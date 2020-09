Schalke 04: Spekulationen um Lazio und Ozan Kabak, Absage an Jonjoe Kenny - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Während es Lazio-Gerüchte um Ozan Kabak gibt, wird Jonjoe Kenny nicht erneut für Schalke spielen. Alle News zu S04 heute.

Mit einem Pokal-Heimspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt startet Schalke 04 am Wochenende in die neue Saison.

Kyriakos Papadopoulos würde seinen Ex-Verein bei den anstehenden Aufgaben gerne unterstützen und hat dem finanziell angeschlagenen Bundesligisten seine Hilfe angeboten.

Weitere Personalien, die aktuell auf Schalke im Fokus stehen: Ozan Kabak und Amine Harit, um die es -Gerüchte gibt, sowie JonJoe Kenny, der nicht erneut nach Gelsenkirchen kommt.

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Freitag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Ozan Kabak zu ?

Widersprüchliche Meldungen um Schalkes Innenverteidiger Ozan Kabak: Während die italienische Gazzetta dello Sport berichtet, Lazio Rom zeige Interesse an dem türkischen Nationalspieler, heißt es in der Bild, die Biancocelesti um Sportchef Igli Tare hätten dies bereits verneint.

Kabaks Name fällt immer wieder, wenn es um mögliche Abgänge auf Schalke geht. Der junge Abwehrspieler hat einen hohen Marktwert und wäre für die klammen Knappen ein attraktives Verkaufsobjekt. Laut Bild liegt die Schalker Schmerzgrenze für einen Kabak-Abgang noch in diesem Jahr bei 35 Millionen Euro Ablöse.



In den vergangenen Wochen wurde Kabak vornehmlich mit Vereinen aus der Premier League in Verbindung gebracht. Leicester City, Liverpool und wurden als mögliche neue Klubs gehandelt. Der Spieler selbst hab bereits öffentlich erklärt, dass er gerne eines Tages in spielen möchte.

Kabak war im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro Ablöse vom zu Schalke 04 gewechselt. Dort steht er noch bis 2024 unter Vertrag.

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hakt Leihe von Jonjoe Kenny ab

Schalke 04 hat eine erneute Verpflichtung von Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny abgehakt. Die Königsblauen hätten den jungen Engländer vom FC Everton gerne erneut ausgeliehen, allerdings spielen die Toffees da nicht mit: "Everton hat uns in den Gesprächen mitgeteilt, dass sie den Spieler nur verkaufen. Das können wir nicht machen", sagte S04-Sportvorstand Jochen Schneider bei Sport1: "Damit ist das Thema abgehakt."

Der Rechtsverteidiger absolvierte bereits die vergangene Spielzeit auf Leihbasis bei den Knappen. Kenny steht bei Everton noch bis 2022 unter Vertrag. Allerdings dürfte der englische U21-Nationalspieler unter Trainer Carlo Ancelotti keinen Stammplatz haben. Mutmaßlich müsste er sich bei einem Verbleib hinter Seamus Coleman anstellen. Auf Schalke dagegen dürfte er regelmäßig zum Einsatz kommen.



Auf Schalke wird nun Mittelfeldspieler Sebastian Rudy von Trainer David Wagner zum Rechtsverteidiger umgeschult.

Schalke 04: soll an Amine Harit dran sein

Der italienische Erstligist und CL-Viertelfinalist Atalanta Bergamo wirft angeblich ein Auge auf Offensivspieler Amine Harit vom FC Schalke. Das berichten die beiden italienischen Transferexperten Fabrizio Romano und Gianluca di Marzio übereinstimmend.

Demnach soll Atalanta bereits Gespräche über einen möglichen Transfer initiiert haben. Laut Romano läge die Ablöse für Harit, der bei S04 noch bis 2024 unter Vertrag steht, bei rund 25 Millionen Euro.

Daher wäre eine Verpflichtung des 23-jährigen Marokkaners für Atalanta auch nicht ohne weiteres zu stemmen. Allerdings könnte ein Verkauf von Spielmacher Papu Gomez finanziellen Spielraum schaffen, den Argentinier soll Al-Nasr Riad aus aktuell umgarnen.

Zudem braucht S04 weiterhin Geld und könnte die Ablöse aus einem Harit-Transfer gut gebrauchen.

Schalke: Rudy spricht über seine Umschulung zum Rechtsverteidiger

Sebastian Rudy hat sich verhalten zur Entscheidung von Schalke-Trainer David Wagner geäußert, ihn vom Mittelfeldspieler zum Rechtsverteidiger umzuschulen. "Das Mittelfeld ist meine Lieblingsposition", sagte der deutsche Nationalspieler dem kicker , betonte allerdings: "Ich spiele da, wo mich der Trainer braucht."

Für Rudy ist die neue Position eine Möglichkeit, sich nach seiner enttäuschenden ersten Saison doch noch auf Schalke durchzusetzen. Trotzdem sei ihm wichtig, dass er "nicht hin- und hergeschoben wird, sondern sich dann auch auf die Rolle fokussieren kann".

Er ist entschlossen, die zweite Chance zu nutzen: "Ich will nicht mehr zurückschauen, sondern versuchen, die Spielweise anzunehmen, die vorgegeben wird", so Rudy, der mit Blick auf seine neue Aufgabe erklärte: "Ich bin zwar keiner, der die Linie rauf und runter sprintet, aber auch niemand, der hinten stehen bleibt."

Papadopoulos liebäugelt mit Schalke-Rückkehr: "Wer will nicht dorthin?"

Kyriakos Papadopoulos hat sich bei seinem Ex-Verein Schalke 04 als Neuzugang angeboten. "Ich hatte meine besten Jahre auf Schalke. Ich war dort so glücklich wie nie. Schalke ist ein riesiger Klub und wer will nicht dorthin?", sagte der 28-Jährige bei Sport1 : "Ich würde Schalke gerne helfen - sehr gerne sogar - und bin davon überzeugt, dass ich das auch noch kann."

Papadopoulos hatte zwischen 2010 und 2014 in Gelsenkirchen unter Vertrag gestanden. Beim wurde der griechische Innenverteidiger vergangene Saison ausgemustert und ist seitdem ohne neuen Verein. Um erneut in der spielen zu können, würde Papadopoulos auch auf ein hohes Gehalt verzichten.

"Ich will keine zwei Millionen, würde natürlich auch für weniger Geld nach Schalke kommen. Ich wäre glücklich, wenn Herr Schneider (Schalker Sportvorstand, Anm. d. Red.) mich anrufen würde", so Papadopoulos, der hinzufügte: "Ich denke gerne an meine Jahre im Schalke-Trikot zurück, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, wir hatten eine gute Zeit zusammen. Ich habe Schalke geliebt."

Mittlerweile hat sich S04-Sportchef zum Angebot von Papadopoulos geäußert: "Kyriakos Papadopoulos ist ein hochverdienter Spieler vom FC Schalke 04, der hier bei uns zum Publikumsliebling wurde", sagte er Sport1. "Mit seiner Art und Weise kam er hier fantastisch an. Wir sind aber, insbesondere auf seiner Position, exzellent besetzt. Wir haben eine tolle Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern."

Eine Verpflichtung des Abwehrriesen mache "im Moment einfach keinen Sinn", schloss er.