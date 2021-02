Deadline Day 2021: Khedira zu Hertha, Zirkzee-Leihe fix, Tosun kehrt in die Türkei zurück - der letzte Tag des Transferfensters heute im TICKER zum Nachlesen

Der letzte Tag des Wintertransferfensters brachte wieder einige Wechsel mit sich. In unserem TICKER gibt es alle wichtigen Deals zum Nachlesen.

Am heutigen Montag war in vielen europäischen Ligen der letzte Tag des Wintertransferfensters - der Deadline Day. Welcher Klub konnte seinen Wunschspieler verpflichten, welcher Deal scheiterte in letzter Sekunde und was gaben die Vereine aus? Bereits vor dem heutigen Tag gingen einige Transfers über die Bühne. Hier gibt es eine Übersicht dazu.

Goal liefert Euch im TICKER einen Überblick über den letzten Transfertag in den Top-Ligen Europas - hier verpasst Ihr keine Gerüchte, Unterschriften und Informationen.

Deadline Day 2021: Alle Infos zum Wintertransferfenster gibt es hier bei Goal.

Deadline Day 2021 heute: Die wichtigsten fixen Transfers des Tages

Deadline Day 2012 live | Liverpool schnappt sich Ben Davies

21.09 Uhr: Der FC Liverpool hat Innenverteidiger Ben Davies vom Championship-Verein Preston North End verpflichtet. Der 25-Jährige unterschrieb nach Klubangaben einen langfristigen Vertrag.

"Es ist eine riesige Chance. Natürlich war ich etwas überrascht, als ich das Angebot erhielt, aber wenn man sich erst einmal darauf eingestellt hat, ist die Chance, die sich mir bietet, unglaublich. Ich wäre dumm, wenn ich nicht das Beste daraus machen und von den Spielern lernen würde", wird Davies auf der LFC-Website zitiert.

✍️ Welcome to the Reds, Ben Davies. — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

Deadline Day 2012 live | Venlo holt Shabani und Donis

21.07 Uhr: Der niederländische Erstligist VVV Venlo hat Meritan Shabani (21, Wolverhampton Wanderers) und Anastasios Donis (24, Stade Reims) auf Leihbasis verpflichtet.

Donis, der in Venlo auf seinen Bruder Christos trifft, spielte zwischen 2017 und 2019 beim VfB Stuttgart, während Shabani aus der Jugend des FC Bayern München stammt und im Sommer 2019 zu den Wolves wechselte. Dort kam er allerdings bislang hauptsächlich in der Reserve zum Einsatz. Für die Profis absolvierte er eine Partie (September 2019 im Carabao Cup gegen Reading nach Einwechslung).

Deadline Day 2012 live | TSG Hoffenheim schnappt sich Sturm-Juwel Georginio Rutter

20.03 Uhr: Die TSG Hoffenheim hat Sturm-Juwel Georginio Rutter von Stade Rennes verpflichtet. Der 18-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

Willkommen, Georginio 👋



Georginio #Rutter wechselt mit sofortiger Wirkung vom französischen Erstligisten @staderennais zur #TSG . Der 18-jährige Stürmer unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 ✍️ — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 1, 2021

Deadline Day 2021 live | Paderborn holt Bürgy von den Young Boys Bern

19.17 Uhr: Der SC Paderborn hat sich mit Nicolas Bürgy von den Young Boys Bern verstärkt. Wie der SCP bekanntgab, kommt der Innenverteidiger zunächst auf Leihbasis bis Saisonende.

Im Anschluss besitzt der Zweitligist eine Kaufoption.

Deadline Day 2021 live | Gedson Fernandes per Leihe zu Galatasaray

19.09 Uhr: Gedson Fernandes beendet seine Tottenham-Leihe vorzeitig (18.29 Uhr) und wechselt direkt zu Galatasaray Istanbul, ebenfalls auf Leihbasis.

19.08 Uhr: Die Leihe von Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee nach Parma ist fix. Das gaben die Italiener offiziell bekannt. Der abstiegsbedrohte Serie-A-Klub besitzt anschließend eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

Deadline Day 2021 live | Kölns Anthony Modeste vor Wechsel nach Frankreich

18.34 Uhr: Angreifer Anthony Modeste vom 1.FC Köln steht unmittelbar vor einem Wechsel zur AS St. Etienne.

Horst Heldt bestätigte gegenüber Sport 1 , dass man sich in Gesprächen befinde.

Deadline Day 2021 live | Galatasaray schlägt doppelt zu - Gedson Fernandes im Anflug

18.29 Uhr: Galatasaray Istanbul hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Mittelstürmer Mostafa Mohamed (Zamalek) sowie DeAndre Yedlin (Newcastle United) verpflichtet.

Zudem steht der Wechsel von Gedson Fernandes laut Sky Sports unmittelbar bevor. Der Portugiese ist derzeit von Sporting Lissabon an Tottenham Hotspur verliehen, das Leihgeschäft soll aber nun vorzeitig abgebrochen werden. Fernandes war zwar positiv auf Corona getestet worden, wird aber mit einem Ambulanzflugzeug nach Istanbul reisen.

