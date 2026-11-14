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Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images
Jochen Tittmar

"Schick ihn zum Teufel!" Carlo Ancelotti wird von brasilianischer Legende schonungslos angezählt

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Brasilien verliert ein Testspiel mit 2:3 gegen Japan. Das bringt Romario dermaßen auf die Palme, dass er gegen Nationaltrainer Carlo Ancelotti schießt.

Auslöser für die heftige Kritik des ehemaligen Weltklasse-Stürmers war ein Testspiel in Singapur, das für die Selecao mit einer späten Niederlage und Disziplinlosigkeiten endete.

Gegen die japanische Auswahl lag der Rekordweltmeister bereits nach weniger als 20 Minuten mit zwei Treffern im Rückstand. Zwar gelang es der Mannschaft, durch einen Doppelpack von Vinicius Junior auszugleichen, doch in der Nachspielzeit sorgte Tatsuhiro Sakamoto für den Siegtreffer der Japaner.

Auf der brasilianischen Bank sorgte die Entstehung dieses späten Gegentors für massive Proteste, da man ein vorangegangenes Foulspiel erkannt haben wollte. Der Unparteiische erkannte den Treffer dennoch an, woraufhin die Situation eskalierte: Sowohl Nationaltrainer Ancelotti als auch der bereits ausgewechselte Offensivspieler Raphinha sahen wegen ihres Verhaltens die Rote Karte.

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Der 60-jährige Romario machte seinem Ärger über seinen Instagram-Kanal Luft. Der Weltmeister von 1994 schrieb: "Ancelotti, es reicht! Pack deine Sachen und verschwinde! Wir halten das nicht mehr aus!"

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17. Nov. 2026

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Romario schießt gegen Carlo Ancelotti

Romario weiter: "Niemand stellt deine Erfolgsgeschichte in Frage. Du bist einer der größten Trainer, die der Weltfußball je gesehen hat, aber das war bei den Vereinen. In der brasilianischen Nationalmannschaft hast du bisher noch nicht gezeigt, was du drauf hast."

Neben dem Trainer nahm Romario auch die Verbandsspitze in die Pflicht. Er wandte sich an Verbandspräsident Samir Xaud und schrieb: "Es ist an der Zeit zu zeigen, dass du den Mut hast, eine Entscheidung zu treffen. Schick Ancelotti zum Teufel!"

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Die Selecao dürfe nicht "weiter abwarten", mahnte Romario und erklärte: "Mit dem Trikot der Nationalmannschaft darf man nicht herumspielen. Wir haben uns schon oft blamiert und dürfen nicht riskieren, eine weitere Weltmeisterschaft in den Sand setzen zu lassen."

Seit Ende Mai 2025 ist Ancelotti Coach von Brasilien. In 21 Partien stehen bislang zwölf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen zu Buche. Bei der WM 2026 war Brasilien im Achtelfinale an Norwegen gescheitert.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

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Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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