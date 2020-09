Schalke 04: Kutucu vor dem Abschied, Bundesliga-Konkurrenz bei Kolasinac? Alle News und Gerüchte zu S04 heute

Schalke 04 holt mit Paciencia einen neuen Stürmer. Außerdem: Die neuesten Entwicklungen zu Kolasinac und Kutucu. Alle S04-News.

Nach der Absage des Spiels im startet der FC Schalke am Freitag mit dem -Auftakt beim (20.30 Uhr live auf DAZN) in die Pflichtspielsaison.

Mit Goncalo Paciencia hat sich S04 noch einmal in der Offensive verstärkt, bei einer Rückkehr von Sead Kolasinac wird die Konkurrenz jedoch größer.

Außerdem: Steht Ahmed Kutucu vor einem Wechsel innerhalb der Liga?

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Mittwoch findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Schalke 04, Transfer-News: Sead Kolasinac auch von umworben

Der FC Schalke 04 ist an einer Rückkehr von Sead Kolasinac interessiert, doch die Konkurrenz wird angeblich immer größer. Nach der , die die Verhandlungen mit dem Bosnier vom bereits aufgenommen hat, soll sich nun auch Bayer Leverkusen im Kreise der Interessenten befinden.

Nach Angaben der Sport Bild wird Bayer im Laufe der Woche konkrete Gespräche mit Kolasinac führen. Der Linksverteidiger wäre für lediglich zehn Millionen Euro Ablösesumme zu haben.

Leverkusen versucht offenbar, das kolportierte Gehalt von neun Millionen Euro zu drücken und will stattdessen einen längere Vertragslaufzeit anbieten.

Schalke 04: Ahmed Kutucu vor Wechsel

Nachdem Schalke mit Vedad Ibisevic und Goncalo Pacienca zwei neue Stürmer verpflichtet hat, stehen die Anzeichen bei Ahmed Kutucu auf Wechsel. Das berichten Sky und die WAZ.

Demnach soll der Offensivmann idealerweise innerhalb der Bundesliga verliehen werden. Kutucu solle ausreichend Spielpraxis den Kopf frei bekommen. Einen Verkauf von Kutucu schließe die Schalker Seite aus.

Gut möglich, dass vor einem Leihgeschäft der bis 2022 laufende Vertrag des 20-Jährigen noch vorzeitig zu verlängern. Hoffenheim und Aufsteiger Bielefeld sollen interessiert sein, auch wird als Abnehmer ins Spiel gebracht.

Ex-Schalker Donis Avdijaj kann sich Rückkehr vorstellen

Zwischen 2011 und 2017 spielte Donis Avdijaj für S04, nach zuletzt drei Stationen in zwei Jahren ist er aktuell vereinslos. Der 24-jährige kann sich eine Rückkehr zum FC Schalke 04 vorstellen: "Ich habe Schalke 04 sehr viel zu verdanken und natürlich hängt mein Herz an diesem fantastischen Klub und seinen Fans. Klar würde ich herzlich gern wieder für Schalke spielen wollen. Zu jedem Zeitpunkt", sagte Avdijaj zu transfermarkt.de.

Auf Schalke fand der Offensivspieler unter Domenico Tedesco einst keine Berücksichtigung mehr und spielte anschließend bei , und Heart of Midlothian. Dazu sagt er heute: "Der frühere Donis dachte, er kann sich auf sein Können allein verlassen und braucht keine professionelle Unterstützung. Heute weiß ich, dass man diese Unterstützung braucht, viel Training, Fleiß und Verständnis."

Trotz Beschluss zur Fan-Rückkehr: FC Bayern droht Geisterspiel gegen Schalke

Trotz der Einigung der Bundesländer auf eine Rückkehr der Fans in die Fußball-Stadien droht das Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger Bayern München und Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr live auf DAZN) vor leeren Rängen stattzufinden.

Die 7-Tage-Inzidenz für München liegt aktuell bei 40,09. Die Vertreter der Länder hatten sich am Dienstag darauf verständigt, keine Zuschauer zuzulassen, wenn die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Austragungsort größer oder gleich 35 und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist.

Leihe mit Kaufoption: Schalke holt Paciencia aus Frankfurt

Schalke 04 hat kurz vor dem Ligastart bei Triple-Gewinner Bayern München seinen Angriff verstärkt. Der Portugiese Goncalo Paciencia wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom Ligarivalen Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen, Schalke sicherte sich zudem eine Kaufoption.

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir den Wechsel von Goncalo Paciencia realisieren konnten. Es ist die Kombination aus Körperlichkeit und Technik, die sein Spiel auszeichnet", sagte Sportvorstand Jochen Schneider: "Vor allem wird uns Goncalo im letzten Drittel noch torgefährlicher und unberechenbarer machen."

Schalke 04: Nachwuchstorwart Erdem Canpolat wechselt in die

Schalke 04 verliert Torhüter-Talent Erdem Canpolat. Der 19-Jährige verlässt S04 und wechselt zu Kasimpasa in die Süper Lig.

Dort erhält der Keeper einen Vertrag bis 2023. Canpolat war in der vergangenen Saison der Stammtorwart der Schalker U19 und sollte in dieser Saison in die Reserve aufrücken.

An ihm waren nach Informationen der Bild auch zwei Bundesliga-Klubs sowie interessiert.