✍️ Galatasaray’a hoş geldin DeAndre Yedlin! 🤜🤛 pic.twitter.com/ndIyl1ZJB9 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021

Deadline Day 2021 live | Mainz holt Robert Glatzel

18.26 Uhr: Bundesligist Mainz 05 hat Angreifer Robert Glatzel von Cardiff City verpflichtet. Der 27-Jährige kommt zunächst auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

18.08 Uhr: Nun hat Hertha BSC auch die Verpflichtung von Sami Khedira offiziell verkündet. Bei der Alten Dame erhält der 33-Jährige die Rückennummer '28'. Über die Vertragsdauer machten die Hauptstädter keine Angaben.

"Mit Khedira bekommen wir einen Topspieler, der in den vergangenen Jahren bei europäischen Spitzenclubs unter Vertrag stand und uns mit seiner Erfahrung aus seinen Spielen in der Champions League, Serie A, La Liga und auch mit der Nationalmannschaft bei Welt- und Europameisterschaften sofort weiterhelfen wird", erklärte Sportdirektor Arne Friedrich.

"Hertha BSC hat sich sehr um mich bemüht und bietet mir die Möglichkeit auf eine Rückkehr in die Bundesliga. Dafür bin ich dankbar und kann den Moment, erstmals im blau-weißen Trikot auf dem Platz zu stehen, ehrlich gesagt kaum abwarten", betonte der frühere Stuttgarter: "Ich fühle mich körperlich sehr gut und möchte mit meiner Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren sammeln konnte, der Mannschaft helfen und Hertha BSC zu mehr sportlichem Erfolg führen."

Deadline Day 2021 live | Hertha verpflichtet Nemanja Radonjic

17.57 Uhr: Hertha BSC hat den Transfer von Nemanja Radonjic bekanntgegeben. Der Serbe wird bis Saisonende von Olympique Marseille ausgeliehen. Im Anschluss besitzt die Alte Dame eine Kaufoption.

Deadline Day 2021 live | Nabil Bentaleb bleibt bei Schalke

17.55 Uhr: Nabil Bentaleb bleibt weiterhin auf Schalke. Wie die Bild berichtet ist ein Wechsel vom Tisch. Zuletzt wurde über einen Transfer nach Italien spekuliert.

Deadline Day 2021 live | Keine Einigung: Milan droht offenbar ablösefreier Abgang von Gianluigi Donnarumma

17.33 Uhr: Der AC Milan droht ein ablösefreier Verlust von Stammkeeper Gianluigi Donnarumma. Laut Corriere della Sera konnten sich die Rossoneri und der 21-Jährige nicht auf eine Verlängerung seines bis kommenden Sommer datierten Vertrages einigen.

Berater Mino Raiola fordert dem Bericht zufolge ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro für seinen Klienten - zu viel für Milan. Darüber hinaus soll zwischen den Parteien mit Blick auf die Laufzeit und eine mögliche Ausstiegsklausel Uneinigkeit herrschen. Während der Klub für vier Jahre verlängern und mindestens 40 Millionen Euro verankern möchte, pocht Raiola auf eine Grenze von 30 Millionen Euro und eine geringere Vertragslaufzeit. Donnarumma selbst soll einen Verbleib in Mailand bevorzugen.

17.27 Uhr: Milot Rashica wird Werder Bremen mindestens bis zum Saisonende erhalten bleiben. Ein Winterweechsel des 24-Jährigen ist vom Tisch.

"Im Laufe der Transferphase gab es die eine oder andere Anfrage für Milot. Wir waren mit einem Klub auch konkreter im Austausch, am Samstag war aber klar, dass wir uns auf kein Konstrukt einigen können", erklärte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann am Montag.

Zuletzt galt Hertha BSC als möglicher Abnehmer.

Deadline Day 2021 live | AS Rom schnappt sich Bryan Reynolds vom FC Dallas

17.17 Uhr: Die AS Rom hat den Transfer von Rechtsverteidiger Bryan Reynolds bekanntgegeben. Der 19-Jährige wird bis zum Saisonende für 100.000 Euro vom FC Dallas ausgeliehen. Im Anschluss besitzt die Roma eine Kaufpflicht in Höhe von 6,75 Millionen Euro, die allerdings durch leistungsbezogene Klauseln um bis zu 5,65 Millionen Euro steigen kann.

🤝 Welcome to #ASRoma , Bryan Reynolds! 🇺🇸



As a club we are proud to continue supporting missing children charities around the world - working together to improve the chances that youngsters across the globe will be returned home safely. ♥️ pic.twitter.com/JaM9oK0Ea3 — AS Roma English (@ASRomaEN) February 1, 2021

Deadline Day 2021 live | Bayern-Boss Rummenigge: Liverpool und Chelsea als Konkurrenten bei Upamecano

17.15 Uhr: Bayern München hat es im Werben um Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano mit ebenso namhafter wie finanzkräftiger Konkurrenz zu tun. Laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge buhlen auch der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp und der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel um den Franzosen, den die Bayern als Ersatz für David Alaba vorgesehen haben.

"Es gibt mit Bayern München noch zumindest zwei attraktive Konkurrenten", sagte Rummenigge bei Sky Sport News , ehe er die beiden Premier-League-Klubs nannte: "Fakt ist, dass der Spieler interessant ist. Fakt ist, dass wir auf der Position zumindest David Alaba verlieren werden. Ob wir noch mehr Spieler verlieren, können wir nicht seriös voraussagen."

