen Spieler."

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada spielte Neymar zuvor nur eine Nebenrolle, Rekordweltmeister Brasilien scheiterte bereits im Achtelfinale an Norwegen. Anschließend hatte Neymar seinen Rücktritt aus der Selecao bekannt gegeben. Zuletzt sorgte er mit Aussagen für reichlich Spekulationen über sein nahendes Karriereende zum Jahresende.