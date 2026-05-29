Schweiz – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in der Schweiz im TV sehen

Um die lokalen Übertragungen der Schweizer WM-Spiele aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem Schweizer Server und streamen Sie die Spiele live. Die öffentlich-rechtlichen Sender der SRG SSR zeigen alle Spiele der Schweiz kostenlos. Die Kommentare laufen über SRF auf Deutsch, RTS auf Französisch und RSI auf Italienisch in den jeweiligen Play-Apps.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Wer überträgt in der Schweiz?

In der Schweiz hält die nationale öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt SRG SSR die exklusiven Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-TV

SRF, RTS & RSI: Die SRG SSR berichtet auf ihren sprachregionalen Kanälen live und kostenlos. Sie sehen alle wichtigen Spiele, darunter die Gruppenspiele der Schweiz gegen Katar, Kanada und Bosnien-Herzegowina sowie das WM-Finale, ohne Abo auf SRF zwei (Deutsch), RTS Deux (Französisch) oder RSI LA 2 (Italienisch).

📱 Digitale und kostenlose Streams

Play SRF, Play RTS & Play RSI: Zuschauer im Inland erhalten kostenlosen digitalen Zugang zu allen Turnier-Inhalten. Fans sehen alle 104 Live-Spiele, Highlights on demand und Expertenanalysen aus dem Studio auf Mobilgeräten, Tablets oder Smart-TVs mit regionalem Kommentar über die Apps und Websites vonPlay SRF, Play RTS oder Play RSI.







