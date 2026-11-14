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Brasilien verliert ein Testspiel mit 2:3 gegen Japan. Das bringt Romario dermaßen auf die Palme, dass er gegen Nationaltrainer Carlo Ancelotti schießt.

Auslöser für die heftige Kritik des ehemaligen Weltklasse-Stürmers war ein Testspiel in Singapur, das für die Selecao mit einer späten Niederlage und Disziplinlosigkeiten endete.

Gegen die japanische Auswahl lag der Rekordweltmeister bereits nach weniger als 20 Minuten mit zwei Treffern im Rückstand. Zwar gelang es der Mannschaft, durch einen Doppelpack von Vinicius Junior auszugleichen, doch in der Nachspielzeit sorgte Tatsuhiro Sakamoto für den Siegtreffer der Japaner.

Auf der brasilianischen Bank sorgte die Entstehung dieses späten Gegentors für massive Proteste, da man ein vorangegangenes Foulspiel erkannt haben wollte. Der Unparteiische erkannte den Treffer dennoch an, woraufhin die Situation eskalierte: Sowohl Nationaltrainer Ancelotti als auch der bereits ausgewechselte Offensivspieler Raphinha sahen wegen ihres Verhaltens die Rote Karte.

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Der 60-jährige Romario machte seinem Ärger über seinen Instagram-Kanal Luft. Der Weltmeister von 1994 schrieb: "Ancelotti, es reicht! Pack deine Sachen und verschwinde! Wir halten das nicht mehr aus!"

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Romario schießt gegen Carlo Ancelotti

Romario weiter: "Niemand stellt deine Erfolgsgeschichte in Frage. Du bist einer der größten Trainer, die der Weltfußball je gesehen hat, aber das war bei den Vereinen. In der brasilianischen Nationalmannschaft hast du bisher noch nicht gezeigt, was du drauf hast."

Neben dem Trainer nahm Romario auch die Verbandsspitze in die Pflicht. Er wandte sich an Verbandspräsident Samir Xaud und schrieb: "Es ist an der Zeit zu zeigen, dass du den Mut hast, eine Entscheidung zu treffen. Schick Ancelotti zum Teufel!"

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Die Selecao dürfe nicht "weiter abwarten", mahnte Romario und erklärte: "Mit dem Trikot der Nationalmannschaft darf man nicht herumspielen. Wir haben uns schon oft blamiert und dürfen nicht riskieren, eine weitere Weltmeisterschaft in den Sand setzen zu lassen."

Seit Ende Mai 2025 ist Ancelotti Coach von Brasilien. In 21 Partien stehen bislang zwölf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen zu Buche. Bei der WM 2026 war Brasilien im Achtelfinale an Norwegen gescheitert.