Schalke-News: Mannschaft zweifelt wohl an Kompetenz von Gross, Huntelaar-Einsatz fraglich - Alle News und Gerüchte zu S04

Schalke - News und Gerüchte: Die Mannschaft soll an der Kompetenz von Trainer Gross zweifeln

In der Kabine von Schalke 04 wird wohl an der Kompetenz von Trainer Christian Gross gezweifelt. Laut Informationen der Sport Bild haben die Spieler kein großes Vertrauen in die Fähigkeiten des Schweizers. Demnach soll er bei Analysen die Namen der Gegner nicht kennen. In der Vorbereitung auf das Spiel gegen Hertha BSC Berlin soll Gross mehrfach nachgefragt haben, welcher Berliner das sei.

Auch mit den Namen der eigenen Spieler soll es noch Probleme geben. Der 66-Jährige hat wohl mehrmals Spieler mit dem falschen Namen oder in der falschen Sprache angesprochen. Auch mit einigen von Gross' Vorgängern soll die Mannschaft nicht zufrieden gewesen sein. David Wagner hatte angeblich zu wenige Lösungen parat, Manuel Baum soll dagegen zu detailversessen gewesen sein.

S04-News: Huntelaar bei Schalke im Training, aber sein Einsatz gegen Bremen ist weiter fraglich

Der kriselnde Traditionsklub Schalke 04 muss voraussichtlich noch länger auf das Comeback von Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar warten. Der Niederländer absolvierte am Mittwoch nur Teile des Mannschaftstrainings, im Anschluss trainierte er individuell. Ein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen erscheint fraglich.

Wegen Wadenproblemen hatte Huntelaar bereits in den vergangenen beiden Partien gegen Bayern München (0:4) und den 1. FC Köln (1:2) gefehlt. Besser sieht es bei Sead Kolasinac aus. Der vom FC Arsenal ausgeliehene Außenverteidiger trainierte nach einer Oberschenkelverletzung die komplette Einheit mit der Mannschaft. Der dritte Winter-Neuzugang, Rechtsverteidiger William, war ebenfalls auf dem Platz.

FC Schalke 04: Die Knappen zu Gast beim Lieblingsgegner Werder Bremen

Die Bilanz der Knappen an der Weser ist durchaus positiv. Von den letzten zehn Auswärtspartien konnte Schalke 04 sechs gewinnen, bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Klaas-Jan Huntelaar traf dabei zuletzt im August 2015 beim 3:0-Sieg für die Königsblauen.

Auf einen Treffer des 37-Jährigen dürfen die Schalke-Fans am Samstag wieder hoffen. Mit einem Sieg können die Schalker zum FSV Mainz aufschließen, falls die 05er am Freitag beim VfB Stuttgart verlieren. Die Rote Laterne bleibt Schalke aber mindestens einen weiteren Spieltag erhalten.

