FC Schalke 04, News und Gerüchte: US-Nationaltrainer Berhalter lobt Hoppe, Huntelaar vor Comeback gegen Bayern? Alle Infos zu S04 heute

US-Nationaltrainer Berhalter hat Schalke-Youngster Hoppe gelobt und Huntelaar könnte gegen Bayern sein Comeback feiern. Alle S04-News am Samstag.

Am Sonntag wartet auf Schalke 04 das Duell mit dem FC Bayern und Klaas-Jan Huntelaar soll helfen, eine schmerzhafte Niederlage wie in der Hinrunde (0:8) zu verhindern. Er wird wohl als Ersatz für Matthew Hoppe auf der Bank sitzen, der von US-Nationaltrainer Gregg Berhalter mit einem Lob bedacht wurde.

Bundesligist Schalke 04 am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Huntelaar mit Schalke-Comeback gegen Bayern?

Klaas-Jan Huntelaar könnte am kommenden Sonntag sein Comeback für Schalke 04 geben. "Er macht Fortschritte", sagt Trainer Christian Gross über den niederländischen Stürmer, der am Freitag ins Mannschaftstraining eingestiegen war.

Die Königsblauen sind am nächsten Spieltag gegen den FC Bayern gefordert (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ). Dort wird Huntelaar aber wohl eher nicht in der Startelf stehen: "Er ist eine gute Option für die Bank", sagte Gross über den 37-Jährigen.

VIDEO - Bayern-Trainer Flick über Gegner Schalke 04 und Alexander Nübel

US-Nationaltrainer Berhalter lobt Hoppe: "Alle freuen sich sehr für ihn"

Der US-amerikanische Nationaltrainer Gregg Berhalter hat lobende Worte für die aktuellen Leistungen von Matthew Hoppe gefunden. In einem Interview mit dem TV-Sender Sky sagte der 47-Jährige: "Es war ein wirklich toller Start und alle freuen sich sehr für ihn, aber es braucht Zeit."

Beim 4:0 gegen die TSG Hoffenheim hatte Hoppe mit drei Toren einen gelungenen Einstand bei Schalke 04 gefeiert, auch in den letzten beiden Spielen sollte der 19-Jährige jeweils treffen. Um für das US-amerikanische Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen, müsse Hoppe diese Leistung jedoch in den nächsten Wochen bestätigen.

Bild: Getty Images

"Was wir in der A-Nationalmannschaft suchen, ist die Beständigkeit der Leistung eines Spielers", so Berhalter, der hinzufügte: "Um eine Karriere zu haben, muss man das immer und immer wieder machen." Sollte Hoppe diesen Erwartungen gerecht werden, könnte der Angreifer aber durchaus zum Thema werden.

Berhalter erklärte: "Seine Bewegung hinter der Abwehrreihe ist hervorragend. Es ist immer schwierig, wenn man Stürmer hat, die in die Abwehrreihe eindringen - und das macht er sehr gut." Zudem sei Hoppe vor dem Tor sehr ruhig, "das ist sehr schön für einen jungen Spieler. Er weiß auch ganz genau, was er will, und arbeitet sehr hart für die Mannschaft."

FC Schalke 04 und die ungewisse Zukunft: Neuer starker Mann gesucht

Es war ein lauer Spätsommerabend, als das Schalker Unglück seinen Anfang nahm. Mit 0:8 wurde der Vize-Meister von 2018 Mitte September am ersten Spieltag vom FC Bayern verprügelt, es war die höchste -Niederlage seit 51 Jahren.

Seitdem befanden sich die Königsblauen die gesamte Hinrunde über auf einem der beiden Abstiegsplätze und dürften dort vermutlich auch bleiben. Vor dem Rückspiel des Tabellenletzten gegen den Ersten in der heimischen Arena, vor wenigen Jahren noch ein Duell auf Augenhöhe, ist Schalke statistisch gesehen schon abgestiegen.

Denn mit der desaströsen Bilanz von gerade mal sieben Punkten nach der ersten Halbserie hat noch kein Verein in der Geschichte der Bundesliga den Klassenerhalt geschafft.

Bild: Getty Images

Trotz leichter Aufwärtstendenz unter Christian Gross, dem bereits vierten Trainer in dieser Spielzeit, haben die Schalker selbst zu Hause gegen die unmittelbaren Abstiegskonkurrenten verloren, wie am Mittwoch gegen den , der auf dem Relegationsrang 16 schon acht Punkte Vorsprung hat.

Nun droht ein langer, trauriger Abschied aus dem Oberhaus für den Traditionsverein, dessen Zukunft völlig in den Sternen steht. Beim zu erwartenden vierten Abstieg würde nicht nur Trainer Gross, sondern auch ein Großteil der Mannschaft die Gelsenkirchener verlassen. Auch Sportvorstand Jochen Schneider will in diesem Fall die Verantwortung für die Talfahrt übernehmen und den Klub verlassen, angeblich läuft schon die Suche nach einem Nachfolger.

