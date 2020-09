Schalke 04: Matija Nastasic bei Lazio im Gespräch, kommt Etienne Capoue aus Watford? - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Nach Ozan Kabak ist nun auch Matija Nastasic bei Lazio im Gespräch und Etienne Capoue wird wieder bei S04 gehandelt. Alle News zu Schalke 04.

Nachdem das Pokalspiel gegen Schweinfurt am vergangenen Wochenende ausfiel, scharrt der nun mit den Hufen. Am Freitagabend steht der Pflichtspielauftakt zur Saison 2020/21 auf dem Plan: S04 tritt in der Allianz Arena beim Titelverteidiger Bayern München an.

Das Duell in München findet allerdings vor Geisterkulisse statt, Fans sind wegen der hohen Zahl von COVID-19-Neuinfektionen in München doch nicht im Stadion erlaubt.

Die Personalplanung läuft bei S04 ungeachtet des Saisonstarts in der weiter: Gerüchte gibt es aktuell um Watfords Etienne Capoue, als Abgänge sind Matija Nastasic und Amine Harit im Gespräch.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom heutigen Freitag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke-Verteidiger Matija Nastasic angeblich im Visier von

Schalkes Abwehrspieler Matija Nastasic ist in den Fokus des italienischen Spitzenklubs Lazio Rom geraten. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport. Sie schreibt, der Name des 27 Jahre alten Innenverteidigers stehe auf der Einkaufsliste der Biancocelesti nun ganz oben, da die eigentlichen Wunschkandidaten Nico Elvedi ( ) und Sebastiaan Bornauw ( ) in diesem Sommer nicht zu bekommen seien.

Nastasic, der bei den Knappen noch bis 2022 unter Vertrag steht, sei dagegen für einen "vernünftigen Preis" in der laufenden Transferperiode zu haben. Der Serbe verfügt zudem über Serie-A-Erfahrung: In der Saison 2011/12 lief er für die Fiorentina auf und überzeugte dabei so sehr, dass es anschließend für ihn zu ging. 2015 folgte der Wechsel zu Schalke.



Bild: Imago Images

Nastasic ist nicht der erste Schalker Innenverteidiger, der in diesem Sommer bei Lazio gehandelt wird. Vor einigen Tagen war auch Ozan Kabak als Neuzugang in der Ewigen Stadt im Gespräch .

FC Schalke: Kommt Etienne Capoue vom ?

Schalke 04 soll ein Auge auf Etienne Capoue vom Premier-League-Absteiger FC Watford geworfen haben. Wie The Athletic berichtet, verfolge S04 die Situation des defensiven Mittelfeldspielers ganz genau.

Auch der , wo nun Watfords Ex-Trainer Javi Gracia arbeitet, und weitere Klubs sollen über eine Verpflichtung des 32-Jährigen nachdenken. Er steht bei Watford noch bis 2022 unter Vertrag und darf in dieser Transferperiode angeblich für 4,5 Millionen Euro wechseln.

Capoue ist nicht zum ersten Mal auf Schalke im Gespräch. Zu einem Transfer kam es trotz diverser Spekulationen in der Vergangenheit nicht. Der siebenmalige Nationalspieler Frankreichs hatte seinen Durchbruch beim und wechselte 2013 zu Tottenham. 2015 folgte er Schritt zum FC Watford.

Schalke 04 zu Gast beim FC Bayern: Keine Fans in der Allianz Arena

Triple-Gewinner Bayern München muss am Freitag zum Start der Bundesliga gegen Schalke 04 doch ohne Zuschauer in der Allianz Arena spielen . Dies gab Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 47,6 und damit deutlich über der Höchstmarke von 35.

"Das muss man einfach akzeptieren", sagte Bayern-Chefcoach Hansi Flick am Donnerstag, "wir haben es bisher immer gut gemacht, uns auf Situationen, die wir nicht ändern können, einzustellen. Das Thema wird uns noch länger verfolgen. Wir müssen uns einfach an die Regeln halten. Wir gehen auch mit der neuen Situation professionell um."

Auch wir hätten zum @Bundesliga_DE -Auftakt bei euch sehr gerne vor Zuschauern gespielt, @FCBayern ... 😔



Beim nächsten Spiel in München dann hoffentlich wieder vor vollem Haus 🙏🏼 #S04 #FCBS04 https://t.co/3YzOMCw06a — FC Schalke 04 (@s04) September 17, 2020

Am Mittwoch war noch eine Übereinkunft verkündet worden, wonach der FC Bayern vor 7500 Zuschauern spielen darf.

"Es wäre ein falsches Signal, vor dem Hintergrund der aktuellen Inzidenzzahl des Robert-Koch-Instituts von 47,6, Zuschauer in die Sportstadien zu lassen", sagte Reiter bei Facebook .

vs. FC Schalke 04 in TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

Die Bundesliga ist zurück, der Ball rollt wieder! Am Freitagabend läuten der FC Bayern München und der FC Schalke 04 die neue Saison 2020/21 ein. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Schalke 04: Abschied zu ? Amine Harit weist Wechselgerüchte zurück

Der marokkanische Nationalspieler Amine Harit vom Bundesligisten Schalke 04 hat Gerüchte über seinen bevorstehenden Abschied von den Königsblauen zurückgewiesen.

Bild: Getty Images

"Ich habe erst im Dezember meinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert", sagte der 23-Jährige dem kicker: "Wenn ich nicht möglichst lange auf Schalke bleiben wollte, hätte ich doch anderthalb Jahre vor dem Ende meines damaligen Vertrages nicht verlängert."

Zuletzt wurde Harit als Neuzugang beim italienischen Spitzenklub Atalanta Bergamo gehandelt. Als mögliche Ablösesumme wird über rund 20 Millionen Euro spekuliert.

Quelle: SID