Schalke 04: Harit spricht über Wechselgerüchte und hat keine Angst vor Bayern - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Amine Harit hat sich zu den Wechselgerüchten geäußert und geht mit breiter Brust in das Spiel gegen Bayern. Alle News zu Schalke 04 am Donnerstag.

Zum -Auftakt ist Schalke 04 am Freitagabend (20.30 Uhr live auf DAZN ) gleich beim gefordert.

Die Sorge, beim Triple-Sieger eine Klatsche zu kassieren, hält sich bei Amine Harit jedoch in Grenzen. Er geht mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen - und hat in einem Atemzug seinen bevorstehenden Abschied von den Königsblauen dementiert.

Außerdem: Goal und SPOX haben mit dem ehemaligen U23-Trainer Michael Boris über seine Zeit bei Schalke und die Trainingsmethoden von Felix Magath gesprochen.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Donnerstag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Abschied zu ? Amine Harit weist Wechselgerüchte zurück

Der marokkanische Nationalspieler Amine Harit vom Bundesligisten Schalke 04 hat Gerüchte über seinen bevorstehenden Abschied von den Königsblauen zurückgewiesen.

Bild: Getty Images

"Ich habe erst im Dezember meinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert", sagte der 23-Jährige dem kicker : "Wenn ich nicht möglichst lange auf Schalke bleiben wollte, hätte ich doch anderthalb Jahre vor dem Ende meines damaligen Vertrages nicht verlängert."

Zuletzt wurde Harit als Neuzugang beim italienischen Spitzenklub Atalanta Bergamo gehandelt. Als mögliche Ablösesumme wird über rund 20 Millionen Euro spekuliert.

Quelle: SID

Bundesliga: FC Bayern gegen Schalke 04 vor 7500 Fans in der Allianz Arena

Trotz der erhöhten Corona-Infektionszahlen in München wird das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga vor Zuschauern ausgetragen. Der deutsche Rekordmeister Bayern München stimmte vor dem Duell mit Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr auf DAZN und im LIVE-TICKER ) einem Kompromiss zu, demnach dürfen 7500 Fans die Partie in der Allianz Arena verfolgen. Dies entspricht einer Auslastung der Stadionkapazität von zehn Prozent.

Eine entsprechende Einigung erzielten am Mittwoch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gemeinsam mit dem deutschen Meister, der unter anderem durch seinen Präsidenten Herbert Hainer vertreten wurde.

Die Bundesländer hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, dass die Stadionkapazitäten wieder bis zu 20 Prozent ausgeschöpft werden dürfen - allerdings nur, wenn das Infektionsgeschehen vor Ort es zulässt. Der Durchschnitt der COVID-19-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner darf 35 nicht überschreiten.

In München liegt der Wert laut Angaben des Robert Koch-Instituts bei 34, das bayerische Landesamt für Gesundheit gibt mit 45,54 jedoch einen deutlich höheren Inzidenzwert an.

Ex-Schalke-Trainer Boris im Interview: "Ich habe Magath einfach nach einem Praktikum gefragt"

Michael Boris machte erstmals von sich reden, als er vor elf Jahren am Rande eines Pokalspiels gegen Schalke 04 den damaligen S04-Trainer Felix Magath um ein Praktikum bat und dieses sogar erhielt. Nach Stationen in der U23 der Königsblauen, beim ungarischen Nachwuchs und einem Intermezzo in ist er nun zurück in Ungarn und trainiert dort Erstliga-Aufsteiger MTK Budapest.

Bild: Imago Images / Dünhölter SportPresseFoto

Im Interview mit Goal und SPOX blickt Boris auf seine Zeit bei Schalke zurück, spricht über die Trainingsmethoden von Magath und schwärmt von den damaligen Stars, mit denen er täglich Kontakt hatte.

Schalke 04: Amine Harit hat keine Angst vor den Bayern

Schalke reist am Freitag zum Bundesliga-Eröffnungsspiel nach München. Amine Harits Angst vor einer deutlichen Klatsche beim Champions-League-Sieger hält sich aber in Grenzen: "Sie tendiert gegen null. Bevor man mit so einer Einstellung nach München reist, kann man gleich zu Hause bleiben", sagte Harit im kicker .

Auf einen Spieler beim FC Bayern könnte Harit am Freitag aber gern verzichten: Robert Lewandowski. Für ihn sei der Pole "der alles überragende Stürmer. Er hat in der vergangenen Saison insgesamt 55 Pflichtspieltore erzielt, entsprechend froh wäre ich natürlich, wenn er jetzt noch ein paar Tage länger Urlaub machen würde", sagte Harit.