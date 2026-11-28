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Real Madrid hat im spanischen Meisterschaftsrennen einen herben Rückschlag kassiert.

Nach zehn Pflichtspielsiegen in Serie verlor das Starensemble Trainer Jose Mourinho vor den entsetzten Fans im Bernabeu mit 1:2 (0:1) gegen Deportivo Alaves und verpasste es damit, vorerst nach Punkten mit Tabellenführer und Erzrivale FC Barcelona gleichzuziehen.

Durch die dritte Saisonniederlage rutschten die Königlichen sogar hinter Stadtrivale Atletico zurück, gegen den sie am 20. September die letzte Niederlage kassiert hatten.

Atletico hatte zuvor 3:2 (3:1) beim FC Elche gewonnen und stellte auf 34 Punkte, einen mehr als Real. Barcelona (36) und Trainer Hansi Flick sind am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) bei Deportivo A Coruna gefordert.

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Jude Bellingham bekommt zunächst Elfmeter zugesprochen

Toni Martinez (22.) und Angel Perez (61.) sorgten für die Riesenüberraschung. Kylian Mbappe traf für Real (69.), Jude Bellingham sah nach einer Schwalbe im Strafraum noch die Gelb-Rote Karte (88.). Schiedsrichter Cesar Soto Grado verhängte zunächst einen Elfmeter, entschied aber nach Ansicht der Videobilder gegen den Superstar von Real Madrid und zeigte diesem seine zweite Gelbe Karte der Partie.

Der Unparteiische sah es offenbar als erwiesen an, dass Bellingham im Zweikampf mit Alaves' Nicolas Valentini ohne Einwirkung des Gegenspielers zu Boden ging.