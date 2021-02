Schalke-News: Kabak vor Transfer zum FC Liverpool, Hoppe unterschreibt Profivertrag - alle News und Gerüchte zu S04 heute

FC Schalke: Verhandlungen mit Liverpool wegen eines Transfers von Ozan Kabak laufen

Abwehrspieler Ozan Kabak könnte am Deadline Day von Bundesligist Schalke 04 zum FC Liverpool wechseln. Entsprechende Berichte sind nach Informationen von Goal und SPOX zutreffend. Zwischen beiden Vereinen laufen die Verhandlungen wegen eines Leihgeschäfts bis zum Saisonende, bei dem die Reds anschließend eine Kaufoption halten sollen.

Still a chance Liverpool bring in a second centre back today. Club working on a few targets including Schalke's Ozan Kabak and Duje Caleta-Car of Marseille.#LFC — Neil Jones (@neiljonesgoal) February 1, 2021

Allerdings planen die Liverpooler Verantwortlichen noch zweigleisig: Auch an einer Verpflichtung des Kroaten Duje Caleta-Car von Olympique Marseille arbeiten sie. Allerdings spricht hier der Faktor Zeit gegen einen Deal, da OM Caleta-Car nur abgeben möchte, sollte zuvor ein Ersatz verpflichtet werden. Das Transferfenster aber schließt in wenigen Stunden.

Gerüchte um ein Interesse der Reds an Ozan Kabak kursieren derweil seit Monaten. Durch das enorme Verletzungspech in der Defensive wird dieses trotz der bevorstehenden Verpflichtung von Ben Davies (Preston North End) nun schon in der ablaufenden Transferperiode konkret.



Bild: Getty Images

Kabak war 2019 für 15 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen gewechselt. Er gilt als einer der wertvollsten Spieler im Kader der Schalker, die aktuell von großen finanziellen Problemen geplagt werden. Kabaks Vertrag läuft noch bis 2024.

Spekulationen um einen Nachfolger bei den Knappen gibt es auch schon: Laut Sky könnte der ehemalige Arsenal-Profi Shkodran Mustafi ablösefrei kommen. Der Kontrakt des 2014er-Weltmeisters bei den Gunners läuft im Sommer aus, spätestens dann wird er sie verlassen.

Schalke, News: Matthew Hoppe unterschreibt Profivertrag

Schalke 04 belohnt seinen Shootingstar Matthew Hoppe mit dessen erstem Profivertrag. "Er hat seine Chance genutzt und gezeigt, dass er das Potenzial hat, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren", sagte Sportvorstand Jochen Schneider am Montag über den jungen Stürmer aus den USA. Hoppe (19) unterschrieb mit Laufzeit bis Mitte 2023.

"Die letzten Wochen waren wie ein Traum", sagte er anschließend: "Ich bin allen Verantwortlichen extrem dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben."

Von der @knappenschmiede in die Lizenzspielermannschaft: @MatthewHoppe9 hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben ✍️👏



Glückwunsch Matthew, wir freuen uns für dich! 🙌#S04 | 🔵⚪ | #Hoppe — FC Schalke 04 (@s04) February 1, 2021

Hoppe war beim Tabellenschlusslicht Schalke die Entdeckung der vergangenen Wochen, er traf fünfmal in der Liga und stand zuletzt sechs Mal in Serie in der Startelf.

Schalke, News: Leihe von Erik Thommy ist vom Tisch

Der FC Schalke 04 will offenbar nach den Transfers von Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und William noch ein viertes Mal auf dem Wintertransfermarkt tätig werden. "Wir wollen noch einen Spieler holen", bestätigte S04-Sportvorstand Jochen Schneider. Dieser werde jedoch nicht Erik Thommy heißen, betonte Schneider.

Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass die Knappen den Offensivspieler vom VfB Stuttgart für eine Leihe bis Saisonende ins Visier genommen hätten. Schneider habe zwar mit Sven Mislintat vom VfB Stuttgart Kontakt gehabt, schloss einen Wechsel von Thommy jedoch eindeutig aus.

Dennoch soll nach Huntelaar "tendenziell" noch ein weiterer Offensivspieler kommen. Diesbezüglich gab Schneider auch ein Profil aus: "Schnelligkeit, Körperlichkeit, Durchsetzungsvermögen", solle der neue Spieler mitbringen. Alles weitere dazu hier.



Bild: Getty Images

Schalke, News und Gerüchte: Amine Harit sorgt nach seiner Auswechslung für Zündstoff

In der 70. Minute musste Amine Harit (23) gegen Werder Bremen vom Platz. Trainer Christian Gross wechselte Neuzugang William ein, um die Defensive zu stärken. Das ging allerdings nach hinten los, denn nur sieben Minuten später traf Kevin Möhwald zum Ausgleich.

Harit war nach seiner Auswechslung wütend. Obwohl er die Vorlage zur Führung gegeben hatte und als einziger Offensiver für etwas Entlastung sorgte, musste er vom Platz. Daraufhin feuerte er fassungslos seine Handschuhe auf den Boden. Von Ex-Coach Manuel Baum wurde Harit bereits für zwei Wochen suspendiert, nachdem er mit einer Auswechslung unzufrieden war. Auch Gross kündigte in der Bild nun Konsequenzen an: "Dass er sich über eine Auswechslung nicht freut, verstehe ich. Aber es geht immer um die Art und Weise. Das werde ich mit ihm besprechen."



Bild: Getty Images

Schalke, News und Gerüchte: Effenberg: "Zweite Halbzeit war nicht bundesliga-tauglich"

In seiner Kolumne auf sport1.de äußert sich Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg zum FC Schalke 04. Insbesondere an der zweiten Halbzeit der Königsblauen gegen Werder Bremen lässt der Experte kein gutes Haar. "Die Körpersprache war in der ersten Halbzeit gut. In der zweiten Halbzeit war sie katastrophal", schreibt Effenberg. "Es darf nicht sein, dass ich das Fußballspielen komplett einstelle, wenn ich 1:0 führe und 45 Minuten wirklich guten Fußball gezeigt habe."

Trainer Christian Gross nimmt der 52-Jährige dabei ausdrücklich aus der Verantwortung. Stattdessen sieht er die Spieler in der Pflicht. "Wenn man nach so einem Spiel mit der Führung in die Halbzeit geht, muss man sich nicht fragen, was in der Kabine passiert ist", so Effenberg. "Auch Lucien Favre und Ottmar Hitzfeld waren keine Trainer, die von Emotionen gelebt haben. Da sind die Spieler in der Verantwortung".



Bild: Getty Images

Schalke, News: Ex-Schalker Afellay beendet Karriere

Der Ex-Schalker Ibrahim Afellay beendet mit 34 Jahren seine Karriere. Seit dem Sommer war der offensive Mittelfeldspieler ohne Verein, nachdem sein Vertrag von der PSV Eindhoven nicht über die letzte Saison hinaus verlängert wurde.

In der Sendung Studio Voetbal äußerte er sich zu seinem Karriereende: "Es kamen einige Dinge und ich hätte gerne noch ein Jahr weitergemacht, aber nicht um jeden Preis. Das, was ich wollte, war nicht dabei", sagte Affelay.

Im Sommer 2012 war der holländische Nationalspieler vom FC Barcelona für ein Jahr zum FC Schalke ausgeliehen worden. In Gelsenkirchen blieb Afellay aber glücklos. Er bestritt nur zehn Spiele und erzielte dabei zwei Tore für die Knappen. Eines davon gelang dem Champions-League-Sieger (mit Barcelona) im Derby gegen den BVB. Jetzt beendet Affelay trotz mehrerer Angebote seine aktive Karriere als Spieler.

Quelle: Getty Images

