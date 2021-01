Schalke-News: S04 sucht nach weiterem Flügelstürmer auf dem Transfermarkt - alle News und Gerüchte

Um das Ruder in der Bundesliga noch rumzureißen, möchte der S04 noch einen Flügelstürmer holen. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Nach bereits drei Wintertransfers sucht der nach weiteren Spielern zur Verstärkung im Abstiegskampf. Ein Flügelstürmer soll den Königsblauen mehr Torchancen erarbeiten.

Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Schalke 04 könnt Ihr hier in diesem Artikel nachlesen. Alle Nachrichten über die Situation bei S04 in den letzten Tagen findet Ihr hier:

FC Schalke 04 sucht nach weiterem Flügelstürmer auf dem Transfermarkt

Noch in diesem Winter will Schalke 04 einen weiteren Flügelstürmer auf dem Transfermarkt finden, um Stürmer Klaas-Jan Hunterlaar mit Vorlagen bedienen zu können. Nach bereits drei Transfers möchten sich die Königsblauen laut der WAZ weiter verstärken.

Mit William (Leihe vom ), Sead Kolasinac (Leihe vom ) und Klaas-Jan Huntelaar (ablösefrei von Amsterdam) war der finanziell angeschlagene Klub in diesem Transferfenster bereits kräftig aktiv. Die Mittel für eine weitere Verstärkung könnten aus den jüngst abgeschlossenen Sponsorenverträgen stammen.

In den letzten Tagen wurde bekannt, dass sowohl die Stölting Service Group als auch Böklunder Ihre bestehende Premium-Partnerschaft ohne Bedingungen verlängern. Der neue Vertrag enthält außerdem Sofortzahlungen, die nun für einen weiteren Transfer genutzt werden könnten.

Aktuell besitzt Schalke mit Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Amine Harit und Benito Raman nur schwache Vorlagengeber und sieht daher hier Verbesserungsbedarf. Das Schlusslicht der Tabelle gehört dieses Jahr zu den Mannschaften mit den wenigsten erspielten Chancen in der .

Tönnies verstärkt Investment bei Schalke 04

Der frühere Aufsichtsratschef Clemens Tönnies verstärkt in der Krise sein finanzielles Engagement beim Bundesliga-Abstiegskandidaten Schalke 04. Der Fleischwarenhersteller Böklunder, der über die Zur-Mühlen-Gruppe der milliardenschweren Tönnies Holding gehört, verlängerte den Sponsorenvertrag mit den Königsblauen laut Vereinsmitteilung vom Dienstag um drei Jahre bis zum 30. Juni 2024.

Sogar bis 2029 verlängerte ein weiterer Premium-Partner, der Personaldienstleister Stölting Service Group. Mit beiden Unternehmen wurden laut Schalke 04 "sofortige Sonderzahlungen vereinbart". Daraus ergibt sich für den Verein eine Linderung akuter Finanzsorgen.

"Das ist ein starkes Zeichen für den FC Schalke 04. Besonders wichtig ist mir dabei zu betonen, dass die Vereinbarung mit Böklunder an keinerlei Bedingungen oder zusätzliche Verpflichtungen geknüpft ist", sagte Marketingvorstand Alexander Jobst.

Es handle sich um "eine übliche Entscheidung in der Verantwortung des Vorstands und daher ein normales genehmigungspflichtiges Geschäft gegenüber dem Aufsichtsrat". Zuletzt hatte der Schalker Aufsichtsrat einem Hilfsangebot von Tönnies in Form einer Finanzspritze nicht mit der vom Unternehmer geforderten Einstimmigkeit zugestimmt.

Tönnies hatte seine Vereinsämter im Sommer nach 25 Jahren niedergelegt.

Vorausgegangen war eine interne Drei-Monats-Sperre nach Beschluss des Ehrenrats aufgrund einer rassistischen Äußerung. Die Schalker drücken Verbindlichkeiten in Höhe von 240 Millionen Euro. Zudem hat der Klub eine Bürgschaft des Landes NRW erhalten.

Schalke-Youngster Matthew Hoppe begeistert US-Coach Gregg Berhalter

Der Schalker Shootingstar Matthew Hoppe begeistert auch den US-amerikanischen Nationaltrainer Gregg Berhalter. "Es ist großartig, ihn spielen zu sehen, das macht wirklich Spaß", sagte Berhalter dem Fachblatt Soccer America und stellte dem 19-Jährigen sein Debüt in Aussicht: "Wenn er so weitermacht, wird er sicher seine Chance in der Nationalmannschaft bekommen."

Der frühere Profi von Energie Cottbus und berichtete im SID-Gespräch, er schaue "jedes Bundesligaspiel an" - nicht nur von S04 und Hoppe. Im deutschen Oberhaus haben in der laufenden Saison bereits sieben US-Profis Spiele bestritten. " ist ein gutes Land für junge amerikanische Spieler. Und ich glaube, ein neuer kommt ganz schnell", sagte Berhalter (47).

Warum seine Jungs so gut zur Bundesliga passen? "Wir wollen immer mehr, und das ist auch die deutsche Mentalität", sagte Berhalter. Zudem brächten die Talente eine gute Athletik und Technik mit, fänden sich so schnell zurecht.

Quelle: Getty Images

