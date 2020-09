Schalke 04: Wagner hat weiterhin Hoffnung, Stambouli lobt Mentalität - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Schalke 04 kommt zum Bundesliga-Auftakt beim FC Bayern böse unter die Räder, die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Alle News zu S04.

Der -Auftakt beim ist für den gründlich in die Hose gegangen. Mit 0:8 mussten die Königsblauen die Heimreise antreten.

Trainer David Wagner hat dennoch weiterhin Hoffnung auf eine erfolgreiche Spielzeit. Auch Abwehrspieler Benjamin Stambouli fand im Anschluss an die Partie nicht nur kritische Worte.

Außerdem: Der fokussiert sich wohl auf Ozan Kabak.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom heutigen Samstag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04, News: David Wagner hat trotz 0:8 Hoffnung

Trotz der 0:8-Klatsche in München blickt David Wagner positiv auf die Bundesliga-Saison 2020/21. "Ich habe Hoffnung, weil ich Vertrauen in die Qualität dieser Mannschaft habe", sagte der S04-Coach nach der bitteren Auftaktpleite gegen den FC Bayern.

Nichtsdestotrotz musste auch er anerkennen: "Das war schlecht. Wir haben nicht gut gespielt, Bayern war in herausragend guter Verfassung." Vor allem die Höhe der Niederlage und die teils nicht vorhandene Rest-Verteidigung ärgern Wagner. "Dass wir nach dem vierten, fünften Tor weiter nach vorne spielen wollten, das war naiv", gab er zu.

Als Nächstes trifft S04 am kommenden Samstag auf . "Wir müssen uns jetzt schütteln, diese herbe Niederlage hinnehmen und gegen Bremen die Reaktion zeigen, die wir selber von uns erwarten", forderte Wagner.

FC Schalke 04, News: Suat Serdar verletzt - Ausmaß unklar

Möglicherweise gegen Bremen fehlen wird Suat Serdar. Der zentrale Mittelfeldspieler musste gegen die Bayern beim Stand von 0:2 schon nach 30 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam Alessandro Schöpf in die Partie.

Serdar hatte sich eine Muskelverletzung zugezogen. "Wie schwer [Serdar verletzt ist], kann ich noch nicht sagen", meinte Wagner nach der Partie.

FC Schalke 04, News: Benjamin Stambouli lobt Schalkes Mentalität

Benjamin Stambouli hat überraschenderweise etwas Positives aus der 0:8-Klatsche in München gezogen. "Ich glaube, dass wir mit dieser Mentalität mehr Spiele in der Saison gewinnen können", sagte der Schalke-Kapitän.

Was Stambouli damit meint? "Vielleicht hätten wir nach dem 5:0 zumachen müssen, aber das ist nicht unsere Mentalität. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch und verrückt, aber das ist, wie wir sind. Wir möchten spielen und wir möchten nach vorne gehen."

Aber auch Stambouli nannte, wie schon Wagner, die offensive Spielweise seines Teams "etwas naiv".

FC Schalke 04: Ozan Kabak wohl weiterhin Transferziel vom FC Liverpool

Der FC Liverpool richtet den Fokus auf der Suche nach einem neuen Abwehrspieler offenbar wieder auf Ozan Kabak vom FC Schalke 04. Das berichtet transfermarkt.de

Die Reds zeigten lange Interesse an Diego Carlos vom , doch die Spanier erweisen sich als zäher Verhandlungspartner. Der Brasilianer hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro.

Kabak dürfte günstiger zu haben sein. Der 20-jährige Türke darf den Klub wohl dank einer Ausstiegsklausel vorzeitig für 45 Millionen Euro verlassen, in Liverpool besteht allerdings die Hoffnung, dass S04 schon ab 30 Millionen Euro schwach werden könnte. Jürgen Klopp und Co. schätzen die Entwicklungsfähigkeit von Kabak.

"Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist. Ich kann alle Fans beruhigen: Ozan wird nicht abgegeben", meinte Sportvorstand Jochen Schneider allerdings zuletzt.

Der FC Bayern München hat den FC Schalke 04 am 1. Spieltag der Bundesliga aus der Allianz Arena geschossen. Mit 8:0 schickte der FCB S04 nach Hause.

Schalke-Verteidiger Matija Nastasic angeblich im Visier von

Schalkes Abwehrspieler Matija Nastasic ist in den Fokus des italienischen Spitzenklubs Lazio Rom geraten. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport . Sie schreibt, der Name des 27 Jahre alten Innenverteidigers stehe auf der Einkaufsliste der Biancocelesti nun ganz oben, da die eigentlichen Wunschkandidaten Nico Elvedi ( ) und Sebastiaan Bornauw ( ) in diesem Sommer nicht zu bekommen seien.

Nastasic, der bei den Knappen noch bis 2022 unter Vertrag steht, sei dagegen für einen "vernünftigen Preis" in der laufenden Transferperiode zu haben. Der Serbe verfügt zudem über Serie-A-Erfahrung: In der Saison 2011/12 lief er für die Fiorentina auf und überzeugte dabei so sehr, dass es anschließend für ihn zu ging. 2015 folgte der Wechsel zu Schalke.



Nastasic ist nicht der erste Schalker Innenverteidiger, der in diesem Sommer bei Lazio gehandelt wird. Vor einigen Tagen war auch Ozan Kabak als Neuzugang in der Ewigen Stadt im Gespräch .