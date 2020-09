Schalke 04: Atalanta nimmt Abstand von Harit-Transfer, Jannick Theißen kommt aus Düsseldorf - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Atalanta nimmt Abstand von Amine Harit. Ein Transfer des S04-Spielers habe laut Kaderplaner Sartori "keine Priorität". Alle News zu Schalke 04.

Unter normalen Umständen wäre Schalke 04 am Sonntag gegen den 1. FC Schweinfurt in die neue Saison gestartet. Doch der Bundesligist machte die Rechnung ohne Türkgücü München und den Bayerischen Fußball-Verband (BFV), denn der Drittliga-Aufsteiger hat per Einstweiliger Verfügung seine Teilnahme am erwirkt.

Die für Sonntag geplante Begegnung wurde inzwischen durch den DFB abgesagt, über die Neuansetzung werde man entscheiden, "sobald die juristische Klärung herbeigeführt ist". Entsprechend verärgert äußerte sich auch der Schalker Sportvorstand Jochen Schneider, der die Schuld jedoch nicht bei Türkgücü suchte.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir alle Entwicklungen rund um das abgesagte DFB-Pokalspiel zusammengefasst. Außerdem: Atalanta nimmt Abstand von einem Transfer Amine Harits und die Knappen verstärken sich noch einmal auf der Torwartposition.

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Sonntag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04 – Jochen Schneider nach Pokalspiel-Absage: "Kritik bezieht sich nicht auf Türkgücü"

Sportvorstand Jochen Schneider vom FC Schalke 04 hat sich zur Absage der für Sonntag angesetzten DFB-Pokal-Partie gegen Schweinfurt geäußert und dabei erneut den Bayerischen Fußballverband kritisiert. Das Spiel war abgesetzt worden, nachdem Türkgücü München am Freitag per einstweiliger Verfügung seine Teilnahme an der 1. Pokalrunde erwirkt hatte.

Schneider sucht die Schuld jedoch nicht beim Drittliga-Aufsteiger. "Das ist natürlich ärgerlich. Wir haben uns auf diese Partie vorbereitet und hätten das Spiel sehr gerne gespielt", sagte er im Interview mit Sport1 : "Ausdrücklich betonen möchte ich an dieser Stelle, dass sich meine Kritik nur auf den Verband, nicht aber auf Türkgücü München bezieht."

Schneider führte aus: "Deshalb kann ich auch nicht nachvollziehen, warum der Bayerische Fußballverband jetzt versucht, den Fehler bei Türkgücü zu suchen. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, warum der bayerische Vertreter erst eine Woche vor Austragung der 1. DFB-Pokal-Runde bestimmt wurde."

Der BFV hatte nach dem Abbruch des Landespokals bei der Nominierung für den DFB-Pokal Schweinfurt den Vorrang gegenüber Türkgücü gegeben. Die Entscheidung des Verbands wurde am Freitag vom Münchner Landgericht I nach annulliert .

Schalke 04 - Transfers: Harit zu Atalanta? "Er hat keine Priorität für uns"

arbeitet nach eigenen Angaben nicht an einer Verpflichtung von Schalke-Profi Amine Harit. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es zwar Gespräche zwischen Harit und dem Champions-League-Viertelfinalisten der Vorsaison gegeben haben, allerdings kühlt Bergamo die Gerüchte ab. "Er hat keine Priorität für uns", sagte Giovanni Sartori, Kaderplaner von Atalanta, gegenüber Sport1 .

Auf der Harit-Position im offensiven Mittelfeld verpflichtete Atalanta erst kürzlich Aleksey Miranchuk (24) für rund 15 Millionen Euro von . Außerdem bleibt Kapitän Papu Gomez nun wohl doch für ein weiteres Jahr in Bergamo und sieht von einem Wechsel nach ab.

Harit soll in der Vergangenheit offen in der Schalke-Kabine über seine Wechselabsichten gesprochen haben, obwohl der marokkanische Nationalspieler erst im Winter seinen Vertrag bei Schalke 04 bis 2024 verlängert hatte.



Der 23-Jährige, der 2017 für acht Millionen Euro vom gekommen war, hinterließ zuletzt keinen guten Eindruck bei Schalke-Trainer David Wagner. "Amine hat bisher keine gute Vorbereitung gespielt. Er hatte in den Testspielen leider nicht so viele gute Aktionen", fasste Wagner zusammen: "Zum Glück hat er im Spiel gegen Bochum ein Tor gemacht. Er ist schwer in die Vorbereitung gekommen, zuletzt zeigte er sich aber formverbessert."

Die Gerüchte über einen bevorstehenden Abschied Harits verwies der S04-Coach ins Reich der Fabeln. "Das ist total spekulativ. Es kann sein, dass sich in zwei Tagen wieder alles in Luft aufgelöst hat und der nächste Name von uns schon wieder spekuliert wird."

Schalke 04 verpflichtet Ex-Fortuna-Keeper Jannick Theißen

Der FC Schalke 04 hat sich noch einmal auf der Torwartposition verstärkt. Jannick Theißen schließt sich nach seiner Vertragsende bei den Knappen an und wird zunächst für die zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz kommen. Das bestätigte der Klub am Freitag.

Der 22-Jährige hatte seinen Vertrag bei F95 in diesem Sommer aufgelöst und kommt somit ablösefrei nach Gelsenkirchen. In der Reserve soll er sich für die Profis empfehlen. "Jannick bringt, obwohl er noch sehr jung ist, viel Erfahrung mit", sagte U23-Manager Gerald Asamoah auf der Klubhomepage: "Wir hoffen, dass er diese Erfahrung in die Mannschaft einbringen und weitergeben wird."

Theißen wechselt im Jahr 2018 von der Reserve des nach Düsseldorf, wo er in zwei Jahren 20-mal für das Regionalliga-Team der Rheinländer zum Einsatz kam. In der Hinrunde der abgelaufenen Saison lief der ehemalige U19-Nationalspieler für Rot-Weiß Erfurt leihweise auf.