Quelle: Getty Images

Deadline Day 2021 live | RB Leipzig angelt sich wohl Mohamed Simakan

17.02 Uhr: RB Leipzig hat sich nach Sky -Informationen die Dienste von Innenverteidiger Mohamed Simakan (Racing Straßburg) gesichert. Der 20-Jährige soll im Sommer zu den Sachsen wechseln und rund 15 Millionen Euro kosten. Bei RB soll Simakan den vor einem Abschied stehenden Dayot Upamecano ersetzen.

Deadline Day 2021 live | Ex-BVB-Abwehrmann Neven Subotic wechselt zum SCR Altach

16.58 Uhr: Neven Subotic hat nach seiner Vertragsauflösung bei Denizlispor einen neuen Verein gefunden: Der ehemalige BVB-Innenverteidiger wechselt nach Österreich und schließt sich dem SCR Altach an. Über Vertragsinhalte machte der Klub keine Angaben.

Quelle: AA

Deadline Day 2021 live | Augsburgs Felix Götze offenbar vor Wechsel nach Kaiserslautern

16.29 Uhr: Beim FC Augsburg kommt Felix Götze derzeit nicht zum Zug und ist in der laufenden Spielzeit bislang ohne Einsatz. Wie der kicker berichtet, könnte der 22-Jährige per Leihe zum 1.FC Kaiserslautern wechseln.

Dort soll er bis zum Saisonende Spielpraxis sammeln.

Deadline Day 2021 live | Karl-Heinz Rummenigge bestätigt Zirkzee-Leihe - Douglas Costa bleibt

15.45 Uhr: Karl-Heinz Rummenigge hat bei Sky Sport News HD die bevorstehende Leihe von Joshua Zirkzee nach Parma sowie die im Anschluss verfügbare Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro bestätigt.

Außerdem erklärte der 65-Jährige, dass Offensivspieler Douglas Costa den deutschen Rekordmeister nicht vorzeitig verlassen werde.

Deadline Day 2021 live | Bayern-Wunschspieler Kwadwo Baah wohl vor Wechsel zu Manchester City

15.35 Uhr: Offensivspieler Kwadwo Baah steht nach Informationen von Sky Sports vor einem Wechsel vom AFC Rochdale zu Manchester City.

Zuletzt kamen Gerüchte über ein mögliches Interesse des FC Bayern München am 18-Jährigen auf.

Deadline Day 2021 live | Laszlo Benes wechselt von Gladbach nach Augsburg

15.20 Uhr: Der Wechsel von Laszlo Benes (14.35 Uhr) von Borussia Mönchengladbach zum FC Augsburg ist perfekt. Der Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu den Fuggerstädtern.

Deadline Day 2021 live | Schalke und Mustafi einigen sich offenbar auf Vertrag bis Saisonende

14.55 Uhr: Nach Informationen von Sky haben sich Schalke 04 und Skhodran Mustafi auf einen Vertrag bis zum Saisonende geeinigt.

Zuletzt hatte es bereits Spekulationen um eine vorzeitige Auflösung seines bis 2021 laufenden Vertrags gegeben. Der Transfer geht allerdings nur über die Bühne, wenn Ozan Kabak zum FC Liverpool wechselt.

Deadline Day 2021 live | Bayern-Juwel Chris Richards per Leihe nach Hoffenheim

14.50 Uhr: Abwehrtalent Chris Richards wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom FC Bayern München zur TSG Hoffenheim.

Das gaben die Kraichgauer offiziell bekannt.

Deadline Day 2021 live | Matthew Hoppe verlängert bei Schalke 04

14.45 Uhr: Nachwuchsstürmer Matthew Hoppe hat beim FC Schalke 04 einen neuen Vertrag unterschrieben. Der 19-Jährige erhält einen bis 2023 gültigen Profi-Vertrag, der sowohl für die Bundesliga als auch für die 2. Liga gültig ist.

Von der @knappenschmiede in die Lizenzspielermannschaft: @MatthewHoppe9 hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben ✍️👏



Glückwunsch Matthew, wir freuen uns für dich! 🙌 #S04 | 🔵⚪ | #Hoppe — FC Schalke 04 (@s04) February 1, 2021

Deadline Day 2021 live | Fix! Viktor Kovalenko verstärkt Atalanta Bergamo

14.37 Uhr: Es hatte sich zuletzt angebahnt, nun ist es offiziell: Viktor Kovalenko (24) von Schachtjor Donezk wechselt nach Italien zu Atalanta Bergamo.

Über Vertragsdetails machte der Serie-A-Klub zunächst keine Angaben.

Deadline Day 2021 live | Gladbachs Laszlo Benes wohl vor Wechsel zum FC Augsburg

14.35 Uhr: Mittelfeldspieler Laszlo Benes steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Augsburg. Wie die Rheinische Post berichtet, haben die Fuggerstädter gute Aussichten auf eine Leihe bis zum Ende der laufenden Saison.

Deadline Day 2021 live | Stuttgart gib Ailton nach Dänemark ab

14.17 Uhr: Der VfB Stuttgart hat am Deadline Day noch einen Abgang zu verzeichnen. Der Brasilianer Ailton geht nach Dänemark und schließt sich dem FC Midtjylland an.

#Ailton wechselt mit sofortiger Wirkung zum dänischen Klub @fcmidtjylland . #VfB



Wir wünschen Dir und Deiner Familie alles Gute für die Zukunft, Ailton!

---

Zur Meldung auf https://t.co/BsTppMGcO5 ⬇️ https://t.co/6NEy4vhJJy — VfB Stuttgart (@VfB) February 1, 2021

Deadline Day 2021 live | Hertha-Wechsel: Hohes Gehalt für Khedira?

