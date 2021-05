FC Schalke: Verhandlungen mit Liverpool wegen eines Transfers von Ozan Kabak laufen

Abwehrspieler Ozan Kabak könnte am Deadline Day von Bundesligist Schalke 04 zum FC Liverpool wechseln. Entsprechende Berichte sind nach Informationen von Goal und SPOX zutreffend. Zwischen beiden Vereinen laufen die Verhandlungen wegen eines Leihgeschäfts bis zum Saisonende, bei dem die Reds anschließend eine Kaufoption halten sollen.

Allerdings planen die Liverpooler Verantwortlichen noch zweigleisig: Auch an einer Verpflichtung des Kroaten Duje Caleta-Car von Olympique Marseille arbeiten sie. Allerdings spricht hier der Faktor Zeit gegen einen Deal, da OM Caleta-Car nur abgeben möchte, sollte zuvor ein Ersatz verpflichtet werden. Das Transferfenster aber schließt in wenigen Stunden.

Gerüchte um ein Interesse der Reds an Ozan Kabak kursieren derweil seit Monaten. Durch das enorme Verletzungspech in der Defensive wird dieses trotz der bevorstehenden Verpflichtung von Ben Davies (Preston North End) nun schon in der ablaufenden Transferperiode konkret.

