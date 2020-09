Schalke 04: Rückhalt für David Wagner bröckelt, Knappen-Kandidat vor 22-Millionen-Wechsel - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Michael Reschke soll von David Wagner abgerückt sein und Nabil Bentaleb spricht über seine neue Chance. Alle News zu Schalke 04.

Unter normalen Umständen wäre Schalke 04 am Sonntag gegen den 1. FC Schweinfurt in die neue Saison gestartet. Doch der Bundesligist machte die Rechnung ohne Türkgücü München und den Bayerischen Fußball-Verband (BFV), denn der Drittliga-Aufsteiger hat per Einstweiliger Verfügung seine Teilnahme am erwirkt.

Damit fiel die Schalker Partie gegen Schweinfurt aus, stattdessen absolvierten die Knappen ein internes Testspiel

Neues gibt es von David Wagner: Der Cheftrainer soll einen wichtigen Fürsprecher verloren haben. Nabil Bentaleb erklärt dagegen, wie der S04-Coach ihn in den Kader zurückholte.

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Montag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Bericht: Bei Schalke 04 wachsen die Zweifel an David Wagner

Laut eines Berichts der Bild hat David Wagner bei Schalke 04 einen wichtigen Fürsprecher verloren. Demnach sei Kaderplaner Michael Reschke, wie auch einige Aufsichtsräte, nicht mehr davon überzeugt, dass der Ex-Profi noch der richtige Cheftrainer für die Knappen ist.

Dies bedeute, dass von den Klubchefs einzig Sportvorstand Jochen Schneider noch hinter Wagner stehe. Schneider stärkte Wagner, der vor allem wegen der miserablen Rückrunde der vergangenen Saison in der Kritik steht, am vergangenen Wochenende noch den Rücken.



Bei Sport1 sagte Schneider: "Ich bin überzeugt von ihm und seiner Arbeit. Das Verhältnis zwischen Trainerteam und Mannschaft ist vollkommen intakt. David Wagner hat über sieben Monate hinweg eindrucksvoll bewiesen, welchen attraktiven Fußball wir spielen können. Das war kein Zufall. Es gibt und gab für mich überhaupt keinen Grund, in dieser Personalie eine Veränderung herbeizuführen. Wir haben uns diesen Trainer bewusst ausgesucht und haben in der vergangenen Saison auch sehr schnell den Fußball gespielt, für den der FC Schalke 04 stehen möchte. Dahin wollen wir zurück, und dahin kommen wir wieder zurück. Es gehört im Leben auch mal dazu, Rückschläge hinzunehmen und wegzustecken und durch ein Tal zu gehen. Das tun wir. Aber wir tun es gemeinsam."

Schalke 04: Nabil Bentaleb berichtet von klärendem Gespräch mit David Wagner

Nabil Bentaleb bekommt beim FC Schalke eine zweite Chance. Der Mittelfeldspieler erklärte auf der Webseite der Königsblauen, wie es dazu kam. Demnach habe ein offenes Gespräch mit Trainer David Wagner den Ausschlage gegeben.

Bentaleb führte aus: "Ich hatte vor einigen Wochen ein sehr gutes und offenes Gespräch mit David Wagner. Der Coach hat gesagt, dass er bezüglich meiner Rückkehr aufgeschlossen ist und sich anschauen wird, wie ich mich auf und neben dem Feld verhalte, wie ich meine Qualitäten in die Mannschaft einbringen kann und wie er mich auf dem Platz einsetzen kann. Und dass ich eine Option für ihn bin, wenn ich die Erwartungen umsetze."

Der algerische Nationalspieler war 2017 für 19 Millionen Euro Ablöse fest von nach Gelsenkirchen gewechselt. In der Saison 2018/19 geriet er wegen mehrerer Verfehlungen abseits des Rasens auf das Abstellgleis. Die vergangenen Saison verbrachte Bentaleb auf Leihbasis bei und galt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich als Verkaufskandidat.

Ex-Schalke-Kandidat Emiliano Martinez vor Wechsel zu Aston Villa

Torhüter Emiliano Martinez steht beim FC Arsenal vor dem Abgang . Der 28-Jährige fehlte am Samstag beim 3:0-Erfolg der Gunners gegen Aufsteiger Fulham im Aufgebot von Trainer Mikel Arteta und absolvierte stattdessen nach Informationen von Goal und SPOX den obligatorischen Medizincheck bei Aston Villa .