14.05 Uhr: Der Wechsel von Sami Khedira zu Hertha BSC steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor dem Abschluss, alle Formalitäten sind bereits geklärt.

Wie die Bild nun erfahren haben will, soll der 33-jährige Mittelfeldspieler ein fürstliches Gehalt erhalten. Für maximal 15 ausstehende Spiele in der Bundesliga soll er rund zwei Millionen Euro verdienen.

Der Vertrag von Khedira bei Juventus Turin wird außerdem aufgelöst. Somit wechselt der einstige Nationalspieler ablösefrei in die Hauptstadt.

Deadline Day 2021 live | Kommt Glatzel zurück nach Deutschland?

14.01 Uhr: Der 1. FSV Mainz 05 steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Robert Glatzel. Der Angreifer von Norwich City wechselt der BBC zufolge noch heute an den Bruchweg. Der kicker bestätigt das Gerücht zudem.

Glatzel ging im Sommer 2019 vom 1. FC Heidenheim nach England.

Deadline Day 2021 live | Chelsea gibt Ex-Augsburger Baba ab

13.41 Uhr: Der FC Chelsea hat Abdul Rahman Baba an PAOK Saloniki nach Griechenland ausgeliehen.

Es ist bereits die fünfte Leihe seit dem Wechsel im Sommer 2015 für 26 Millionen Euro von Augsburg zu den Blues.

13.39 Uhr: Der 1. FC Union Berlin hat Angreifer Petar Musa unter Vertrag genommen. Der Kroate kommt auf Leihbasis in die Hauptstadt.

👋 Dobar dan Petar!



✍️ Der kroatische Mittelstürmer kommt per Leihvertrag von @slaviaofficial nach Berlin. #fcunion pic.twitter.com/SUiwYHLOX8 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) February 1, 2021

Deadline Day 2021 live | Mustafi-Wechsel zu Schalke rückt wohl näher

13.35 Uhr: Nach Informationen von Sky rückt der Wechsel von Weltmeister Shkrodran Mustafi immer näher. Ozan Kabak würde demnach nach Liverpool gehen... Mehr in Kürze! Der Kontrakt des 2014er-Weltmeisters bei den Gunners läuft im Sommer aus, spätestens dann wird er sie verlassen.

Nochmal ein Update zu Kabak und Liverpool: Der FC Liverpool und Ozan Kabak sind sich offenbar bereits einig. Das berichtet Sky -Reporter Fabrizio Romano.

Bild: Getty Images

Deadline Day 2021 live | Bobic spricht über Hertha-Gerüchte

13.14 Uhr: Sportvorstand Fredi Bobic vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt lassen die Gerüchte um einen Wechsel zu Hertha BSC kalt. "Ich kann dazu gar nichts groß sagen. Ich lese auch nur die Zeitungen und höre die Medien", sagte der 49-Jährige bei Sky Sport News: "Ich hab mich nur fokussiert auf die Eintracht die ganze Zeit und das werde ich auch weiterhin machen. Schließlich stehe ich hier in Lohn und Brot."

Gänzlich ausschließen wollte Bobic einen Wechsel zur Hertha aber auch nicht. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Das muss ich ganz offen sagen. Aber das habe ich auch schon immer gesagt - ob das vor einem oder zwei Jahren war", erklärte der einstige Angreifer, der von 2003 bis 2005 für die Berliner stürmte.

Was die Zukunft bringe, "weiß kein Mensch", so Bobic weiter, aber klar sei, "dass ich sehr glücklich bin mit dem Job, den ich hier mache." Bobic ist seit Juni 2016 Sportvorstand bei der Eintracht, sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2023. (SID)

Deadline Day 2021 live | Wollte Liverpool Tapsoba?

13.12 Uhr: Der FC Liverpool buhlt also nun angeblich um Ozan Kabak - jedoch waren die Reds zuvor wohl an Leverkusens Innenverteidiger Edmond Tapsoba (21) dran. Dies berichtet Sport1 .

Demnach waren dem Team von Jürgen Klopp die von der Werkself geforderten 50 Millionen Euro zu viel für den Mann, der bei Leverkusen eine feste Größe in der Defensive geworden ist.

Deadline Day 2021 live | Geht Kabak hier zum Medizincheck?

12.45 Uhr: Ozan Kabak wurde am Vereinsgelände des FC Schalke 04 mit dem Mannschaftsarzt von S04 gesichtet. Offenbar geht es für den Türken wirklich zum FC Liverpool.

#Schalke - @ozankabak4 geht mit dem Mannschaftsarzt des #S04 ins neue Medicos - womöglich für einen MedCheck vor dem Wechsel nach Liverpool. #SSN pic.twitter.com/GL9GFcIfbw — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) February 1, 2021

Deadline Day 2021 live | Arsenal: Maitland-Niles will noch weg

12.42 Uhr: Ainsley Maitland-Niles (23) will den FC Arsenal wohl noch vor Ablauf des Winter-Transferfensters verlassen. Das schreibt der Mirror am Deadline Day.

Leicester City ist interessiert und könnte den 23-jährigen Mittelfeldspieler inklusive Kaufoption noch ausleihen.

12.34 Uhr: Nun ist es offiziell: Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste von Sturmtalent Ali Akman gesichert. Das türkische Juwel kommt im Sommer aus Bursaspor und bleibt bis ins Jahr 2025 ein Adler.

Sturmtalent Ali Akman wird ein Adlerträger! 🙌



Der 18-Jährige hat einen ab dem 1. Juli 2021 gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben und wechselt im Sommer ablösefrei von @BursasporSk an den Main ✍️ #SGE pic.twitter.com/AmNOXAOgZV — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 1, 2021

Deadline Day 2021 live | Inter handelt nicht mehr

12.28 Uhr: Inter Mailand wird nicht mehr auf dem Transfermarkt aktiv werden. Dies bestätigte der Vorstandsvorsitzende Giuseppe Marotta gegenüber Sportitalia : "Wir werden heute keinen Spieler mehr kaufen oder abgeben. Christian Eriksen wird auch bleiben. Auch der Tauschdeal Dzeko gegen Alexis Sánchez ist vom Tisch", so Marotta.

Deadline Day 2021 live | Arsenal gibt Talent Smith ab

12.17 Uhr: Der FC Arsenal will nicht nur selber auf dem Transfermarkt aktiv werden, sondern gibt auch noch einen Spieler ab: Mittelfeldspieler Matt Smith wird die restliche Spielzeit 2020/21 auf Leihbasis bei Charlton Athletic verbringen.

Der 20-Jährige war zuletzt an Swindon Town verliehen, jetzt geht es zu deren Ligakonkurrenten in der 3. englischen Liga.

Deadline Day 2021 live | Verlässt Bentaleb Schalke 04 doch noch?

12.07 Uhr: Was passiert mit Nabil Bentaleb (26)? Der Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 könnte noch am Deadline Day einen Transfer vollziehen. Dies berichtet die Bild .

Dabei gibt es vor allem Interessenten aus der italienischen Serie A: Parma Calcio, der FC Genua und der FC Turin sollen den Algerier auf dem Zettel stehen haben.

Bentalebs Vertrag endet im Sommer. Zuletzt spielte er unter Trainer Christian Gross keine Rolle mehr.

Bild: Getty Image s

Deadline Day 2021 live | Ajax-Flügelflitzer Promes vor Abschied

11.55 Uhr: Quincy Promes (29) von Ajax Amsterdam steht offenbar kurz vor einem Transfer nach Russland zu Spartak Moskau. Laut De Telegraaf steht der Flügelstürmer kurz vor einer Einigung mit dem russischen Top-Klub.

Deadline Day 2021 live | Kenny vor Leihe nach Schottland?

11.47 Uhr: Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny steht vor einer Leihe vom FC Everton zu Celtic Glasgow. Dies berichtet der Daily Star .

Der 23-Jährige, der vergangene Saison an Schalke verliehen war, kam in dieser Spielzeit bei Everton bis dato nur auf vier Premier-League-Einsätze.

Deadline Day 2021 live | Arsenal arbeitet an Transfers

11.44 Uhr: Der FC Arsenal könnte am heutigen Deadline Day auch nochmal zuschlagen. Mikel Arteta ließ durchsickern, dass die Gunners vielleicht doch noch den ein oder anderen Transfer planen. "Der letzte Tag des Transferfensters ist immer unvorhersehbar, also könnten Dinge passieren. Vielleicht aber auch nicht. Wir arbeiten dran", sagte der Spanier.

11.42 Uhr: Der türkische Nationalspieler Cenk Tosun kehrt vom Premier-League-Klub FC Everton in die Süper Lig zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Besiktas Istanbul zurück. Das teilten die Schwarzen Adler auf ihren Social-Media-Kanälen offiziell mit. Details zum Transfer nannte der Klub allerdings noch nicht. Medienberichte aus der vergangenen Woche legen nahe, dass es sich um ein Leihgeschäft bis zum Sommer handelt.

Deadline Day 2021 live | Zirkzee schon in Parma

11.38 Uhr: Bereits am Sonntag hatte Joshua Zirkzee seinen Abschied aus München selbst bestätigt , nun soll der 19-jährige Bayern-Stürmer laut Sky Italia schon auf dem Weg nach Parma sein, um einen Leihvertrag samt Kaufoption um 15 Millionen Euro zu unterschreiben.

Deadline Day 2021 live | Aykut Kocaman neuer Basaksehir-Trainer

🤝🏻 We are happy to announce our new Head Coach.



WELCOME, AYKUT KOCAMAN!



💙🧡 pic.twitter.com/25g1olws5Q — Istanbul Basaksehir ENG (@ibfk2014En) February 1, 2021

Deadline Day 2021 live | Liverpool mit weiterem Anlauf bei Kabak?

11.19 Uhr: Nach Informartionen von Goal und SPOX schnappt sich der FC Liverpool Ben Davies für die Defensive. Sky berichtet nun, dass man dennoch noch am Deadline Day versucht, einen Transfer von Ozan Kabak (20) zu realisieren.

Im Gespräch soll dem Bericht zufolge eine Leihe mit Kaufoption sein. Zudem soll Schalke Shkodran Mustafi auf dem Zettel haben. Der Innenverteidiger des FC Arsenal soll im Fall eines kurzfristigen Abgangs von Kabak nach Liverpool die Lücke in der Abwehr schließen.

Deadline Day 2021 live | Todibo vor Leihe nach Nizza

11.05 Uhr: Jean-Clair Todibo steht vor einer Leihe zu OFC Nizza. Der Ex-Schalker wird vom FC Barcelona direkt von Benfica Lissabon, wo er kaum eine Rolle spielte, weiterverliehen.