Der Klub aus Birmingham zahlt für Martinez, der sich bei Arsenal nicht gegen Bernd Leno durchsetzen konnte, rund 22 Millionen Euro Ablöse. Derzeit arbeiten die beiden Klubs an den letzten Details des Transfers, der in den kommenden Tagen zum Abschluss kommen dürfte.

Neben den Villans galten zuletzt auch und der FC Schalke 04 als Interessenten. Bei den Knappen wurde Martinez als Ersatz für den nach München abgewanderten Alexander Nübel gehandelt . Die hohen Ablöseforderungen waren für den klammen Bundesligisten jedoch nicht finanzierbar, weshalb der Klub mit Markus Schubert und Ralf Fährmann in die neue Saison gehen wird.

Schalke 04 – Jochen Schneider nach Pokalspiel-Absage: "Kritik bezieht sich nicht auf Türkgücü"

Sportvorstand Jochen Schneider vom FC Schalke 04 hat sich zur Absage der für Sonntag angesetzten DFB-Pokal-Partie gegen Schweinfurt geäußert und dabei erneut den Bayerischen Fußballverband kritisiert. Das Spiel war abgesetzt worden, nachdem Türkgücü München am Freitag per einstweiliger Verfügung seine Teilnahme an der 1. Pokalrunde erwirkt hatte.

Schneider sucht die Schuld jedoch nicht beim Drittliga-Aufsteiger. "Das ist natürlich ärgerlich. Wir haben uns auf diese Partie vorbereitet und hätten das Spiel sehr gerne gespielt", sagte er im Interview mit Sport1 : "Ausdrücklich betonen möchte ich an dieser Stelle, dass sich meine Kritik nur auf den Verband, nicht aber auf Türkgücü München bezieht."

Schneider führte aus: "Deshalb kann ich auch nicht nachvollziehen, warum der Bayerische Fußballverband jetzt versucht, den Fehler bei Türkgücü zu suchen. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, warum der bayerische Vertreter erst eine Woche vor Austragung der 1. DFB-Pokal-Runde bestimmt wurde."

Der BFV hatte nach dem Abbruch des Landespokals bei der Nominierung für den DFB-Pokal Schweinfurt den Vorrang gegenüber Türkgücü gegeben. Die Entscheidung des Verbands wurde am Freitag vom Münchner Landgericht I nach annulliert .

Schalke 04 - Transfers: Harit zu Atalanta? "Er hat keine Priorität für uns"

arbeitet nach eigenen Angaben nicht an einer Verpflichtung von Schalke-Profi Amine Harit. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es zwar Gespräche zwischen Harit und dem Champions-League-Viertelfinalisten der Vorsaison gegeben haben, allerdings kühlt Bergamo die Gerüchte ab. "Er hat keine Priorität für uns", sagte Giovanni Sartori, Kaderplaner von Atalanta, gegenüber Sport1 .

Auf der Harit-Position im offensiven Mittelfeld verpflichtete Atalanta erst kürzlich Aleksey Miranchuk (24) für rund 15 Millionen Euro von . Außerdem bleibt Kapitän Papu Gomez nun wohl doch für ein weiteres Jahr in Bergamo und sieht von einem Wechsel nach ab.

Harit soll in der Vergangenheit offen in der Schalke-Kabine über seine Wechselabsichten gesprochen haben, obwohl der marokkanische Nationalspieler erst im Winter seinen Vertrag bei Schalke 04 bis 2024 verlängert hatte.



Der 23-Jährige, der 2017 für acht Millionen Euro vom gekommen war, hinterließ zuletzt keinen guten Eindruck bei Schalke-Trainer David Wagner. "Amine hat bisher keine gute Vorbereitung gespielt. Er hatte in den Testspielen leider nicht so viele gute Aktionen", fasste Wagner zusammen: "Zum Glück hat er im Spiel gegen Bochum ein Tor gemacht. Er ist schwer in die Vorbereitung gekommen, zuletzt zeigte er sich aber formverbessert."

Die Gerüchte über einen bevorstehenden Abschied Harits verwies der S04-Coach ins Reich der Fabeln. "Das ist total spekulativ. Es kann sein, dass sich in zwei Tagen wieder alles in Luft aufgelöst hat und der nächste Name von uns schon wieder spekuliert wird."