Laut kicker besitzt der Ligue-1-Klub soll sich aber eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro sichern. Der Verteidiger absolviert demnach derzeit den Medizincheck.

Deadline Day 2021 live | KSC an Wimmer von Stoke dran?

11.03 Uhr: Der Karlsruher SC steht offenbar vor einer Verpflichtung von Kevin Wimmer von Stoke City (zweite englische Liga). Das berichten die Badischen Neuesten Nachrichten.

Der Österreicher spielte einst für den 1. FC Köln und Hannover 96 in der Bundesliga. Bei Stoke gehörte er zuletzt nur noch zur Reservemannschaft.

Deadline Day 2021 live | Ex-Mainter Lössl zurück nach Dänemark

10.50 Uhr: Der ehemalige Mainzer Torhüter Jonas Lössl (32) wechselt zum FC Midtjylland in sein Heimatland Dänemark. Der Keeper geht damit vom FC Everton zurück zu seinem Jugendklub. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2025.

Deadline Day 2021 live | Hertha BSC: Vertragsdetails für Khedira stehen wohl schon fest

10.42 Uhr: Der Transfer von Sami Khedira zu Hertha BSC steht kurz bevor. Laut der Bild unterschreibt der 33-Jährige bis zum Saisonende 2020/21 einen Vertrag und verdient dafür zwei Millionen Euro. Ein Ablöse wird nicht fällig, da Khediras Vertrag bei Juventus Turin aufgelöst wird.

Indes meldet der kicker , dass der Deal unter Dach und Fach ist.

Deadline Day 2021 live | Schalke 04: Leihe von Erik Thommy ist vom Tisch

10.38 Uhr: Der FC Schalke 04 will offenbar nach den Transfers von Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und William noch ein viertes Mal auf dem Wintertransfermarkt tätig werden. "Wir wollen noch einen Spieler holen", bestätigte S04-Sportvorstand Jochen Schneider. Dieser werde jedoch nicht Erik Thommy heißen, betonte Schneider.

Die Bild -Zeitung hatte zuvor berichtet, dass die Knappen den Offensivspieler vom VfB Stuttgart für eine Leihe bis Saisonende ins Visier genommen hätten. Schneider habe zwar mit Sven Mislintat vom VfB Stuttgart Kontakt gehabt, schloss einen Wechsel von Thommy jedoch eindeutig aus.

Deadline Day 2021 live | Schalke 04 verlängert angeblich mit Matthew Hoppe

Deadline Day 2021 live | PSG: Transfer von Dele Alli wackelt

10.16 Uhr: Der Wechsel von Dele Alli zu Paris Saint-Germain droht zu platzen. Wie Sky-Reporter Fabrizio Romano berichtet, will Tottenham Hotspur den Engländer nur abgeben, wenn ein passender Ersatz gefunden wird.

Unter anderem soll eine Rückholaktion von Christian Eriksen ein Thema gewesen sein, doch Inter Mailand wolle den Offensivspieler aktuell nicht abgeben. Alli spielt unter Jose Mourinho bei den Spurs derzeit keine Rolle. In Paris würde er auf seinen Ex-Trainer Mauricio Pochettino treffen.

Deadline Day 2021 live | PSG und Newcastle verhandeln wegen Gueye

10.07 Uhr: Idrissa Gueye (31) von PSG könnte noch am Deadline Day zu Newcastle United in die Premier League wechseln. Laut der l'Equipe finden aktuell Verhandlungen zwischen beiden Klubs statt.

Dabei geht es offenbar um ein Leihgeschäft bis zum Ende der Saison. Der 31-Jährige ist unter dem neuen PSG-Coach Mauricio Pochettino nur zweite Wahl - Marco Verratti (28), Leandro Paredes (26) und Danilo Pereira (29) stehen in der Rangliste über ihm.

Bild: Getty Images

Deadline Day 2021 live | Mainz offenbar an zwei Gladbachern dran

9.57 Uhr: Mit Andreas Poulsen und Julio Villalba könnten nach Informationen des kicker zwei Spieler von Borussia Mönchengladbach in Richtung FSV Mainz 05 per Leihe wechseln.

Bei den Fohlen spielt aktuell weder Poulsen (Linksverteidiger) noch Villalba (Stürmer) eine Rolle. Zuletzt sammeln beide Spieler Spielpraxis in Österreich.

Deadline Day 2021 live | Rashica-Wechsel zur Hertha wohl geplatzt

9.49 Uhr: Milot Rashica vom SV Werder Bremen wird angeblich nicht zu Konkurrent Hertha BSC wechseln. Nach Sky -Informationen werden sich die beiden Klubs nicht über die Transferkonditionen einig. Stattdessen ist eben Olympique Marseilles Angreifer Nemanja Radonjic kurz vor einem Wechsel zur Hertha.

Deadline Day 2021 live | Union vor Verpflichtung von Angreifer Musa

9.43 Uhr: Bundesligist Union Berlin hat am Deadline Day offenbar noch einen neuen Mann für die Offensive gefunden. Petar Musa kommt dem Vernehmen nach von Slavia Prag in die Bundesliga. Dies berichtet der kicker .

Eine Bestätigung für den Deal durch Union steht noch aus. Wir verfolgen das weiter....

9.38 Uhr: Mittelfeldspieler Irfan Kahveci (25) wechselt vom türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir zu Stadtrivale Fenerbahce. Am Sonntagabend vermeldete Fener den Transfer als offiziell.

Kahveci unterzeichnete bei den Gelb-Schwarzen einen Vertrag bis 2025. Basaksehir kassiert dem Vernehmen nach rund sieben Millionen Euro für den Mittelfeldmann, der als sechstwertvollster Spieler der türkischen Süper Lig gilt. Der Transfer umfasst allerdings auch noch einen Spielertausch: Laut Medienberichten wechseln Tolga Cigerci (28) sowie Deniz Türüc (28) im Gegenzug für Kahveci zu Basaksehir.

Deadline Day 2021 live | Liverpool schnappt sich Abwehrspieler Ben Davies

9.36 Uhr: Der englische Meister FC Liverpool steht am Deadline Day kurz vor der Verpflichtung von Abwehrspieler Ben Davies. Nach Informationen von Goal und SPOX kommt der Innenverteidiger , der auch auf der linken Außenbahn einsetzbar ist, für rund 2,3 Millionen Euro vom Championship-Klub Preston North End. Darauf haben sich beide Vereine verständigt. Davies wird am Montagmorgen seinen Medizincheck bei den Reds absolvieren.

Reds-Coach Jürgen Klopp hatte am Freitag bereits bestätigt, dass der von Verletzungen gebeutelte Champion noch versuchen werde, einen weiteren Abwehrspieler zu verpflichten. Bei Davies war die Gelegenheit günstig: Sein Vertrag läuft im Sommer aus, sodass die Ablöse für den 25-Jährigen verhältnismäßig niedrig ausfällt.

Bild: Getty Images

Deadline Day 2021 live | Borussia Dortmund lehnte offenbar Anfragen für Dahoud ab

9.22 Uhr: Der BVB plant nach Angaben von Sportdirektor Michael Zorc keine Tätigkeiten in den letzten Stunden des noch bis 18 Uhr geöffneten Wintertransferfensters. Das bestätigte Zorc der WAZ.

Sowohl in puncto Abgängen als auch Zugängen wird beim BVB wohl nichts mehr passieren. Es seien "keine geplant", erklärte Zorc. Dies liege nach WAZ -Angaben auch daran, dass kaum Angebote für potenzielle Verkaufskandidaten eingeflattert seien.

Demnach habe es zwar beispielsweise für Mahmoud Dahoud Anfragen von US Sassuolo und der AS Monaco gegeben, allerdings sei es in den Verhandlungen nicht konkret geworden. Aktuell liegen nach Bild-Angaben keine Angebote mehr für Dahoud oder auch Nico Schulz (27) vor, die beide den Verein bei einem passenden Angebot verlassen dürften.

Deadline Day 2021 live | Tosun kehrt per Leihe zu Besiktas zurück

9.14 Uhr: Für 22,5 Millionen Euro wechselte Cenk Tosun vor drei Jahren von Besiktas Istanbul zum FC Everton, nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Die beiden Klubs einigen sich auf eine Leihe bis zum Saisonende. Ob es eine Kaufoption gibt, geht aus den aktuellen Berichten nicht hervor.

9.12 Uhr: Die lange Reise von Ex-Schalke-Kicker Donis Avdijaj geht weiter. Der Offensivspieler unterschreibt bei AEL Limassol (Zypern) einen Vertrag bis 2023.

Der 24-Jährige unterschrieb erst Mitte November beim FC Emmen in der Eredivisie, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen und absolvierte lediglich 244 Liga-Minuten. Seit seinem Abschied vom SK Sturm Graz (Österreich) verlief die Karriere des einstigen Schalker Supertalents nicht wie gewünscht.

Bild: Imago Images / Geisser

Deadline Day 2021 live | Jedvaj wohl bei Besiktas ein Thema

9.07 Uhr: Wegen der Transfers von Timothy Fosu-Mensah (ManUnited) und Jeremie Frimpong (Celtic) sind die Einsatzchancen von Tin Jedvaj bei Bayer Leverkusen weiter gesunken. Demzufolge könnte man den Kroaten noch abgeben.

"Bislang gibt es kein konkretes akzeptables Angebot für Tin", erklärte Sportdirektor Simon Rolfes. Nach kicker -Informationen zeigt Besiktas Istanbul Interesse am Defensivspieler.

Deadline Day 2021 live | Wolfsburger Malli wechselt zu Trabzonspor

9.01 Uhr: Der türkische Spitzenklub Trabzonspor hat sich mit Yunus Malli vom Bundesligisten VfL Wolfsburg verstärkt. Der Mittelfeldspieler war bei den Niedersachsen zuletzt kaum zum Einsatz gekommen.

Vor vier Jahren hatte der VfL Malli für 12,5 Millionen Euro Ablöse vom FSV Mainz 05 geholt, in der vergangenen Saison war der 28-Jährige an Union Berlin ausgeliehen worden.

Bild: Getty Images

Deadline Day 2021 live | Hertha BSC vor Leihe von Flügelspieler

8.57 Uhr: Der Transfer von Milot Rashica ist wohl kein Thema mehr in Berlin. Wie der kicker berichtet, ist Nemanja Radonjic (24) von Olympique Marseille bereits zum Medizincheck in der Hauptstadt.

Im Raum steht eine Leihe mit anschließender Kaufoption von zwölf Millionen Euro.

Deadline Day 2021 live | Hertha BSC: Rashica-Poker stockt - Khedira im Anflug

8.50 Uhr: Mit Milot Rashica und Sami Khedira könnten gleich zwei neue Spieler in die Hauptstadt zu Hertha BSC wechseln.

Während Khedira bereits seinen Medizincheck absolviert hat und heute noch unterschreiben wird, stockt der Transfer von Rashica. Nach Bild-Informationen droht der Deal zu platzen, da die Hertha nicht die geforderten 15 Millionen Euro aufbringen kann und Werder Bremen nicht bereit sei, den Offensivmann auszuleihen.

"Ich gehe davon aus, dass Milot in der Rückrunde weiter für uns spielen wird", sagte Sportdirektor Frank Baumann der Bild obendrein. Bereits im Sommer war ein Transfer von Rashica zu Leverkusen geplatzt.

Deadline Day 2021 live | Werder löst Leihe von Chong vorzeitig auf

8.47 Uhr: Werder Bremen hat die Leihe von Tahith Chong vorzeitig beendet. Der von Manchester United ausgeliehene Stümer konnte nie an der Weser überzeugen und verbringt den Rest der Saison beim FC Brügge in Belgien.

Wie die Bild berichtet, seien die Red Devils alles andere als zufrieden mit der Entwicklung des 21-Jährigen in Bremen gewesen und forderten deshalb eine Vertragsauflösung. Kein großes Problem für Werder, da mit Romano Schmid eine lternative hervorgetan hat und so Geld gespart werden kann.

Deadline Day 2021 live | FC Liverpool will noch einen Verteidiger verpflichten

8.45 Uhr: Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der FC Liverpool kurz vor einer Verpflichtung von Ben Davies vom englischen Zweitligisten Presten North End.

Demnach komme der 25-Jährige für eine Ablösesumme von 2,26 Millionen Euro zu den Reds. Darauf hätten sich die beiden Vereine bereits geeinigt. Heute soll die Unterschrift folgen.

Im Gegenzug soll Sepp van den Bergh (19) per Leihe zum Zweitligisten wechseln. Nach den Ausfällen von Virgil van Dijk (Kreuzbandriss), Joe Gomez (Saison-Aus wegen Patellasehnenproblemen) und Joel Matip hatte Trainer Jürgen Klopp dringend nach einem Verteidiger gesucht.

Deadline Day 2021 live | Valencia schnappt sich Patrick Cutrone

📝 DEAL DONE: Valencia have signed Patrick Cutrone from Wolves on loan for the rest of the season. (Source: @valenciacf ) pic.twitter.com/RnmIb0u438 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2021

Deadline Day 2021 heute im LIVE-TICKER: Herzlich Willkommen

8.40 Uhr | Hallo und herzlich willkommen zum LIVE-TICKER für den Deadline Day 2021 . Das Transferfenster hat nur noch wenige Stunden geöffnet und nur noch heute (danach erst wieder nach der aktuellen Saison) können Spieler den Klub wechseln. Wollt Ihr auf dem Laufenden bleiben und nicht verpassen, wo in Europa und bei welchen Klubs sich heute noch etwas tut, seid Ihr hier genau richtig. In unserem großen TICKER zum Deadline Day greifen wir alle wichtigen Gerüchte und News aus der Welt des Fußballs auf und informieren Euch über alle relevanten, wichtigen Wechsel.

In den jeweiligen Top-Ligen gehen die Transferfenster mal länger, mal weniger lang. Hier eine Übersicht über die besten und wichtigsten Ligen und ihre Transferöffnungszeiten. Hier gibt es noch weitere detaillierte Infos.

Türkei: 1. Januar bis 28. Januar

Deutschland: 2. Januar bis 1. Februar

England: 2. Januar bis 1. Februar

Frankreich: 2. Januar bis 1. Februar

Italien: 4. Januar bis 1. Februar

Spanien: 4. Januar bis 1. Februar

Portugal: 4. Januar bis 1. Februar

Niederlande: 4. Januar bis 1. Februar

Übrigens: Im Gegensatz zum Deadline Day im Sommer 2020 gibt es im Winter nicht die Möglichkeit, nach Transferschluss Spieler zu verpflichten - auch keine Vertragslosen.

SPIELER AUFNEHMENDER VEREIN TRANSFER Martin Ödegaard FC Arsenal Leihe Sébastien Haller Ajax Amsterdam 22,50 Mio. € Moussa Dembélé Atlético Madrid Leihe Dominik Szoboszlai RB Leipzig 20,00 Mio. € Saïd Benrahma West Ham Utd. 23,10 Mio. € Arkadiusz Milik Ol. Marseille Leihe Amad Diallo Manchester Utd. 21,00 Mio. € Krépin Diatta AS Monaco 20,00 Mio. € Morgan Sanson Aston Villa 15,80 Mio. € Takefusa Kubo FC Getafe Leihe Luka Jovic E. Frankfurt Leihe Willian Jose Wolverhampton Leihe Nicolo Rovella Juventus Turin 18,00 Mio. € Geoffrey Kondogbia Atlético Madrid 15,00 Mio. € William Saliba OGC Nizza Leihe Fikayo Tomori AC Mailand Leihe Papu Gomez FC Sevilla 5,50 Mio. € Jean-Philippe Mateta Crystal Palace Leihe Carles Alena FC Getafe Leihe Pedro Flamengo 14,00 Mio. €

Zahlenquelle : transfermarkt.de.